Für das Modelljahr 2027 gibt es im Hercules Produkt-Portfolio viele spannende Bikes zu entdecken: Die traditionsreiche Fahrradmarke unter dem Dach der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) hat ihr Sortiment deutlich modernisiert und setzt dabei unter anderem auf die elektronische Shimano-Di2-Schaltung. Dazu hat die Marke bei manchen Modellen Preis und Gewicht reduziert; ein neues E-Gravelbike für die Alltagsnutzung ist da und bei den Bio-Bikes kann man sich über die Abkehr vom Dreifach-Kettenblatt freuen. Hier gibt es die Übersicht zum Hercules Modellprogramm 2027!

Hercules Avanos SL 11 Di2: Leichtbau-SUV mit komfortabler Schaltung

Hercules weitet sein Programm leichter, sportlicher E-Trekkingbikes aus und setzt dabei stark auf die Baureihe Avanos, die bisher nur aus einem Modell bestand. Das dank 27,5 Zoll großer Laufräder etwas handlichere SUV kommt zum Modelljahr 2027 in einer neuen Top-Ausführung, die vor allem mit zwei Merkmalen auf sich aufmerksam macht: Zum einen wiegt das neue Hercules Avanos SL 11 Di2 gerade mal 21 Kilo zuzüglich Pedalen, zum anderen verfügt es über den hohen Bedienungskomfort der elektronischen Shimano-Linkglide-Di2-Schaltung mit elf Gängen und einer Abstufung von 11-50 Zähnen am Heck. Was Linkglide so besonders macht, erläutern wir hier: Warum die Industrie Shimano Linkglide braucht.







Treu bleibt das Avanos dem Bosch-Performance-Motor, der ein kräftiges Drehmoment mit harmonischen Fahreigenschaften vereint und hier mit 400-Wh-Akku kombiniert wird. Dazu gibt es eine 100-mm-Luftfedergabel, Stollenreifen sowie eine hochwertige Lichtanlage; außerdem eine recht sportliche Sitzhaltung, die irgendwo zwischen Trekkingbike und MTB liegt.







Der Preisaufschlag für die elektronische Schaltung ist nicht allzu hoch: 3.899 Euro lautet der UVP des neuen Modells. Wobei Hercules noch zwei weitere Modelle entwickelt hat, die preislich etwas höher angesiedelt sind (ab 3.999 Euro) und das Avanos stärker in Richtung E-Trekking bzw. Tourenbike denken. Beim Hercules Avanos 5 liegt der Schwerpunkt auf Wartungsarmut und Komfort; entsprechend ist dieses Modell mit Fünfgang-Nabenschaltung und Zahnriemen ausgestattet. Das Avanos 10 dagegen kommt mit Kettenschaltung. Beide Modelle werden vom Bosch Performance angetrieben, dessen Akku beim etwas geänderten Rahmen nach unten entnommen wird. Dazu gibt es eine 120-mm-Luftgabel; im Unterschied zum Avanos SL rollen diese Modelle auf 28-Zoll-Reifen. Eine etwas günstigere Variante ist das Avanos 9 (3.499 Euro) mit etwas abgespeckter Ausstattung, zu der 540-Wh-Akku und Stahlfedergabel gehören.

Hercules Jarvis 5: Touren-Fully mit viel Komfort

Fahrkomfort und Wartungsarmut sind die hervorstechenden Eigenschaften des neuen Jarvis, das auf dem Rahmen des NOS FS basiert und diesen mit Fünfgang-Getriebenabe und Riemenantrieb kombiniert. Das neue Modell rollt auf 28er Straßenreifen und fällt mit 130/120 mm Federweg ausgesprochen potent aus.







Die Motorisierung ist etwas zurückhaltender: Während das NOS FS vom Bosch-CX-Motor angetrieben wird, ist das Jarvis mit Bosch Performance etwas ausgewogener konzipiert. Mit 720-Wh-Akku stimmt auch die Reichweite; im Preis von 4.999 Euro sind eine absenkbare Sattelstütze und ein heller 100-Lux-Strahler inbegriffen. Ein interessantes Merkmal ist der große Frontkorb, der das vollgefederte Tourenrad besonders alltagstauglich macht.

Hercules Levargo SL12: Neues E-Reiserennrad

Mit dem Urbanico hatte Hercules bereits ein E-Gravelbike im Programm, doch das Levargo ist ein komplett neues Modell mit ganz anderen Merkmalen. Das bezieht sich erst einmal auf den Antrieb, der nun von Bosch stammt: Bein Levargo heißt es Bosch-Performance-Mittelmotor statt Bafang-Heckantrieb.







