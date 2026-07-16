Produktnews: City-Bikes mit E-Motor findet man wortwörtlich an jeder Hausecke. Sucht man ein wendiges Stadtrad ohne Motor und will auf moderne Features wie Handyhalterung, Konnektivität und flexible Transportlösungen nicht verzichten, muss man dagegen schon länger suchen. Orbea stellt mit dem neuen Vector die passende Lösung vor: Ein leichtes und agiles City-Bike, das ohne Motor, Akku und Softwareupdates auskommt und sich auf die Kernkompetenz eines Stadtrades konzentriert: Fahrer und Fracht komfortabel, flott und flexibel durch den Stadtverkehr zu lotsen.
Vielseitiger City-Flitzer ohne Motor: Das Orbea Vector im Überblick
Mit dem neuen Vector-Modell besinnt sich Orbea auf die klassischen Tugenden von City-Bikes ohne Motor: Ein konkurrenzlos niedriger Preis ab 999 Euro, an den kein E-Bike herankommt; gleichzeitig ein niedriges Gewicht und maximale Flexibilität bei der Rahmenkonstruktion. All das resultiert in einem agilen Handling kombiniert mit der Befriedigung, selbstbestimmt für Vortrieb zu sorgen. Der kompakt gehaltene Alu-Rahmen mit niedriger Überstandshöhe kann mit einem Rahmenschloss sowie Front- und Heckträger ausgestattet werden. Spannend ist die Möglichkeit, einen Riemen zu fahren sowie optional den Platzbedarf des geparkten Bikes durch Klapppedale und einen schwenkbaren Vorbau weiter zu reduzieren.
- Einsatzbereich City
- Features Front- & Heckgepäckträger, opt. Klapppedale & schwenkbarer Vorbau
- Antrieb Riemen oder Kettenschaltung
- Farben Royal Plum, Fuel, Frozen Concrete
- Größen XS–XL
- orbea.com
- Preis (UVP) 999 – 1.399 Euro
Orbea hat sich bei der Entwicklung des neuen Vectors genau angesehen, mit welchen Herausforderungen Radfahrer in der Stadt zu kämpfen haben. Ruppige Straßenbeläge, begrenzter Platz zum Abstellen, Treppen, die sich in den Weg stellen sowie ein Alltag, der ständig Überraschungen bereithält und ein flexibles Fortbewegungsmittel erfordert – auf all diese Challenges möchte das Vector die passende Antwort parat haben.
Da wäre etwa die vibrationsabsorbierende Twin-Glide-Rahmentechnologie, die zusammen mit den breiten 27,5-Zoll-Reifen den Untergrund glätten soll. Der leichte Aluminium-Rahmen erlaubt es zudem, das Vector über Treppen zu tragen. Kompakte Abmessungen, optionale Klapppedale und ein schwenkbarer Vorbau lassen den Platzbedarf des Bikes blitzschnell schrumpfen, sodass sich immer ein Abstellort für das Vector findet. Und dank Front- und Heckträger (letzterer ist auch für Kindersitze freigegeben) lässt sich alles, was einem der Alltag so zuträgt, sicher am Vector verstauen.
Smarte Ausstattungsdetails wie eine SP-Connect-Handyhalterung und integrierte Front- und Rücklichter beim Vector 10 und Vector 20 sowie Montagepunkte für ein Rahmenschloss unterstreichen den Anspruch des Orbea Vector, bei modernen Annehmlichkeiten keine Kompromisse einzugehen.
Alle Ausstattungsvarianten des Orbea Vector im Detail
- Antrieb Shimano Nexus Inter-7 mit Gates ST Riemen
- Bremsen Shimano BR-UR300
- Reifen Schwalbe Road Cruiser 27.5×1.75, K-Guard, Reflective Tape
- Heckgepäckträger Orbea RR-01 Alloy, w/Mik & Mik Side and Ortlieb QL3.1 system. Max. 20Kg
- Schutzbleche Orbea Alu SL 48
- Scheinwerfer Herrmans Nordic MR5
- Rücklicht Herrmans H-Trace Mini
- Dynamo Shimano DH-UR705-3D, 6V Dynamo 3W
- Preis (UVP) 1.399 Euro
- Antrieb Shimano Cues U4000 42t / 11-46t Kettenschaltung
- Bremsen Tektro HD-M3110
- Reifen Schwalbe Road Cruiser 27.5×1.75, K-Guard, Reflective Tape
- Heckgepäckträger Orbea RR-01 Alloy, w/Mik & Mik Side and Ortlieb QL3.1 system. Max. 20Kg
- Schutzbleche Orbea Alu SL 48
- Scheinwerfer Herrmans Nordic MR5
- Rücklicht Herrmans H-Trace Mini
- Dynamo Shimano DH-UR705-3D, 6V Dynamo 3W
- Preis (UVP) 1.249 Euro
Vector-Geometrie im Überblick
Orbea verleiht dem Vector eine auf dem Papier sehr wendige und kompakte Geometrie, mit der sich das Bike flott durch den Stadtverkehr steuern lassen sollte. Fünf Rahmengrößen stehen zur Auswahl; der Radstand wird kurz gehalten und klettert nicht über 1.138 mm hinaus. Lenk- und Sitzwinkel sind größenspezifisch gewählt, wie es sich für moderne Räder gehört. Alle Rahmengrößen setzen auf 27,5-Zoll-Laufräder für ein agiles Fahrverhalten – dank einer Reifenbreite von 1,75 oder 2,00 Zoll – je nach Ausstattungsvariante – bieten die Reifen bei entsprechendem Luftdruck genügend Komfort.
|XS
|S
|M
|L
|XL
|Sitzrohrlänge in mm
|430
|405
|455
|470
|520
|Oberrohr in mm
|521
|554
|581
|607
|636
|Steuerrohrlänge in mm
|109
|178
|208
|236
|267
|Kettenstrebenlänge in mm
|435
|426.7
|426.7
|426.7
|426.7
|Drop Tretlager
|70
|60
|60
|60
|60
|Höhe Tretlager
|281
|281
|281
|281
|281
|Radstand in mm
|1021
|1070
|1092
|1113
|1138
|Lenkwinkel in Grad
|71
|69
|69.5
|70
|70.5
|Sitzwinkel in Grad
|75
|74
|73.5
|73.5
|73.3
|Rake in mm
|51
|51
|51
|51
|51
|Überstandshöhe in mm
|738
|651
|659
|674
|687
Infos und Bilder: Pressemitteilung Orbea