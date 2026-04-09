Produktnews: Pivot bringt mit dem Shuttle AMP’d sein erstes Fully mit Avniox Antriebssystem heraus. Das 150/160 mm Carbon-Fully setzt voll auf den neuen M2S Motor mit bis zu 1.300 Watt Leistung für ein spritziges Fahrverhalten

Übersicht

Das neue Pivot Shuttle AMP’d reiht sich mit seiner Kombination aus 150 mm Federweg am Heck und 160 mm an der Front zwischen dem Shuttle AM und dem endurolastigen Shuttle LT ein. Es ist das erste Pivot E-Bike, das auf den brandneuen Avinox M2S Antrieb setzt. Dieser gibt in Spitze bis zu 150 Nm Drehmoment ans Hinterrad und wird von einem integriertem 800 Wh Akku gespeist. Apropos Hinterrad: Dieses ist mit einem 27,5×2,6″ Reifen bestückt, der viel Traktion bietet. Es lässt sich auch ein 29″-Hinterrad verbauen. Um etwaigen Geo-Änderungen vorzubeugen, gibt es einen FlipChip für den DW-Link-Hinterbau.

Drei Komplettbikes bietet Pivot an, diese rangieren preislich zwischen 9.699 € und 13.999 € (UVP). Wer nach einem kraftvollen und abfahrtsstarken E-Fully für lange, spannende Tage im Sattel sucht und das nötige Kleingeld mitbringt, könnte mit dem neuen Pivot Shuttle AMP’d definitiv glücklich werden. Wir werden uns im kommenden Test selbst davon überzeugen.







Federweg 150 mm / 160 mm (vorne / hinten)

150 mm / 160 mm (vorne / hinten) Motor Avinox M2S

Avinox M2S Akku 800 Wh Avinox (integriert)

800 Wh Avinox (integriert) Display DP100

DP100 Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)

130 Nm (150 Nm Spitze) Max. Leistung 1.300 Watt

1.300 Watt Rahmenmaterial Carbon

Carbon Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″), opt. 29″ ab Gr. S

Mullet (29″ / 27,5″), opt. 29″ ab Gr. S Hinterbau DW-Link

DW-Link Gewicht 21,5 kg (Herstellerangabe, Team-Modell)

21,5 kg (Herstellerangabe, Team-Modell) Max. Reifenfreiheit 2,5″ (29″), 2,6″ (27,5″)

2,5″ (29″), 2,6″ (27,5″) Besonderheiten Superboost Nabeneinbaubreite, SRAM SmoothShift, USB-C Port, Verkabelung für integrierte Beleuchtung, umfangreicher Setup-Guide

Superboost Nabeneinbaubreite, SRAM SmoothShift, USB-C Port, Verkabelung für integrierte Beleuchtung, umfangreicher Setup-Guide Größen XS, S, M, L, XL

XS, S, M, L, XL Systemgewicht 149 kg (Fahrer + Gepäck)

149 kg (Fahrer + Gepäck) Farben Burgundy Berry Freeze, Black Metallic Stone

Burgundy Berry Freeze, Black Metallic Stone www.pivotcycles.eu

Preis Pivot Shuttle AMP’d Ride (UVP): 9.699 €

Preis Pivot Shuttle AMP’d Pro (UVP): 11.999 €

Preis Pivot Shuttle AMP’d Team (UVP): 13.999 €







Motor und Akku

Zu den spannendsten Details am Pivot Shuttle AMP’d gehört sicherlich der brandneue Avinox M2S Motor. Das Antriebsaggregat der Chinesen leistet am Pivot in Spitze beeindruckende 1.300 Watt und lässt die Grenzen zwischen E-Mountainbike und zulassungspflichtigem E-Motorrad verschwimmen. Fahrer des Shuttle AMP’d können sich auf 130 Nm Drehmoment freuen; im Boost-Modus werden sogar 150 Nm freigesetzt – zumindest für eine Dauer von 60 Sekunden. Wir konnten den neuen Motor bereits ausführlich testen – alle Infos zum neuen Motor findet ihr in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouTube!

Als Steuerzentrale dient das integrierte DP100 Control-Display, welches im Oberrohr eingebettet ist. Von hier aus lassen sich nicht nur die Fahrmodi einstellen und das Antriebssystem feintunen – das Display fungiert auch als Headunit, das Touren aufzeichnet und bei der Navigation unterstützt.







