Produktnews: Unter dem Begriff Tour fasst Schwalbe alle Reifen aus dem Bereich Urban und Trekking zusammen. Nun haben die Reichshofer dieses Tour-Sortiment von Grund auf überarbeitet. Das Ziel der Neustrukturierung: eine schlankere und übersichtlichere Produktpalette. Drei neue Reifenmodelle, darunter der Schwalbe Marathon Almotion, und eine neue Radial-Variante des beliebten Johnny Watts machen den Anfang.

Schwalbe verschlankt und erneuert Touren-Segment

Der Schwalbe Tour-Bereich wird zukünftig drei Reifenfamilien umfassen. Die Marathon-Reifenfamilie ist ein echter Klassiker im Schwalbe-Sortiment und rollt bereits seit 1983 an zahllosen Stadt- und Trekkingrädern. Langlebigkeit und Pannenschutz stehen hier an erster Stelle. Mit der Motion-Familie will Schwalbe Spezialisten wie Fahrer von Cargobikes und sportlichen Urban-Bikes ansprechen. Dementsprechend breit ist hier das Spektrum an Profilen. Gleich zwei neue Reifenmodelle gehören ab sofort zur Motion-Kategorie. Die Hybrid-Familie hingegen überrascht mit einer Radial-Karkassen-Variante des Johnny Watts: Der On- und Off-Road-Reifen soll in besonderer Weise von dem Komfort- und Grip-Plus der Radial-Karkasse profitieren. Alle Reifen sollen ab sofort verfügbar sein und rangieren preislich zwischen knapp 24 und 79 Euro. Die Umstellung des Tour-Segments folgt der Überarbeitung des Schwalbe MTB-Bereichs, über die wir hier berichtet haben: Alles neu im Schwalbe MTB-Bereich.









Schwalbe Marathon Almotion – sportlicher Trekking-Reifen für die Langstrecke

Der neueste und sportlichste Vertreter der Marathon-Familie hört auf den Namen Almotion. Bei diesem Reifen soll es sich um einen universellen, superleichten Begleiter für lange Strecken handeln. Erkennbar ist das unter anderem an der geschlossenen Lauffläche für geringen Rollwiderstand. Das Almotion-Profil ist auch in einer teureren Pro-Variante erhältlich; dann ist der Reifen auch Tubeless-Ready und verfügt über die schnelle Addix Race-Gummimischung. In 28 Zoll ist der Reifen in 5-mm-Schritten zwischen 40 und 55 mm Breite verfügbar. Auch eine 27,5-Zoll-Variante gibt es, dann allerdings nur mit einer Breite von 55 mm (2,15 Zoll).

Ohne den Pro-Zusatz verliert der Almotion seine Tubeless-Fähigkeit und wird zum Drahtreifen, bleibt aber in den gleichen Größen verfügbar. Ein weiterer Unterschied: Statt des GreenGuard-Pannenschutzes kommt RaceGuard zum Einsatz. Das Einsatzgebiet bleibt aber gleich: Flotte Trekkingreisen oder Touren mit Gepäck, wo minimaler Rollwiderstand und hohe Belastbarkeit gefragt sind.

Laufradgröße 27,5 / 28 Zoll

27,5 / 28 Zoll Art Falt- und Drahtreifen

Falt- und Drahtreifen Einsatzbereich Langstrecke, Trekking & Touring

Langstrecke, Trekking & Touring Pannenschutz GreenGuard (Pro), RaceGuard

GreenGuard (Pro), RaceGuard Reifenbreite 40–55 mm

40–55 mm Freigabe S-Pedelecs (E-50), 150 kg Gesamtgewicht

S-Pedelecs (E-50), 150 kg Gesamtgewicht schwalbe.com

Preis (UVP) 41,90 / 78,90 Euro (Pro)







Die Schwalbe Pannenschutz-Hierarchie 7 Smartguard (unplattbar)

6+ Super Defense

6 Double Defense

5 V-Guard

5 Greenguard

5 Punctureguard

4 Raceguard

3 K-Guard





Alle Neuerungen in der Schwalbe Motion-Reifenfamilie

Schwalbe Motion Kojak – auffälliges Design für auffällig flotte Bikes

Mit dem Motion Kojak will der Reifenhersteller aus Reichshof einen schnellen, sportlichen Reifen für moderne Urban-Bikes im Angebot haben. Lauffläche und Seitenwände sind mit einer auffälligen Schuppenstruktur versehen und sollen stabile Fahreigenschaften in allen Lagen bieten. So richtet sich der Reifen nicht nur an klassische Citybikes, sondern auch Light Assist E-Bikes.

