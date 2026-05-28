Verlosung: Mit dem Tenways CGO009 schärft der Hersteller sein Profil im urbanen E-Bike-Segment. Im Zentrum steht ein Ansatz, der klassisches Citybike-Design, wartungsarme Technik und digitale Sicherheitsfunktionen enger miteinander verzahnt.

Das Tenways CGO009 ist weniger ein E-Bike für sportliche Ambitionen als ein konsequent gedachtes urbanes Systemrad. Die Stärken liegen in Integration, geringer Wartung und digitaler Absicherung. Der Riemenantrieb, die interne Kabelführung, das fest integrierte Lichtsystem und die App-Funktionen zahlen auf dasselbe Versprechen ein: weniger Reibung im Alltag. Gleichzeitig macht Tenways mit einem Abonnementmodell deutlich, dass vernetzte Fahrradfunktionen zunehmend nicht mehr nur Hardware-, sondern auch Serviceprodukte sind.







Damit positioniert sich das neue CGO009 in einem wachsenden Segment zwischen klassischem City-E-Bike und vernetztem Smart-Bike. Für Fachhändler dürfte vor allem die Kombination aus klarer Designsprache, alltagstauglicher Ausstattung und digitalem Sicherheitsversprechen relevant sein. Für Endkundinnen und Endkunden wird entscheidend sein, ob der Nutzen der Smart-Funktionen langfristig den zusätzlichen Abo-Charakter rechtfertigt. Als Gesamtpaket zeigt das CGO009 jedoch, wohin sich urbane E-Bikes bewegen: weg vom reinen Unterstützungsrad, hin zum integrierten Mobilitätsprodukt.

Tenways CGO009 – Urbane Designsprache für den Alltagseinsatz

Optisch bleibt Tenways seiner urbanen Linie treu, interpretiert sie beim CGO009 aber markanter. Der Rahmen folgt einer von niederländischen Stadträdern inspirierten Parallelogramm-Geometrie. Schlanke Sitzstreben, kräftigere Ober- und Unterrohre, interne Kabelführung und ein integriertes Cockpit sollen den aufgeräumten Eindruck stützen. Auf Seite 1 der Presseinformation zeigt das Produktbild genau diese Positionierung: zwei minimalistisch gezeichnete Stadträder mit klarer Linienführung, breiten Reifen und sichtbar reduzierter Komponentenoptik.







Technisch rückt Tenways vor allem das Smart Connect Module in den Vordergrund. Es sitzt im Oberrohr und bündelt App-Anbindung, GPS-Tracking, Bewegungserkennung, Zonen-Benachrichtigung, Bluetooth- beziehungsweise NFC-Entsperrung, elektronische Klingel und Systemtöne. Damit zielt das CGO009 klar auf Pendlerinnen und Pendler, die ihr Rad nicht nur als Verkehrsmittel, sondern als vernetztes Mobilitätsgerät verstehen. Auch auf der Herstellerseite positioniert Tenways das CGO009 als Smart-City-E-Bike mit Diebstahlschutz, 250-W-Nabenmotor, Drehmomentsensor und Singlespeed-Setup.







Für den Vortrieb sorgt der Tenways C9 Hecknabenmotor mit Drehmomentsensor. Er liefert laut Hersteller bis zu 45 Nm Drehmoment und arbeitet mit drei Unterstützungsstufen. Entscheidend ist dabei weniger die reine Spitzenleistung als die Charakteristik: Die Unterstützung soll proportional zur Tretleistung einsetzen und so ein natürliches Fahrgefühl erzeugen. Ergänzend gibt es eine Boost-Funktion, die kurzfristig zusätzliche Unterstützung beim Anfahren oder an moderaten Steigungen bereitstellt.

Zum wartungsarmen Anspruch passt der Gates Carbon Belt Drive. Der Riemenantrieb arbeitet leise, benötigt weniger Pflege als eine klassische Kette und passt damit konsequent zum urbanen Einsatzprofil. Der integrierte Akku bietet 374 Wh Kapazität und lässt sich über einen seitlichen Mechanismus entnehmen, um ihn extern zu laden. Tenways nennt eine Reichweite von bis zu 100 km – natürlich abhängig von Nutzung, Terrain und Unterstützungsstufe.







Auch die übrige Ausstattung ist auf Alltagstauglichkeit ausgelegt. Dazu gehören hydraulische Scheibenbremsen, ein Selle-Royal-Sattel, 55 mm breite pannensichere Reifen und ein integriertes Beleuchtungssystem. Das Frontlicht sitzt am Lenker und ist im Winkel verstellbar, das Rücklicht ist in die Sattelstütze integriert. Beim Einschalten aktiviert sich automatisch ein Tagfahrlicht; das System ist laut Hersteller StVZO-konform.







Tennways Abo-Model für smarte Features

Interessant ist die Preis- und Service-Logik rund um die smarten Funktionen. Das CGO009 ist über tenways.com sowie ausgewählte Fachhändler erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 2.199 Euro. Im ersten Jahr ist der Zugang zu allen Smart-Funktionen kostenlos enthalten; danach läuft die weitere Nutzung über ein Smart-Connect-Abonnement.

Gewinne ein Tenways CGO009 City E-Bike

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Rechtliches Tenways Verlosung: