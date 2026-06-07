In unserem Kinder-Mountainbike-Test haben sich so einige Bikepark-Fullys versammelt – doch auch am anderen Ende des Mountainbike-Spektrums gibt es tolle Räder, die die Kinder von XC-affinen Eltern begeistern könnten. Das VPace Matz26C ist genau so ein Bike; doch auffällig ist nicht nur der Carbon-Rahmen, sondern auch die Laufradgröße: 26 Zoll steht auf den Schlappen. Vor- oder Nachteil in unserem 24 Zoll Kinderbike-Test?

Leichtes Carbon-Bike für aspirierende XC-ler

26 Zoll Laufräder für „29 Zoll Feeling“

Mit Dropper und Starrgabel konfigurierbar

VPace Matz26C – ein Bike für die XC-Athleten von morgen

Analog zum VPace Fred26 setzt auch das Matz26C auf die größeren 26 Zoll Laufräder, um den Kindern das Feeling von 29 Zoll Rädern zu geben, das erwachsene Fahrer zu schätzen wissen: Durch den größeren Durchmesser verbessert sich das Überrollverhalten, und auch der Rollwiderstand sinkt ein Stück. Alles Eigenschaften, die auch das Matz26C in seinem Einsatzgebiet gebrauchen kann. Das lautet nämlich: Cross-Country! So schnell sein wie nur irgend möglich! Und am besten Rennen fahren wie die Großen!

Dafür bietet das Matz26C mit seinem Carbon-Rahmen eine ideale Basis. Wer will, kann im Konfigurator die starre Sattelstütze durch eine Dropperpost ersetzen, und vorne hat man die Wahl zwischen einer Carbon-Starrgabel und einer Federgabel mit 80 mm Federweg. Dropper und Federgabel sind dabei nicht unbedingt notwendig, um mit dem Matz26C Spaß zu haben. Je nach Auswahl kommt das Matz26C so auf einen Preis zwischen 2.249 und 2.499 €, das getestete Bike schlägt mit 2.349 € zu Buche (UVP).







Laufradgröße 26 Zoll

26 Zoll Federweg 80 mm

80 mm Rahmenmaterial Carbon

Carbon Größenempfehlung d. Herstellers 130 bis 145 cm

130 bis 145 cm Gangschaltung SRAM NX 11-fach mit 10-42t Kassette

SRAM NX 11-fach mit 10-42t Kassette Gesamtgewicht 8,7 kg

8,7 kg Gewicht der Laufräder 3,3 kg

3,3 kg Farben Schwarz-matt

Schwarz-matt vpace.de

Preis (UVP) 2.249 bis 2.499 €

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Das geht ab! Das Matz26C im Detail

Wie bereits erwähnt, kann das Matz26C beim Bestellvorgang an die eigenen Wünsche angepasst werden. Wir finden: Die Federgabel arbeitet zwar gut, ist aber nicht unbedingt notwendig. Der richtige Reifenluftdruck ist für Komfort und Grip fast entscheidender (und VPace nutzt hier hochwertige Schwalbe Reifen, die ein gutes Setup ermöglichen). Mit der Starrgabel wird das Rad noch leichter, ohne zu viel Performance zu verlieren. Stattdessen wäre die Dropperpost sinnvoller: Mit ihr gewinnt der Fahrer oder die Fahrerin an Bewegungsfreiheit auf dem Bike und hat so mehr Spaß, wenn es im Gelände ruppiger wird.







Die restliche Ausstattung ist gut gewählt; Kurbel, Lenker und Vorbau haben kindgerechte Maße und sind ergonomisch toll. Der Lenker ist sogar aus Carbon gefertigt, um weiter Gewicht zu sparen. Einzig die etwas dicken, aber immerhin leichten Griffe stören ein wenig Toll sind auch die Magura MT8 Pro-Bremsen, und Details wie die leichten Bremsscheiben zeigen: VPace macht sich Gedanken über die Komponenten.

Die Top-Ausstattung und der Carbon-Rahmen sorgen dafür, dass das Matz26C leicht und flott vorangeht und den XC-Bikes der Eltern in nichts nachsteht. Damit ist das Bike gerade für Kinder spannend, die mit ihren Eltern auch längere oder sportliche Touren fahren möchten oder mit dem Bike ihre ersten Rennen bestreiten möchten. Den empfohlenen Größenbereich von 130 bis 145 cm können wir bestätigen; insgesamt kann es aber sein, dass die jungen Fahrer relativ schnell wieder aus dem Bike herausgewachsen sind. Für größere Fahrer gibt es dann mit dem Matz275C und dem 29C passende Modelle.













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Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge anderer, sportlicher Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.