Die nötige Energie speichert ein 800 Wh Akku von Avinox, der laut Hersteller 3,74 kg wiegt. Er wird je nach Ausstattungsvariante mit einem 508 W Schnellladegerät oder einem 168 W Ladegerät wieder aufgefüllt. Ersteres soll den Akkustand von 0 % in knapp über eineinhalb Stunden auf 80 % treiben. Laut Avinox behält der Akku nach 500 Ladezyklen 80 % seiner ursprünglichen Kapazität.

Motor Avinox M2S

Avinox M2S Akku 800 Wh Avinox (integriert)

800 Wh Avinox (integriert) Display DP100

DP100 Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)

130 Nm (150 Nm Spitze) Max. Leistung 1.300 Watt

1.300 Watt Fahrstufen Auto, Eco, Trail, Turbo, Boost (max. W / Nm für 60 s)

Auto, Eco, Trail, Turbo, Boost (max. W / Nm für 60 s) Ladegerät 508 W Fast Charger (Pro & Team), 168 W Charger (Ride)

Geometrie

Ein Blick auf die Geotabelle verrät: Im Pivot Shuttle AMP’d steckt viel Abfahrtsperformance! Manche Werte wie der knapp 64° flache Lenkwinkel oder der hohe Stack sind fast identisch mit denen des Shuttle LT, welches mit 10 mm mehr Federweg an Front und Heck auftrumpft. Für mehr Spritzigkeit im Antritt sorgt aber nicht nur der Avinox Motor, sondern auch der 76,5° steile Sitzwinkel und die für ein E-Bike vergleichsweise kurzen Kettenstreben mit 443 mm Länge. Leider sind diese über alle fünf Rahmengrößen hinweg gleich lang. Dadurch ändert sich das Frontcenter-to-Rearcenter stark, und die Fahrcharakteristik dürfte sich von Rahmengröße zu Rahmengröße merklich unterscheiden. Der FC-2-RC-Wert beschreibt das Verhältnis zwischen dem Abstand Vorderradnabe–Tretlager und der Kettenstrebenlänge. Mit ihm lässt sich abschätzen, wie der Fahrer zwischen Vorder- und Hinterrad positioniert ist und wie weit er in dynamischen Fahrsituationen nach vorne oder hinten „arbeiten“ muss.







Das Shuttle AMP’d besitzt auch einen Flipchip, mit sich die Tretlagerhöhe sowie Lenk- und Sitzwinkel leicht anpassen lassen. Pivot schreibt, die Einstellung „High“ eigne sich hervorragend für das Mullet-Setup, mit dem das Bike ab Werk ausgeliefert wird. Wer besonders abfahrtslastig unterwegs sein möchte oder ein komplettes 29″-Setup fahren will, für den ist die „Low“-Einstellung geeignet. Außerdem ist positiv hervorzuheben, dass Pivot Angaben zur maximalen Einschubtiefe des Sitzrohres macht: Damit können Fahrer vorab ausrechnen, wie der maximale Dropperhub für ihre Sattelhöhe lautet.

Die Geometriedaten des Pivot Shuttle AMP’d HIGH

XS SM MD LG XL Laufradgröße 29" / 27,5" Mullet 29" / 27,5" Mullet 29" / 27,5" Mullet 29" / 27,5" Mullet 29" / 27,5" Mullet Sitzrohrlänge in mm 343 378 398,7 431,8 470 Horizontale Oberrohrlänge in mm 574,6 604,4 631,8 649,1 671,5 Steuerrohrlänge in mm 95 110 120 130 140 Lenkwinkel in Grad 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 Effektiver Sitzwinkel in Grad 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 Kettenstrebenlänge in mm 443 443 443 443 443 Tretlagerhöhe in mm 340 340 340 340 340 Tretlager-Absenkung in mm 18 18 18 18 18 Überstandshöhe in mm 645 663 671 671 682 Radstand in mm 1187,8 1217,6 1246,9 1266,2 1290,5 Stack in mm 613,4 633 642,2 651,4 660,5 Reach in mm 420 435 460 475 495 Frontcenter zu Rearcenter Verhältnis 1,68 1,75 1,81 1,86 1,91 Max. Einschubtiefe Sattelstütze in mm 250 285 305 340 380







