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Voller Einsatz mit dem neuen Avinox M2S Motor: Das Pivot Shuttle AMP’d im Detail

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Produktnews: Pivot bringt mit dem Shuttle AMP’d sein erstes Fully mit Avniox Antriebssystem heraus. Das 150/160 mm Carbon-Fully setzt voll auf den neuen M2S Motor mit bis zu 1.300 Watt Leistung für ein spritziges Fahrverhalten

Übersicht

Das neue Pivot Shuttle AMP’d reiht sich mit seiner Kombination aus 150 mm Federweg am Heck und 160 mm an der Front zwischen dem Shuttle AM und dem endurolastigen Shuttle LT ein. Es ist das erste Pivot E-Bike, das auf den brandneuen Avinox M2S Antrieb setzt. Dieser gibt in Spitze bis zu 150 Nm Drehmoment ans Hinterrad und wird von einem integriertem 800 Wh Akku gespeist. Apropos Hinterrad: Dieses ist mit einem 27,5×2,6″ Reifen bestückt, der viel Traktion bietet. Es lässt sich auch ein 29″-Hinterrad verbauen. Um etwaigen Geo-Änderungen vorzubeugen, gibt es einen FlipChip für den DW-Link-Hinterbau.

Drei Komplettbikes bietet Pivot an, diese rangieren preislich zwischen 9.699 € und 13.999 € (UVP). Wer nach einem kraftvollen und abfahrtsstarken E-Fully für lange, spannende Tage im Sattel sucht und das nötige Kleingeld mitbringt, könnte mit dem neuen Pivot Shuttle AMP’d definitiv glücklich werden. Wir werden uns im kommenden Test selbst davon überzeugen.

  • Federweg 150 mm / 160 mm (vorne / hinten)
  • Motor Avinox M2S
  • Akku 800 Wh Avinox (integriert)
  • Display DP100
  • Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)
  • Max. Leistung 1.300 Watt
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″), opt. 29″ ab Gr. S
  • Hinterbau DW-Link
  • Gewicht 21,5 kg (Herstellerangabe, Team-Modell)
  • Max. Reifenfreiheit 2,5″ (29″), 2,6″ (27,5″)
  • Besonderheiten Superboost Nabeneinbaubreite, SRAM SmoothShift, USB-C Port, Verkabelung für integrierte Beleuchtung, umfangreicher Setup-Guide
  • Größen XS, S, M, L, XL
  • Systemgewicht 149 kg (Fahrer + Gepäck)
  • Farben Burgundy Berry Freeze, Black Metallic Stone
  • www.pivotcycles.eu

Preis Pivot Shuttle AMP’d Ride (UVP): 9.699 €
Preis Pivot Shuttle AMP’d Pro (UVP): 11.999 €
Preis Pivot Shuttle AMP’d Team (UVP): 13.999 €

Pivot Shuttle AMP'd
Das Pivot Shuttle AMP’d – hier in der Pro-Ausführung für 11.999 € (UVP) – will mit der Kombination aus abfahrtsstarker Geometrie, brandneuem Avinox M2S Motor und einem 150 / 160 mm Federweg überzeugen.
Bei der Hinterbau-Kinematik vertraut Pivot auf die Expertise von Dave Weagle – damit will man mehr Traktion, Kontrolle und Geschwindigkeit erreichen.

Motor und Akku

Zu den spannendsten Details am Pivot Shuttle AMP’d gehört sicherlich der brandneue Avinox M2S Motor. Das Antriebsaggregat der Chinesen leistet am Pivot in Spitze beeindruckende 1.300 Watt und lässt die Grenzen zwischen E-Mountainbike und zulassungspflichtigem E-Motorrad verschwimmen. Fahrer des Shuttle AMP’d können sich auf 130 Nm Drehmoment freuen; im Boost-Modus werden sogar 150 Nm freigesetzt – zumindest für eine Dauer von 60 Sekunden. Wir konnten den neuen Motor bereits ausführlich testen – alle Infos zum neuen Motor findet ihr in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouTube!

Als Steuerzentrale dient das integrierte DP100 Control-Display, welches im Oberrohr eingebettet ist. Von hier aus lassen sich nicht nur die Fahrmodi einstellen und das Antriebssystem feintunen – das Display fungiert auch als Headunit, das Touren aufzeichnet und bei der Navigation unterstützt.