Laufradgröße 24 / 27,5 / 28 Zoll

24 / 27,5 / 28 Zoll Art Drahtreifen

Drahtreifen Einsatzbereich Urban

Urban Pannenschutz RaceGuard

RaceGuard Reifenbreite 40 / 50 / 60 / 65 mm

40 / 50 / 60 / 65 mm Freigabe E-25

E-25 schwalbe.com

Preis (UVP) 38,90 Euro







Schwalbe Motion Land Cruiser – so geht All-Terrain

Der Name des Schwalbe Motion Land Cruiser verrät bereits, wohin die Reise geht: Dieser Reifen ist für All-Terrain- und Trekkingbikes gedacht. Dafür kombiniert das Profil enge Mittelstollen für optimierte Rollgeschwindigkeit auf Asphalt mit offenen Seitenstollen für Grip in Kurven und im Gelände. Auch eine Plus-Variante mit verbessertem Pannenschutz bietet Schwalbe an; diese kostet mit 28,90 Euro fünf Euro mehr als die Nicht-Plus-Variante. Wie der Kojak ist der Land Cruiser lediglich als Drahtreifen erhältlich und nicht Tubeless-Ready.

Laufradgröße 24 / 26 / 27,5 / 28 Zoll

24 / 26 / 27,5 / 28 Zoll Art Drahtreifen

Drahtreifen Einsatzbereich Trekking, All-Terrain

Trekking, All-Terrain Pannenschutz K-Guard

K-Guard Reifenbreite 40 / 45 / 50 / 65 mm

40 / 45 / 50 / 65 mm Freigabe E-25

E-25 schwalbe.com

Preis (UVP) 23,90 / 28,90 Euro (Plus)







Was ist der Unterschied zwischen 28 Zoll und 29 Zoll? Grundsätzlich werden 28-Zoll- und 29-Zoll-Reifen auf Felgen mit dem gleichen Außendurchmesser aufgezogen. Daher ist ihre ETRTO-Nummer auch identisch: “xx-622“, weil die entsprechenden Felgen 622 mm durchmessen. Der Begriff „28 Zoll“ ist meist für Reifen mit einer Reifenbreite von um die 2 Zoll (50 mm) oder weniger reserviert. Breitere Reifen, etwa an Mountainbikes und SUV-Rädern, werden als 29 Zoll bezeichnet, weil sie wegen ihrer größeren Reifenbreite auch insgesamt größer ausfallen – der „Durchmesser über alles“ ist größer. Die Laufradgröße ist aber streng genommen identisch.



Schwalbe Hybrid Johnny Watts – jetzt mit Radial-Karkasse

Das Profil des Johnny Watts kennt und schätzt man bereits unter Fahrern von SUV-E-Bikes. Nun führt Schwalbe hier die noch recht neue Radialreifen-Technologie ein. Schwalbe Radial-Reifen kennt man bereits aus dem Mountainbike-Bereich. Die spezielle Karkassenkonstruktion lässt den Reifen sich besser an den Untergrund anschmiegen und erhöht Dämpfung und Komfort. Auch die Traktion steigt aufgrund der vergrößerten Auflagefläche. Die Radial-Technologie findet sich an allen neuen Versionen des Johnny Watts, egal ob Tubeless-Ready oder Draht- und Faltreifen für Schlauchbetrieb.







Laufradgröße 27,5 / 29 Zoll

27,5 / 29 Zoll Art Falt- und Drahtreifen

Falt- und Drahtreifen Einsatzbereich On- und Off-Road

On- und Off-Road Pannenschutz GreenGuard, RaceGuard

GreenGuard, RaceGuard Reifenbreite 60 / 65 / 70 mm

60 / 65 / 70 mm Freigabe E-50 / E-25

E-50 / E-25 schwalbe.com

Preis (UVP) 43,90–52,90 Euro







Infos und Bilder: Pressemitteilung Schwalbe