Der Wechsel wirkt sich deutlich aufs Rahmendesign aus, das nun gefälliger ist, dazu ist der 400-Wh-Akku des Levargo entnehmbar. Zum geringen Gewicht knapp über 20 Kilo trägt eine Carbongabel mit Gewindebohrungen für Trägersysteme bei, wobei das Levargo mit alltagstauglicher Komplettausstattung aufwartet. Der Preis von 3.799 Euro wird dadurch noch einmal interessanter.







Hercules Futura SL 10 Di2: Leichtes E-Trekkingbike mit Elektroschaltung

Ausgesprochen modern und komfortabel präsentiert sich dieses neue Modell der Baureihe Futura: Zur wertigen Ausstattung mit dem spritzigen Bosch Performance SX und funktioneller Luftfedergabel gibt es nun die elektronische Di2-Variante der Shimano Cues mit zehn breit abgestuften Gängen.

Damit wird das Schalten präziser und einfacher, und auch automatische Schaltmodi rücken in den Bereich des Möglichen. Auch das Gewicht macht neugierig, das vom Hersteller mit 21 Kilo angegeben wird. Damit wird das neue Futura zum vielseitigen, sportlich motorisierten Alltagsrad, das auch mal in den Keller getragen werden kann und mit 3.799 Euro zudem vergleichsweise günstig erscheint.







Hercules Futura SL 12 LTD: Leichtes Sondermodell im extraschönen Look

Das limitierte Futura SL zeigt, was in Sachen Gewicht beim E-Bike heute möglich ist. Keine 17,5 Kilo wiegt das Sondermodell, das bis auf den fehlenden Gepäckträger als vollständig ausgestattet gelten kann – ein ausgesprochen niedriger Wert.







Möglich wird das unter anderem durch die Carbon-Starrgabel sowie den spritzigen Bosch-SX-Motor, der mit 60 Nm Drehmoment ausgesprochen schubstark ist und gerade bei flotter Trittfrequenz mit sportlichem Charakter gefällt.

Dazu kommt eine sehr hochwertige Ausstattung mit Shimano Deore XT 12-fach und leichten, schnellen Gravel-Reifen von Schwalbe auf sportlichen DT-Swiss-Laufrädern. Ein Hingucker ist die „goldene“ KMC-Kette. Interessant ist, dass das Leichtgewicht auf einem Aluminiumrahmen basiert, während manch anderer Anbieter in dieser Gewichtsklasse bereits auf Carbon setzt. Das jedoch ist mit vierstelligem Preisaufschlag verbunden, während das Futura SL 12 LTD Budget-freundliche 3.999 Euro kosten soll.







Hercules 2027: Vollautomatische Schaltsysteme auf dem Vormarsch

Elektronische Schaltsysteme spielen im 2027er Modellprogramm von Hercules eine wichtige Rolle. Gerade im Bereich der Nabenschaltungen lässt sich so noch etwas mehr Bedienungskomfort herauskitzeln, zumal die aktuellen Shimano-Systeme vollautomatische Gangwechsel ermöglichen.







Hercules Rob SL F5 Di2: elektronische Fünfgang-Nabenschaltung

Mit dem Rob SL will Hercules unterschiedliche Charakteristika vereinen. Mit Bosch-Performance-Motor ist das Rad ausgesprochen kräftig motorisiert; der kompakte 400-Wh-Akku sorgt gleichzeitig dafür, dass es relativ geringes Gesamtgewicht erreicht werden kann, das der Hersteller mit 22 Kilo angibt.

Für Fahrkomfort ist die Luftfedergabel zuständig, für Wartungsarmut der Zahnriemen – und nun gibt es das Fünfgangrad auch mit elektronisch angesteuerter Nabenschaltung, die über automatische Schaltmodi verfügt. Der Schalthebel kommuniziert Drahtlos mit der Getriebenabe, sodass es am Cockpit ein Elektrokabel weniger gibt. Die Di2-Variante des Rob SL F5 kostet 4.299 Euro; der Preisaufschlag für die elektronische Schaltung liegt also bei 300 Euro.







Hercules Rob Fold SUV F5/R5: Kompakter Offroader mit Nabenschaltung

20-Zoll-Bikes können als „ausentwickelt“ gelten, jedenfalls was das generelle Konzept und die Rahmengeometrien angeht. Im Detail gibt es jedoch immer noch Raum für Verbesserungen bzw. Updates, und so etwas ist die Fünfgang-Nabenschaltung (verfügbar mit und ohne Rücktritt) am neuen Rob Fold SUV.







