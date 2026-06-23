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Das ist der neue Schwalbe Marathon Almotion Reifen: Schwalbe überarbeitet Tour- und Trekking-Sortiment

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Schwalbe Motion Land Cruiser

Produktnews: Unter dem Begriff Tour fasst Schwalbe alle Reifen aus dem Bereich Urban und Trekking zusammen. Nun haben die Reichshofer dieses Tour-Sortiment von Grund auf überarbeitet. Das Ziel der Neustrukturierung: eine schlankere und übersichtlichere Produktpalette. Drei neue Reifenmodelle, darunter der Schwalbe Marathon Almotion, und eine neue Radial-Variante des beliebten Johnny Watts machen den Anfang.

Inhaltsverzeichnis
Schwalbe verschlankt und erneuert Touren-Segment
Schwalbe Marathon Almotion – sportlicher Trekking-Reifen für die Langstrecke
Schwalbe Motion Kojak – auffälliges Design für auffällig flotte Bikes
Schwalbe Motion Land Cruiser – so geht All-Terrain
Schwalbe Hybrid Johnny Watts – jetzt mit Radial-Karkasse

Schwalbe verschlankt und erneuert Touren-Segment

Der Schwalbe Tour-Bereich wird zukünftig drei Reifenfamilien umfassen. Die Marathon-Reifenfamilie ist ein echter Klassiker im Schwalbe-Sortiment und rollt bereits seit 1983 an zahllosen Stadt- und Trekkingrädern. Langlebigkeit und Pannenschutz stehen hier an erster Stelle. Mit der Motion-Familie will Schwalbe Spezialisten wie Fahrer von Cargobikes und sportlichen Urban-Bikes ansprechen. Dementsprechend breit ist hier das Spektrum an Profilen. Gleich zwei neue Reifenmodelle gehören ab sofort zur Motion-Kategorie. Die Hybrid-Familie hingegen überrascht mit einer Radial-Karkassen-Variante des Johnny Watts: Der On- und Off-Road-Reifen soll in besonderer Weise von dem Komfort- und Grip-Plus der Radial-Karkasse profitieren. Alle Reifen sollen ab sofort verfügbar sein und rangieren preislich zwischen knapp 24 und 79 Euro. Die Umstellung des Tour-Segments folgt der Überarbeitung des Schwalbe MTB-Bereichs, über die wir hier berichtet haben: Alles neu im Schwalbe MTB-Bereich.

Schwalbe Marathon Almotion – sportlicher Trekking-Reifen für die Langstrecke

Der neueste und sportlichste Vertreter der Marathon-Familie hört auf den Namen Almotion. Bei diesem Reifen soll es sich um einen universellen, superleichten Begleiter für lange Strecken handeln. Erkennbar ist das unter anderem an der geschlossenen Lauffläche für geringen Rollwiderstand. Das Almotion-Profil ist auch in einer teureren Pro-Variante erhältlich; dann ist der Reifen auch Tubeless-Ready und verfügt über die schnelle Addix Race-Gummimischung. In 28 Zoll ist der Reifen in 5-mm-Schritten zwischen 40 und 55 mm Breite verfügbar. Auch eine 27,5-Zoll-Variante gibt es, dann allerdings nur mit einer Breite von 55 mm (2,15 Zoll).

Ohne den Pro-Zusatz verliert der Almotion seine Tubeless-Fähigkeit und wird zum Drahtreifen, bleibt aber in den gleichen Größen verfügbar. Ein weiterer Unterschied: Statt des GreenGuard-Pannenschutzes kommt RaceGuard zum Einsatz. Das Einsatzgebiet bleibt aber gleich: Flotte Trekkingreisen oder Touren mit Gepäck, wo minimaler Rollwiderstand und hohe Belastbarkeit gefragt sind.

  • Laufradgröße 27,5 / 28 Zoll
  • Art Falt- und Drahtreifen
  • Einsatzbereich Langstrecke, Trekking & Touring
  • Pannenschutz GreenGuard (Pro), RaceGuard
  • Reifenbreite 40–55 mm
  • Freigabe S-Pedelecs (E-50), 150 kg Gesamtgewicht
  • schwalbe.com
  • Preis (UVP) 41,90 / 78,90 Euro (Pro)
Schwalbe Marathon Almotion
Der Schwalbe Marathon Almotion soll dank geschlossenem Profil, durchdachter Gummimischung und gutem Pannenschutz die perfekte Wahl für schnelle Trekking- oder Tourenbikes sein. Die Pro-Version liegt bei knapp 79 Euro, die Basis-Variante kostet 41,90 Euro (UVP).

Schwalbe Marathon Reifen

Die Schwalbe Pannenschutz-Hierarchie

7 Smartguard (unplattbar)
6+ Super Defense
6 Double Defense
5 V-Guard
5 Greenguard
5 Punctureguard
4 Raceguard
3 K-Guard

Alle Neuerungen in der Schwalbe Motion-Reifenfamilie

Schwalbe Motion Kojak – auffälliges Design für auffällig flotte Bikes

Mit dem Motion Kojak will der Reifenhersteller aus Reichshof einen schnellen, sportlichen Reifen für moderne Urban-Bikes im Angebot haben. Lauffläche und Seitenwände sind mit einer auffälligen Schuppenstruktur versehen und sollen stabile Fahreigenschaften in allen Lagen bieten. So richtet sich der Reifen nicht nur an klassische Citybikes, sondern auch Light Assist E-Bikes.

