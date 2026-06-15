Radio Bike Zuma 24 SUS im Test: Die Kölner BMX-Experten haben ein Hardtail im Programm, das als echter Geheimtipp gelten kann. Denn die Ausstattung des gelben Flitzers bringt alles mit, was man für echte Offroad-Abenteuer braucht; dementsprechend kam er bei den jungen Velomotion-Testern sehr gut an. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis gefällt derweil den Eltern gut.

Kompaktes Hardtail mit Luftfedergabel

Relativ geringes Gewicht

Vergleichsweise günstiger Preis

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Radio Bike Zuma 24 SUS: Echtes Trailbike für junge Fahrerinnen und Fahrer

Eine Sache fällt am Radio Bike sofort auf, wenn man die Konturen moderner Bikes gewohnt ist: Schaltzug und Bremsleitung verlaufen außen am Rahmen. Das weist einerseits auf die Preissensibilität des Herstellers hin, denn innen geführte Leitungen steigern den Montageaufwand und damit die Produktionskosten. Andererseits fallen Wartung sowie Austausch von Komponenten damit deutlich leichter. Und das ist deshalb interessant, weil das Radio Bike durchaus kleinere Updates Wert ist. So könnte man geneigt sein, die durchaus funktionelle Achtgang-Schaltung langfristig gegen eine feiner abgestufte Schaltung mit größerer Gangspreizung zu ersetzen. Die Substanz des Zuma 24 SUS ist zumindest so gut, dass man durchaus Lust bekommt, es zu perfektionieren.







Kleines MTB mit verspielter Trail-Geometrie

Los geht’s mit einem Rahmen, der klar auf Funktionalität und Fahrspaß im Gelände zugeschnitten ist. Flacher Lenkwinkel und steiler Sitzwinkel ergeben eine typische Trail-Geometrie; das kurze Sitzrohr erlaubt frühes Aufsteigen. Dabei muss man allerdings die Überstandshöhe von gut 62 cm im Auge behalten, außerdem liegt das Tretlager etwa 2 cm höher als bei vergleichbaren Bikes. Der superkurze Vorbau sorgt zusammen mit der Geometrie für einen sehr verspielten Charakter, welcher das Radio Bike durchaus Bikepark-tauglich macht. Hier machen sich die BMX-Gene des Anbieters bemerkbar – jedenfalls, was Einsatzbereich und Fahrverhalten angeht. Gewindebohrungen für ein Schutzblech oder einen Heckträger fehlen am Hinterbau, was die sportliche Ausrichtung der Marke betont.







Federweg 80 mm

80 mm Laufradgröße 24 Zoll

24 Zoll Schaltung 8-fach, Kassette 11-34

8-fach, Kassette 11-34 Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Gewicht 11 kg

11 kg Laufradgewicht 3,9 kg

3,9 kg Besonderheiten Luftfedergabel, hydraulische Scheibenbremsen, geeignete Sitzgeometrie, recht leichte Laufräder

Luftfedergabel, hydraulische Scheibenbremsen, geeignete Sitzgeometrie, recht leichte Laufräder radiobikes.com

Preis (UVP) 889,95 Euro

In Richtung CrossCountry geht das Zuma mit seiner Ausstattung, wobei vor allem die Federgabel heraussticht. Die RST First Air bietet sinnvolle 80 mm Weg sowie Zug- und Druckstufeneinstellung; mit Magnesium-Casting ist die Luftgabel außerdem recht leicht und natürlich kann sie optimal ans Fahrergewicht angepasst werden.







Außen liegende Leitungen erleichtern Umbauten

Die Tektro-Hydraulikbremsen passen da gut ins Bild, und nur die Achtgang-Schaltung fällt etwas ab. Das Microshift-Schaltwerk lässt sich per Trigger-Hebel zwar sehr gut bedienen, mit 11-34er Kassette und 32-Zähne-Kettenrad ist die Übersetzung jedoch etwas knapp geraten. Mindestens ein zusätzlicher Berggang wäre wünschenswert – doch dank außenliegendem Zug ist der Umbau auf eine Zehn- oder Elffach-Schaltung nicht allzu kompliziert. Wer’s genau nimmt, würde sich außerdem kürzere Tretkurbeln als die die verbauten 152-mm-Modelle anbieten.

Mit knapp elf Kilo liegt das Zuma im Gewichtsdurchschnitt unserer Testbikes, allerdings fällt das mit 3,9 Kilo durchaus geringe Gewicht des Laufradsatzes positiv auf. Das hängt auch mit den knapp zwei Zoll breiten, nicht allzu stark profilierten Reifen zusammen, die auf eher festem Untergrund in ihrem Element sind – ob gravelige Waldwege, FourCross-Strecken oder Betonpisten im Skatepark. Doch selbst auf den Trails sind Kids mit dem Kenda Small Block Eight nicht verloren, nicht zuletzt, weil die Profilblöcke seitlich recht weit heruntergezogen sind.







Was man am Radio Bike vermisst, ist ein Kettenstrebenschutz, der den Lack schont und den Geräuschpegel des Kettenschlagens reduziert – so etwas ist jedoch schnell angebracht. Kinder mit eher kleinen Händen könnten die recht dicken Lenkergriffe störend finden, doch auch das ist keine große Sache.







Überzeugende Ausstattung zum günstigen Preis

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 900 Euro, auf die durchaus noch einmal 15 % Rabatt kommen können, ist das MTB der Kölner BMX-Spezialisten sehr gut aufgestellt. Allzu viel Vergleichbares gibt es nicht – wenn dem Nachwuchs dann noch eine der drei Farbvarianten richtig gut gefällt, kann man getrost zugreifen.

Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge andere sportliche Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.