Die Geometriedaten des Pivot Shuttle AMP’d LOW

XS SM MD LG XL Laufradgröße 29" / 27,5" Mullet 29" / 27,5" Mullet 29" / 27,5" Mullet 29" / 27,5" Mullet 29" / 27,5" Mullet Sitzrohrlänge in mm 343 378 398,7 431,8 470 Horizontale Oberrohrlänge in mm 575,7 605,5 632,9 650,3 672,7 Steuerrohrlänge in mm 95 110 120 130 140 Lenkwinkel in Grad 63,3 63,3 63,3 63,3 63,4 Effektiver Sitzwinkel in Grad 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 Kettenstrebenlänge in mm 443 443 443 443 443 Tretlagerhöhe in mm 335 335 335 335 335 Tretlagerabsenkung in mm 23 23 23 23 23 Überstandshöhe in mm 640 658 666 666 677 Radstand in mm 1189 1218,6 1247,9 1267,2 1291,5 Stack in mm 616,3 636 645,3 654,5 663,8 Reach in mm 416 431 456 471 491 Frontcenter zu Rearcenter Verhältnis 1,68 1,75 1,82 1,86 1,92 Max. Einschubtiefe Sattelstütze in mm 250 285 305 340 380







Ausstattung

Pivot bietet drei Ausstattungsvarianten zwischen 9.699 € und 13.999 € (UVP) an. Über alle Modelle hinweg sind SRAM Transmission Schaltgruppen mit SmartShift-Funktion, kraftvolle SRAM Maven Bremsen mit 200-mm-Scheiben vorne wie hinten sowie eine Mullet-Bereifung aus dem Hause Continental verbaut. Konkret setzt Pivot auf angemessen pannensichere Reifen mit Enduro-Karkasse, vorne kommt sogar die weichste Super Soft Gummimischung zum Einsatz. Das Einstiegs- und das Topmodell sind mit Fox Fahrwerken, bestehend aus einer Fox 38 Gabel und einem Fox Float X Dämpfer, bestückt. Top-of-the-line erhält man das Factory-Upgrade mit Kashima-Beschichtung, das günstigere Modell muss sich mit der Performance-Variante begnügen. An Bord des Pro-Modells ist dagegen die neuste Generation der RockShox Zeb und des SuperDeluxe Dämpfers in der Ultimate-Ausführung zu finden. Wir haben über den Launch des neuen RockShox Fahrwerks bereits hier berichtet.

Übrigens: Freunde von langen Sattelstützen dürften beim Shuttle AMP’d glücklich werden. Pivot verbaut Dropperposts mit viel Hub, in Größe XL sind es sogar bis zu 240 mm! Wer dagegen seinen eigenen Laufradsatz im Shuttle AMP’d einbauen möchte, wird vermutlich in die Röhre schauen: Pivot setzt weiterhin auf den SuperBoost Standard am Hinterrad, welches mit 157 mm Nabeneinbaubreite kommt.

Pivot Shuttle AMP'd Ride Pivot Shuttle AMP'd Pro Pivot Shuttle AMP'd Team Dämpfer Fox Performance Float X RockShox Super Deluxe Ultimate Fox Factory Float X Federgabel Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP - 160mm RockShox Zeb Ultimate 29", 44mm offset, 160mm Fox Factory 38 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm Steuersatz Pivot Precision Sealed Cartridge Pivot Precision Sealed Cartridge Pivot Precision Sealed Cartridge Schaltgruppe SRAM GX Eagle Transmission AXS 12-fach Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed SRAM XX Eagle Transmission AXS 12-fach Kurbel Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155mm Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 155mm Praxis Carbon eCranks E-MTB 34t - 155mm Bremsen SRAM Maven (200/200mm) Sram Maven Silver (200/200mm) SRAM Maven Ultimate (200/200mm) Motor Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Akku Avinox 800Wh Avinox 800Wh Avinox 800Wh Display Avinox OLED Control Avinox OLED Control Avinox OLED Control Ladegerät Avinox 168W Charger Avinox 508W Fast Charger Avinox 508W Fast Charger Lenker Phoenix Race Aluminum Phoenix Team Carbon Phoenix Team Carbon Sattelstütze OneUp Dropper V3 150mm (XS-S), 180mm (M), 210mm (L), 240mm (XL) OneUp Dropper V3 150mm (XS-S), 180mm (M), 210mm (L), 240mm (XL) RockShox Reverb V2 150mm (XS-S), 175mm (M), 200mm (L), 225mm (XL) Laufräder (Mullet) DT Swiss E532, 30mm DT Swiss Hybrid HX1501, 30mm DT Swiss Hybrid HXC1501 Carbon, 30mm Vorderreifen Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Enduro Super Soft Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Enduro Super Soft Continental Kryptotal-F 29" x 2.4" Enduro Super Soft Hinterreifen Continental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Enduro Soft Continental Kryptotal-R 27.5" x 2.6" Enduro Soft Continental Kryptotall-R 27.5" x 2.6" Enduro Soft Gewicht (Herstellerangabe) n/a n/a 21,5 kg Preis (UVP) 9.699 € 11.999 € 13.999 €







Infos und Bilder: Pressemitteilung Pivot Cycles