Das dank Luftfedergabel komfortabelste Hercules-Klapprad gab es bislang nur mit Kettenschaltung; nun kann man es auch mit wartungsarmem Zahnriemen plus E-Bike-spezifischer Fünfgang-Getriebenabe fahren. Geblieben ist der kultiviert-kraftvolle Bosch Performance zuzüglich reichweitenstarkem 545-Wh-Akku, und auch bei der Bereifung hat sich nichts geändert. Wobei man sich schon fragen kann, ob das handliche Fünfgangrad wirklich im Gelände gefahren werden wird. Ein weniger stark profilierter Pneu würde vielleicht besser zur Nabenschaltung passen.

Hercules Rob Fold F8/R8: E-Klapprad zum günstigen Preis

An der Preisschraube gedreht hat Hercules mit F8 (Freilauf) und R8 (zusätzliche Rücktrittbremse). Mit 2.999 Euro kostet das neue Modell ganze 500 Euro weniger als die bislang günstigste Variante, was natürlich einige Abstriche nötig macht.







Beim Rob Fold F8/R8 greift der Radhersteller auf den „Bosch Active Plus“-Motor zurück, der freilich mit 60 Nm Drehmoment auch heute noch anständige Leistungen bietet. Auch mit dem 400-Wh-Akku kann man leben, wenn man nicht gerade extrem lange Tagesstrecken fährt. Dazu ist das F8/R8 mit Kette statt Zahnriemen ausgestattet. Alle anderen Ausstattungsmerkmale sind gleich geblieben, etwa Klapplenker und Zweibeinständer. So gesehen ist das 2027er Achtgang-Modell eine durchaus interessante Neuerung.







Hercules Tourer 8 und 9: Abkehr vom Dreifach-Kettenblatt

Zeitenwende bei Hercules: Erstmals stellt die Marke Bio-Bikes mit 1x-Kettenschaltung vor. Die Tourer-Modelle mit 21, 24 und 27 Gängen fallen aus dem Programm und werden durch zeitgemäßere Varianten ersetzt: Das Hercules Tourer 8 (899 Euro) ist mit Shimano Essa ausgestattet, das Tourer 9 (999 Euro) mit der etwas höherwertigen Shimano Cues.

Mit 11-45 Zähnen ist bereits die Achtfach-Kassette des Essa-Modells recht breit aufgestellt; beim Neungang-Rad ist der 11-46er Kranz im mittleren Bereich etwas enger abgestuft. Ansonsten sind die zwei Modelle praktisch identisch ausgestattet: Stahlfedergabel, heller 50-Lux-Strahler und Racktime-Systemgepäckträger sorgen für alltagstaugliche Funktionalität, aufrechte Sitzhaltung und Lenkerform für komfortable Fahrt im Alltag. Dazu sind beide Modelle in drei Rahmenformen verfügbar.







Hercules Kinder & Jugend: One-by-Schaltung und Freilauf-Option

Auch für den Zweirad-Nachwuchs hat Hercules neue Modelle im Angebot. Mit dem Spyder ist jetzt ein sportliches Bike mit Monokettenblatt verfügbar, das in zwei Versionen angeboten wird: als Spyder 9 (699 Euro) mit neuen Gängen, 100-mm-Federgabel sowie 27,5-Zoll-Laufrädern sowie als Spyder 8 (599 Euro) in 24 sowie 26 Zoll mit Achtgang-Schaltung und Starrgabel. Beide Varianten sind mit Lichtanlage, Heckträger und Seitenständer alltagstauglich ausgestattet.







Beim 24-Zoll-Schulrad Pippa (599 Euro) kann man sich über eine kleine, aber bedeutende Neuerung freuen: Als Hercules Pippa F3 ist das Rad nun mit Freilauf statt Rücktrittbremse verfügbar. Das ist zeitgemäß und praktisch, wobei ebenfalls eine R-Variante des Dreigang-Modells angeboten wird. Dazu wurde der Rahmen mit dem tiefen Durchstieg deutlich modernisiert (innen geführte Züge, gerade Gabel), sodass das Pippa nun vielleicht nicht mehr als reines Mädchenrad zu verstehen ist.

Das war das Hercules Modellprogramm 2027; weitere Infos findet ihr unter: www.hercules-bikes.de