Die nötige Energie speichert ein 800 Wh Akku von Avinox, der laut Hersteller 3,74 kg wiegt. Er wird je nach Ausstattungsvariante mit einem 508 W Schnellladegerät oder einem 168 W Ladegerät wieder aufgefüllt. Ersteres soll den Akkustand von 0 % in knapp über eineinhalb Stunden auf 80 % treiben. Laut Avinox behält der Akku nach 500 Ladezyklen 80 % seiner ursprünglichen Kapazität.

  • Motor Avinox M2S
  • Akku 800 Wh Avinox (integriert)
  • Display DP100
  • Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)
  • Max. Leistung 1.300 Watt
  • Fahrstufen Auto, Eco, Trail, Turbo, Boost (max. W / Nm für 60 s)
  • Ladegerät 508 W Fast Charger (Pro & Team), 168 W Charger (Ride)
Avinox M2S Motor
Kernstück des Pivot Shuttle AMP’d ist der brandneue Avinox M2S Motor, der Höchstwerte bei Drehmoment und Leistung erzeugt. Das Aggregat wird von einer 800 Wh Batterie gespeist.

Geometrie

Ein Blick auf die Geotabelle verrät: Im Pivot Shuttle AMP’d steckt viel Abfahrtsperformance! Manche Werte wie der knapp 64° flache Lenkwinkel oder der hohe Stack sind fast identisch mit denen des Shuttle LT, welches mit 10 mm mehr Federweg an Front und Heck auftrumpft. Für mehr Spritzigkeit im Antritt sorgt aber nicht nur der Avinox Motor, sondern auch der 76,5° steile Sitzwinkel und die für ein E-Bike vergleichsweise kurzen Kettenstreben mit 443 mm Länge. Leider sind diese über alle fünf Rahmengrößen hinweg gleich lang. Dadurch ändert sich das Frontcenter-to-Rearcenter stark, und die Fahrcharakteristik dürfte sich von Rahmengröße zu Rahmengröße merklich unterscheiden. Der FC-2-RC-Wert beschreibt das Verhältnis zwischen dem Abstand Vorderradnabe–Tretlager und der Kettenstrebenlänge. Mit ihm lässt sich abschätzen, wie der Fahrer zwischen Vorder- und Hinterrad positioniert ist und wie weit er in dynamischen Fahrsituationen nach vorne oder hinten „arbeiten“ muss.

Das Shuttle AMP’d besitzt auch einen Flipchip, mit sich die Tretlagerhöhe sowie Lenk- und Sitzwinkel leicht anpassen lassen. Pivot schreibt, die Einstellung „High“ eigne sich hervorragend für das Mullet-Setup, mit dem das Bike ab Werk ausgeliefert wird. Wer besonders abfahrtslastig unterwegs sein möchte oder ein komplettes 29″-Setup fahren will, für den ist die „Low“-Einstellung geeignet. Außerdem ist positiv hervorzuheben, dass Pivot Angaben zur maximalen Einschubtiefe des Sitzrohres macht: Damit können Fahrer vorab ausrechnen, wie der maximale Dropperhub für ihre Sattelhöhe lautet.

Die Geometriedaten des Pivot Shuttle AMP’d HIGH

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Laufradgröße29" / 27,5" Mullet29" / 27,5" Mullet29" / 27,5" Mullet29" / 27,5" Mullet29" / 27,5" Mullet
Sitzrohrlänge in mm343378398,7431,8470
Horizontale Oberrohrlänge in mm574,6604,4631,8649,1671,5
Steuerrohrlänge in mm95110120130140
Lenkwinkel in Grad63,763,763,763,763,7
Effektiver Sitzwinkel in Grad76,576,576,576,576,5
Kettenstrebenlänge in mm443443443443443
Tretlagerhöhe in mm340340340340340
Tretlager-Absenkung in mm1818181818
Überstandshöhe in mm645663671671682
Radstand in mm1187,81217,61246,91266,21290,5
Stack in mm613,4633642,2651,4660,5
Reach in mm420435460475495
Frontcenter zu Rearcenter Verhältnis1,681,751,811,861,91
Max. Einschubtiefe Sattelstütze in mm250 285305340380

Die Geometriedaten des Pivot Shuttle AMP’d LOW

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Laufradgröße29" / 27,5" Mullet29" / 27,5" Mullet29" / 27,5" Mullet29" / 27,5" Mullet29" / 27,5" Mullet
Sitzrohrlänge in mm343378398,7431,8470
Horizontale Oberrohrlänge in mm575,7605,5632,9650,3672,7
Steuerrohrlänge in mm95110120130140
Lenkwinkel in Grad63,363,363,363,363,4
Effektiver Sitzwinkel in Grad76,176,176,176,176,1
Kettenstrebenlänge in mm443443443443443
Tretlagerhöhe in mm335335335335335
Tretlagerabsenkung in mm2323232323
Überstandshöhe in mm640658666666677
Radstand in mm11891218,61247,91267,21291,5
Stack in mm616,3636645,3654,5663,8
Reach in mm416431456471491
Frontcenter zu Rearcenter Verhältnis1,681,751,821,861,92
Max. Einschubtiefe Sattelstütze in mm250285305340380

