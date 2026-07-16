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Orbea Vector 2027: Dieses neue City-Bike bietet moderne Features – komplett ohne Motor

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Orbea Vector

Produktnews: City-Bikes mit E-Motor findet man wortwörtlich an jeder Hausecke. Sucht man ein wendiges Stadtrad ohne Motor und will auf moderne Features wie Handyhalterung, Konnektivität und flexible Transportlösungen nicht verzichten, muss man dagegen schon länger suchen. Orbea stellt mit dem neuen Vector die passende Lösung vor: Ein leichtes und agiles City-Bike, das ohne Motor, Akku und Softwareupdates auskommt und sich auf die Kernkompetenz eines Stadtrades konzentriert: Fahrer und Fracht komfortabel, flott und flexibel durch den Stadtverkehr zu lotsen. 

Inhaltsverzeichnis
Das Orbea Vector im Überblick
Alle Ausstattungsvarianten im Detail
Geometrie

Vielseitiger City-Flitzer ohne Motor: Das Orbea Vector im Überblick

Mit dem neuen Vector-Modell besinnt sich Orbea auf die klassischen Tugenden von City-Bikes ohne Motor: Ein konkurrenzlos niedriger Preis ab 999 Euro, an den kein E-Bike herankommt; gleichzeitig ein niedriges Gewicht und maximale Flexibilität bei der Rahmenkonstruktion. All das resultiert in einem agilen Handling kombiniert mit der Befriedigung, selbstbestimmt für Vortrieb zu sorgen. Der kompakt gehaltene Alu-Rahmen mit niedriger Überstandshöhe kann mit einem Rahmenschloss sowie Front- und Heckträger ausgestattet werden. Spannend ist die Möglichkeit, einen Riemen zu fahren sowie optional den Platzbedarf des geparkten Bikes durch Klapppedale und einen schwenkbaren Vorbau weiter zu reduzieren.

  • Einsatzbereich City
  • Features Front- & Heckgepäckträger, opt. Klapppedale & schwenkbarer Vorbau
  • Antrieb Riemen oder Kettenschaltung
  • Farben Royal Plum, Fuel, Frozen Concrete
  • Größen XS–XL
  • orbea.com
  • Preis (UVP) 999 – 1.399 Euro
Orbea Vector
Das Orbea Vector präsentiert sich als agiler City-Flitzer und perfekter Begleiter für den vielfältigen Alltag von Stadtbewohnern. Flexible Transportlösungen, smarte Features und ein leichter, komfortabler Alu-Rahmen zeichnen das Orbea Vector aus. Preise liegen zwischen 999 und 1.399 Euro (UVP).

Orbea hat sich bei der Entwicklung des neuen Vectors genau angesehen, mit welchen Herausforderungen Radfahrer in der Stadt zu kämpfen haben. Ruppige Straßenbeläge, begrenzter Platz zum Abstellen, Treppen, die sich in den Weg stellen sowie ein Alltag, der ständig Überraschungen bereithält und ein flexibles Fortbewegungsmittel erfordert – auf all diese Challenges möchte das Vector die passende Antwort parat haben.

Da wäre etwa die vibrationsabsorbierende Twin-Glide-Rahmentechnologie, die zusammen mit den breiten 27,5-Zoll-Reifen den Untergrund glätten soll. Der leichte Aluminium-Rahmen erlaubt es zudem, das Vector über Treppen zu tragen. Kompakte Abmessungen, optionale Klapppedale und ein schwenkbarer Vorbau lassen den Platzbedarf des Bikes blitzschnell schrumpfen, sodass sich immer ein Abstellort für das Vector findet. Und dank Front- und Heckträger (letzterer ist auch für Kindersitze freigegeben) lässt sich alles, was einem der Alltag so zuträgt, sicher am Vector verstauen.

Smarte Ausstattungsdetails wie eine SP-Connect-Handyhalterung und integrierte Front- und Rücklichter beim Vector 10 und Vector 20 sowie Montagepunkte für ein Rahmenschloss unterstreichen den Anspruch des Orbea Vector, bei modernen Annehmlichkeiten keine Kompromisse einzugehen.

Orbea Vector
Kunden können das Vector vielfältig konfigurieren und etwa klappbare Pedale, ein Rahmenschloss oder verschiedene Front- und Heckträger spezifizieren lassen.

Alle Ausstattungsvarianten des Orbea Vector im Detail

Orbea Vector 10Orbea Vector 20Orbea Vector 25

  • Antrieb Shimano Nexus Inter-7 mit Gates ST Riemen
  • Bremsen Shimano BR-UR300
  • Reifen Schwalbe Road Cruiser 27.5×1.75, K-Guard, Reflective Tape
  • Heckgepäckträger Orbea RR-01 Alloy, w/Mik & Mik Side and Ortlieb QL3.1 system. Max. 20Kg
  • Schutzbleche Orbea Alu SL 48
  • Scheinwerfer Herrmans Nordic MR5
  • Rücklicht Herrmans H-Trace Mini
  • Dynamo Shimano DH-UR705-3D, 6V Dynamo 3W
  • Preis (UVP) 1.399 Euro

Orbea Vector

  • Antrieb Shimano Cues U4000 42t / 11-46t Kettenschaltung
  • Bremsen Tektro HD-M3110
  • Reifen Schwalbe Road Cruiser 27.5×1.75, K-Guard, Reflective Tape
  • Heckgepäckträger Orbea RR-01 Alloy, w/Mik & Mik Side and Ortlieb QL3.1 system. Max. 20Kg
  • Schutzbleche Orbea Alu SL 48
  • Scheinwerfer Herrmans Nordic MR5
  • Rücklicht Herrmans H-Trace Mini
  • Dynamo Shimano DH-UR705-3D, 6V Dynamo 3W
  • Preis (UVP) 1.249 Euro

  • Antrieb Sunrace / Shimano Cues U4000 42t / 11-46t Kettenschaltung
  • Bremsen Tektro HD-M3110
  • Reifen Schwalbe Super Moto-X 27.5×2.00 Green-Guard, Double Defense, Addix, Reflective Tape
  • Frontgepäckträger Orbea RF-02 Alloy, Max. 10Kg, with Strap
  • Preis (UVP) 999 Euro

Vector-Geometrie im Überblick

Orbea verleiht dem Vector eine auf dem Papier sehr wendige und kompakte Geometrie, mit der sich das Bike flott durch den Stadtverkehr steuern lassen sollte. Fünf Rahmengrößen stehen zur Auswahl; der Radstand wird kurz gehalten und klettert nicht über 1.138 mm hinaus. Lenk- und Sitzwinkel sind größenspezifisch gewählt, wie es sich für moderne Räder gehört. Alle Rahmengrößen setzen auf 27,5-Zoll-Laufräder für ein agiles Fahrverhalten – dank einer Reifenbreite von 1,75 oder 2,00 Zoll – je nach Ausstattungsvariante – bieten die Reifen bei entsprechendem Luftdruck genügend Komfort.

XSSMLXL
Sitzrohrlänge in mm430405455470520
Oberrohr in mm521554581607636
Steuerrohrlänge in mm109178208236267
Kettenstrebenlänge in mm435426.7426.7426.7426.7
Drop Tretlager7060606060
Höhe Tretlager281281281281281
Radstand in mm10211070109211131138
Lenkwinkel in Grad716969.57070.5
Sitzwinkel in Grad757473.573.573.3
Rake in mm5151515151
Überstandshöhe in mm738651659674687

Orbea Vector

Infos und Bilder: Pressemitteilung Orbea

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Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.