Test Rockrider Expl 900: Das günstige Rad der Outdoor-Marke ist eine gute Wahl für Kids, die eher am oberen Rad der Altersgruppe von 9-12 Jahren liegen. Doch auch für sie ist die Federgabel zu straff.

Günstiger Preis

Solide Komplettierung

Rahmengeometrie eher für Größere geeignet

Rockrider Expl 900: Günstiges Hardtail mit solider Ausstattung

Der französische Freizeitriese Decathlon ist längst auch im Fahrrad-Business eine große Nummer und bietet seine Bikes unter diversen Markennamen an. Rockrider steht für MTBs vom Carbon-Fully für 9.000 Euro bis hin zum günstigen Kinderrad wie dem Expl 900. Was bekommt man hier für 400 Euro?







Federweg 50 mm

50 mm Laufradgröße 24“

24“ Schaltung 9-fach, Kassette 11/36 / 32 Zähne vorne

9-fach, Kassette 11/36 / 32 Zähne vorne Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Gewicht 11,9 kg

11,9 kg Laufradgewicht 4,6 kg

4,6 kg Besonderheiten Rahmenform eher für Größere geeignet, Gabel nicht ausreichend sensibel

Rahmenform eher für Größere geeignet, Gabel nicht ausreichend sensibel www.decathlon.de

Preis (UVP) 399,99 Euro

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Schaltung der Eigenmarke mit geeignetem Übersetzungsumfang

In Sachen Komplettierung bietet das Rockrider moderne Standards: Die Schaltung mit 32er Kettenblatt vorne ist mit einer 11-36er Neunfach-Kassette ausreichend breit abgestuft; der Hersteller vertraut hier auf hauseigene Bauteile mit dem B’Twin-Logo. Mit 152 mm fallen die Tretkurbeln für ein Rad dieser Größe eher lang aus. Die Scheibenbremsen arbeiten hydraulisch und bauen mit 160er Scheiben große Bremskräfte auf.







Eine Federgabel ist natürlich auch am Rad – eine Suntour XCT, die mit 50 mm Federweg aufwartet. Jedenfalls in der Theorie: Mit hohem Losbrechmoment und straffer Abstimmung konnte unser Testfahrer die Gabel kaum zum Eintauchen bringen. Wieder einmal zeigt sich dass eine Starrgabel die bessere Wahl sein kann. Immerhin ist das Rockrider so günstig, dass man über die Nachrüstung einer Luftfedergabel nachdenken könnte, wobei die Auswahl nicht groß ist.







Eher für größere Kids geeignet

Der Hersteller gibt einen Größenbereich von 135 bis 150 cm bzw. ein Alter von neun bis zwölf Jahren an. Die Rahmenform scheint allerdings eher für die Größeren dieser Gruppe geeignet zu sein: Mit 345 mm ist das Sitzrohr gut 4 cm länger als das anderer Modelle; das Oberrohr führt gerade nach oben zum Steuerrohr, wo andere Marken einen Knick einbauen, um die Überstandshöhe zu reduzieren. Auf dem Rockrider könnten kleinere Kinder hier Probleme bekommen.

An oberen Ende des Größenbereichs kann das Hardtail dann mit solider Funktion gefallen; mit knapp zwölf Kilo ist es allerdings nicht allzu leicht. Nebenbei bemerkt: Würde der leichteste Laufradsatz aus dem Velomotion-Testfeld montiert, ließen sich glatt 1,8 Kilo sparen.













Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge anderer, sportlicher Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.

Unterstützt durch Texlock und Vaude Damit Fahrer und Räder sicher unterwegs sind, haben Vaude und Texlock unsere jungen Tester mit der nötigen Ausrüstung ausstaffiert. Vaude kümmerte sich um die richtigen Klamotten für unsere jungen Testfahrer und dank der leichten und sicheren Texlock-Schlösser konnten wir die teuren Testbikes auch ohne Sorge unbeaufsichtigt abschließen, wenn unsere Fahrer eine Pause vom aufregenden Testbetrieb brauchten.







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