Ausstattung

Pivot bietet drei Ausstattungsvarianten zwischen 9.699 € und 13.999 € (UVP) an. Über alle Modelle hinweg sind SRAM Transmission Schaltgruppen mit SmartShift-Funktion, kraftvolle SRAM Maven Bremsen mit 200-mm-Scheiben vorne wie hinten sowie eine Mullet-Bereifung aus dem Hause Continental verbaut. Konkret setzt Pivot auf angemessen pannensichere Reifen mit Enduro-Karkasse, vorne kommt sogar die weichste Super Soft Gummimischung zum Einsatz. Das Einstiegs- und das Topmodell sind mit Fox Fahrwerken, bestehend aus einer Fox 38 Gabel und einem Fox Float X Dämpfer, bestückt. Top-of-the-line erhält man das Factory-Upgrade mit Kashima-Beschichtung, das günstigere Modell muss sich mit der Performance-Variante begnügen. An Bord des Pro-Modells ist dagegen die neuste Generation der RockShox Zeb und des SuperDeluxe Dämpfers in der Ultimate-Ausführung zu finden. Wir haben über den Launch des neuen RockShox Fahrwerks bereits hier berichtet.

Übrigens: Freunde von langen Sattelstützen dürften beim Shuttle AMP’d glücklich werden. Pivot verbaut Dropperposts mit viel Hub, in Größe XL sind es sogar bis zu 240 mm! Wer dagegen seinen eigenen Laufradsatz im Shuttle AMP’d einbauen möchte, wird vermutlich in die Röhre schauen: Pivot setzt weiterhin auf den SuperBoost Standard am Hinterrad, welches mit 157 mm Nabeneinbaubreite kommt.

Pivot Shuttle AMP'd RidePivot Shuttle AMP'd ProPivot Shuttle AMP'd Team
DämpferFox Performance Float XRockShox Super Deluxe UltimateFox Factory Float X
FedergabelFox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP - 160mmRockShox Zeb Ultimate 29", 44mm offset, 160mmFox Factory 38 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm
SteuersatzPivot Precision Sealed CartridgePivot Precision Sealed CartridgePivot Precision Sealed Cartridge
SchaltgruppeSRAM GX Eagle Transmission AXS 12-fachSram X0 Eagle Transmission 12-SpeedSRAM XX Eagle Transmission AXS 12-fach
KurbelPraxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155mmPraxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155mmPraxis Carbon eCranks E-MTB 34t - 155mm
BremsenSRAM Maven (200/200mm)Sram Maven Silver (200/200mm)SRAM Maven Ultimate (200/200mm)
MotorAvinox M2SAvinox M2SAvinox M2S
AkkuAvinox 800WhAvinox 800WhAvinox 800Wh
DisplayAvinox OLED Control Avinox OLED Control Avinox OLED Control
LadegerätAvinox 168W ChargerAvinox 508W Fast ChargerAvinox 508W Fast Charger
LenkerPhoenix Race AluminumPhoenix Team Carbon Phoenix Team Carbon
SattelstützeOneUp Dropper V3 150mm (XS-S), 180mm (M), 210mm (L), 240mm (XL)OneUp Dropper V3 150mm (XS-S), 180mm (M), 210mm (L), 240mm (XL)RockShox Reverb V2 150mm (XS-S), 175mm (M), 200mm (L), 225mm (XL)
Laufräder (Mullet)DT Swiss E532, 30mmDT Swiss Hybrid HX1501, 30mmDT Swiss Hybrid HXC1501 Carbon, 30mm
VorderreifenContinental Kryptotal-F 29" x 2.4" Enduro Super SoftContinental Kryptotal-F 29" x 2.4" Enduro Super SoftContinental Kryptotal-F 29" x 2.4" Enduro Super Soft
HinterreifenContinental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Enduro SoftContinental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Enduro SoftContinental Kryptotall-R 27.5" x 2.6" Enduro Soft
Gewicht (Herstellerangabe)n/an/a21,5 kg
Preis (UVP)9.699 €11.999 €13.999 €

Pivot Shuttle AMP'd im Einsatz

Infos und Bilder: Pressemitteilung Pivot Cycles

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Über Lukas Mühlehner