Die Moustache Highlights für 2026: Der E-Bike-Pionier Moustache erweitert sein Portfolio mit spannenden Neuheiten und Leistungsvarianten, die sowohl für Pendler als auch für sportlich ambitionierte Fahrer attraktiv sein könnten. Wir haben eine Übersicht für das Modelljahr 2026 zusammengestellt – das vielseitige Xroad und das neue Game 160.9 Race-E-MTB stehen bei Moustache dabei besonders im Vordergrund.

Moustache Highlights 2026 – Das Xroad







Mit dem Xroad bringt Moustache ein E-Bike auf den Markt, das den Spagat zwischen City-Komfort und Offroad-Tauglichkeit souverän meistert. Das Modell richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die sich nicht festlegen möchten – Pendler, Tourenliebhaber und Freizeitfahrer gleichermaßen. Der Name ist Programm: Das Xroad versteht sich als „Crossroad“ zwischen verschiedenen Einsatzbereichen und verkörpert damit Moustaches Philosophie eines modernen Alltags-E-Bikes, das sich in unterschiedlichsten Situationen zu Hause fühlt.

Das Moustache Xroad ist sowohl in einer klassischen Hardtail-Variante mit Frontfederung, als auch in einer vollgefederten Variante (Xroad FS) erhältlich. Herausragend ist bei der FS-Version der innovative Rahmen, der aus nur 2 Teilen besteht und im Gussverfahren hergestellt wird. So kommt er ganz ohne Schweißnähte aus. Das Xroad basiert auf einem neu entwickelten und schlanken Alu-Rahmen.







In Kombination mit breiten Reifen, hochwertigen Federelementen und einer aufrechten, komfortablen Sitzposition entsteht ein E-Bike, das sowohl auf Asphalt als auch auf Schotterwegen überzeugt. Als Antrieb kommt je nach Modellstufe ein Motor aus der Bosch Performance Line zum Einsatz. In der Premiumversion Xroad 6 sorgt der leistungsstärkere Bosch-Antrieb für ein besonders dynamisches Fahrgefühl und unterstützt den Fahrer mit harmonischer, fein abgestimmter Motorcharakteristik.

Die Ausstattung folgt klar dem Anspruch, Alltagstauglichkeit mit Abenteuerlust zu verbinden: stabile Gepäckträger, integrierte Beleuchtung und ein vollintegrierter Akku sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Zugleich bleibt das Bike mit seiner markanten Rahmenform unverkennbar ein Moustache. In ersten Tests wird das Xroad vor allem für seine Ausgewogenheit gelobt – es fährt sich sportlich agil, ohne an Komfort einzubüßen. Damit positioniert sich das Modell als ideale Lösung für alle, die im Alltag nicht auf Flexibilität verzichten wollen und gelegentlich auch abseits befestigter Wege unterwegs sind.







Das Moustache Xroad positioniert sich bei Moustache als flexible Plattform zwischen Touren-/Alltags-E-Bike und leichtem Offroad-Einsatz. Es handelt sich weniger um ein reines Terrain-Bike als um ein „Crossroad“-Konzept, das Alltagsnutzer ebenso wie Gelegenheitsfahrer mit Offroad-Ambitionen anspricht.







Moustache Highlights 2026- Das GAME 160.9 Race

Mit dem neuen GAME 160.9 Race betritt Moustache endgültig die Liga der High-Performance-E-MTBs. Die Race-Edition ist als konsequentes Enduro-Bike ausgelegt und trägt ihre sportliche DNA unübersehbar zur Schau. Schon auf den ersten Blick fällt die durchdachte Rahmengeometrie auf, die speziell für anspruchsvolle Trails und technische Abfahrten entwickelt wurde.







Im Zentrum steht der neue Bosch Performance Line CX Race-Motor – die aktuell leistungsstärkste Ausbaustufe des bewährten CX-Antriebs. Mit einem Drehmoment von bis zu 100 Nm und einer extrem direkten Leistungsabgabe im Race-Modus spricht das System sofort auf Pedaldruck an und liefert auch in steilen Passagen beeindruckende Unterstützung. Kombiniert wird der Motor wahlweise mit einem kompakten 600-Wh oder 750-Wh-PowerTube-Akku, der für lange Etappen ausreichend Reichweite bietet, ohne das Gewicht übermäßig zu erhöhen.







Das Fahrwerk zeigt sich ebenfalls kompromisslos: Fox Factory-Federelemente mit Kashima-Beschichtung, 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten sorgen für maximale Kontrolle und Traktion in anspruchsvollem Gelände. Eine elektronische SRAM X0 Eagle AXS-Schaltung, Carbon-Laufräder und kräftige Vierkolbenbremsen runden das High-End-Setup ab. Mit einem Gesamtgewicht von rund 24 Kilogramm bewegt sich das Bike im oberen Leistungssegment, bleibt aber erstaunlich agil.