  • Laufradgröße 24 / 27,5 / 28 Zoll
  • Art Drahtreifen
  • Einsatzbereich Urban
  • Pannenschutz RaceGuard
  • Reifenbreite 40 / 50 / 60 / 65 mm
  • Freigabe E-25
  • schwalbe.com
  • Preis (UVP) 38,90 Euro
Der Schwalbe Motion Kojak ist überall mit einem Schuppenmuster versehen – selbst auf den Seitenwänden. Sein Einsatzgebiet liegt im urbanen Bereich, etwa an Citybikes und Light Assist E-Bikes. Der Drahtreifen mit RaceGuard-Pannenschutz ist für knapp 39 Euro in verschiedenen Größen erhältlich.

Schwalbe Motion Land Cruiser – so geht All-Terrain

Der Name des Schwalbe Motion Land Cruiser verrät bereits, wohin die Reise geht: Dieser Reifen ist für All-Terrain- und Trekkingbikes gedacht. Dafür kombiniert das Profil enge Mittelstollen für optimierte Rollgeschwindigkeit auf Asphalt mit offenen Seitenstollen für Grip in Kurven und im Gelände. Auch eine Plus-Variante mit verbessertem Pannenschutz bietet Schwalbe an; diese kostet mit 28,90 Euro fünf Euro mehr als die Nicht-Plus-Variante. Wie der Kojak ist der Land Cruiser lediglich als Drahtreifen erhältlich und nicht Tubeless-Ready.

  • Laufradgröße 24 / 26 / 27,5 / 28 Zoll
  • Art Drahtreifen
  • Einsatzbereich Trekking, All-Terrain
  • Pannenschutz K-Guard
  • Reifenbreite 40 / 45 / 50 / 65 mm
  • Freigabe E-25
  • schwalbe.com
  • Preis (UVP) 23,90 / 28,90 Euro (Plus)
Der Schwalbe Motion Land Cruiser soll die richtige Wahl an Trekking- und All-Terrain-Bikes sein. Es gibt den Drahtreifen auch in einer Plus-Variante mit verbessertem Pannenschutz. Preislich liegt er zwischen 23,90 und 28,90 Euro (UVP).

Was ist der Unterschied zwischen 28 Zoll und 29 Zoll?
Grundsätzlich werden 28-Zoll- und 29-Zoll-Reifen auf Felgen mit dem gleichen Außendurchmesser aufgezogen. Daher ist ihre ETRTO-Nummer auch identisch: “xx-622“, weil die entsprechenden Felgen 622 mm durchmessen. Der Begriff „28 Zoll“ ist meist für Reifen mit einer Reifenbreite von um die 2 Zoll (50 mm) oder weniger reserviert. Breitere Reifen, etwa an Mountainbikes und SUV-Rädern, werden als 29 Zoll bezeichnet, weil sie wegen ihrer größeren Reifenbreite auch insgesamt größer ausfallen – der „Durchmesser über alles“ ist größer. Die Laufradgröße ist aber streng genommen identisch.

Schwalbe Hybrid Johnny Watts – jetzt mit Radial-Karkasse

Das Profil des Johnny Watts kennt und schätzt man bereits unter Fahrern von SUV-E-Bikes. Nun führt Schwalbe hier die noch recht neue Radialreifen-Technologie ein. Schwalbe Radial-Reifen kennt man bereits aus dem Mountainbike-Bereich. Die spezielle Karkassenkonstruktion lässt den Reifen sich besser an den Untergrund anschmiegen und erhöht Dämpfung und Komfort. Auch die Traktion steigt aufgrund der vergrößerten Auflagefläche. Die Radial-Technologie findet sich an allen neuen Versionen des Johnny Watts, egal ob Tubeless-Ready oder Draht- und Faltreifen für Schlauchbetrieb.

  • Laufradgröße 27,5 / 29 Zoll
  • Art Falt- und Drahtreifen
  • Einsatzbereich On- und Off-Road
  • Pannenschutz GreenGuard, RaceGuard
  • Reifenbreite 60 / 65 / 70 mm
  • Freigabe E-50 / E-25
  • schwalbe.com
  • Preis (UVP) 43,90–52,90 Euro
Der Schwalbe Johnny Watts aus der Hybrid-Familie kommt jetzt mit der sogenannten Radial-Konstruktion. Diese Karkasse bietet mehr Grip und Dämpfung als Diagonal-Karkassen.
Dank des gemischten Profils soll der Johnny Watts auf und abseits der Straße gut funktionieren. Er ist als Draht- und Faltreifen erhältlich und kostet zwischen 43,90 und 52,90 Euro (UVP).

Infos und Bilder: Pressemitteilung Schwalbe

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Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.