Das GAME 160.9 Race überzeugt nicht nur durch rohe Leistung, sondern auch durch Präzision im Fahrverhalten. Der steife Alurahmen, das fein abgestimmte Fahrwerk und die ausgeglichene Gewichtsverteilung machen das E-MTB zu einem echten Wettbewerbsgerät, das gleichermaßen für ambitionierte Hobbypiloten und Rennfahrer konzipiert ist. Der Einstiegspreis liegt bei rund 9.600 Euro – eine Summe, die die konsequente High-End-Ausrichtung unterstreicht.







Mit dem GAME 160.9 Race richtet sich Moustache an sportliche Anwender, die höchste Performance und kompromisslose Komponenten wünschen. Mit diesem Modell erweitert Moustache sein Spektrum deutlich in Richtung sportlicher Spitzenklasse und positioniert sich gegenüber etablierten Marken als ernstzunehmender Wettbewerber im Race-Segment. Der Schritt, eine solche Race-Edition aufzulegen, zeigt, dass Moustache über das urbane und Tourensegment hinaus expandieren will und sich stärker im sportlichen Segment positionieren will. Natürlich ist das Moustache GAME mit seinen verschiedene Ausstattungsvarianten auch für Fahrer erhältlich, die einfach auf der Suche nach einem potenten E-MTB sind. So ist das Modell auch als GAME 150 mit 160/150mm Federweg erhältlich und verfügt über 3 Modellvarianten und 3 Farben für einen UVP von 5.399 Euro. Analog dazu gibt es das GAME 160 mit 170/160mm Federweg mit ebenfalls 3 Modellvarianten 3 Farben und der vorgestellten Launch und Race Editions ab einem UVP von 6.499 Euro.







Weitere Moustache Highlights 2026 im Überblick

Neben diesen beiden Flaggschiffen erweitert Moustache auch seine übrige Produktpalette um spannende Neuentwicklungen. Das Clutch mit Pinion MGU kombiniert erstmals den vollintegrierten Motor-Getriebe-Antrieb von Pinion mit der charakteristischen Moustache-Rahmenarchitektur. Die Verbindung aus wartungsarmer Schaltung, harmonischer Kraftentfaltung und robustem Aufbau macht das Clutch MGU zu einem echten Technologieträger.







Mit dem Clutch SUV 150.7 EQ präsentiert Moustache zudem ein Modell, das die Grenzen zwischen Mountainbike und Alltagsrad bewusst verschwimmen lässt. Das SUV-Konzept richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die Komfort, Sicherheit und Geländegängigkeit gleichermaßen schätzen – ausgestattet mit Vollfederung, breiten Reifen, Schutzblechen und Lichtanlage.

Ebenfalls im Programm bleibt das Lundi 20 Cargo, ein vielseitiges Lasten-E-Bike, das mit seiner kompakten Geometrie, dem tiefen Einstieg und der hohen Zuladung insbesondere für Familien und urbane Transporte interessant ist. Seine robuste Rahmenkonstruktion und die ausgewogene Motorisierung machen es zu einer flexiblen Alternative für den städtischen Alltag.







Ausblick: Das Moustache Dimanche 28 Urban

Für das erste Quartal 2026 kündigt Moustache das Dimanche 28 Urban an – ein leichtes, agiles E-Bike, das gezielt auf den urbanen Einsatz zugeschnitten ist. Es soll die Lücke zwischen sportlichem Fitness-E-Bike und praktischem City-Modell schließen. Ein hydrogeformter Aluminiumrahmen, der neue Bosch Performance SX-Motor sowie eine SR Suntour NRX-Federgabel bilden die technische Basis. Das reduzierte Design verspricht ein geringes Gewicht, während Komfortelemente wie breite Reifen und eine durchdachte Ergonomie für Alltagstauglichkeit sorgen.







Das Dimanche 28 Urban könnte damit zu einem der spannendsten Neuzugänge im E-Bike-Segment 2026 werden – besonders für Pendler, die ein leichtes, sportliches und zugleich komfortables E-Bike suchen.

Ein Blick voraus zeigt, dass Moustache weiter expandiert: Das kommende Dimanche 28 Urban soll im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen. Geplant ist ein leichtes, agiles E-Bike für den urbanen Alltag – mit sportlichem Fahrverhalten, aber klarer Alltagsausrichtung:

Rahmen: hydrogeformter Aluminiumrahmen, steif und zugleich leicht

Motor: Bosch Performance SX als Antriebseinheit

Ausstattung: SR Suntour NRX Federgabel zur Dämpfung auf unebenen Wegen

Designphilosophie: Ein reduziertes, aber funktionales Setup, das auf Komfort nicht verzichtet

Der Dimanche 28 Urban scheint als urbane Alternative konzipiert, die den Spagat zwischen leichter Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit schaffen soll.







WEB: moustachebikes.com