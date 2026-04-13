Produktnews: Gleich einer tektonischen Plattenverschiebung gibt es von großen Umwerfungen im Schwalbe Mountainbike-Sortiment zu berichten. Ein neuer Reifen betritt die Bühne, die Radial-Karkasse ist mit noch mehr Profilen verfügbar, und bekannte Reifenmodelle und Karkassen sagen leise Servus. Wir stellen das umfassende Produktupdate bei Schwalbe im großen Übersichtsartikel vor.

Das ist die Schwalbe Romy

Schwalbe beschreibt die neue Romy als vielseitige Alleskönnerin, die perfekt in den Trail- und All-Mountain-Bereich passen soll. Mit ihren griffigen Schulterstollen, dem relativ eng besetzten Mittelprofil und der geringen Profiltiefe soll der neue Reifen sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad eine gute Figur machen. Laut Hersteller punktet die Schwalbe Romy besonders mit gutem Rollverhalten und hoher Verschleißresistenz. Sie soll damit vor allem den Hans Dampf und teilweise auch den Nobby Nic ersetzen – letzterer bleibt aber auch weiterhin im Schwalbe-Sortiment.

Der neue Reifen soll im Schwalbe Reifen-Portfolio die Lücke zwischen schweren Gravity-Reifen und leichteren Modellen füllen. Wir würden die Schwalbe Romy noch „unter“ dem Albert einordnen, bescheinigen dem neuen Reifen nach ersten Testrunden aber auch einen etwas anderen Einsatzbereich: Der Albert brilliert vor allem auf harten Untergründen, während die Romy mit ihrem offeneren Profil und der 2-2-3 Stollenanordnung mehr Allround-Charakter besitzt. Zudem ist sie auch in leichteren Karkassen verfügbar.







Laufradgrößen 27,5″, 29″

27,5″, 29″ Reifenbreiten 2,4″, 2,5″

2,4″, 2,5″ Einsatzbereich Allrounder für Trail- und All-Mountain

Allrounder für Trail- und All-Mountain Gewicht (Herstellerangaben) 970 g – 1.355 g

970 g – 1.355 g Karkassen-Versionen Race, Trail, Gravity

Race, Trail, Gravity Karkassen-Technologien Radial, Diagonal

Radial, Diagonal Gummimischungen Soft, Mid

Soft, Mid Tubeless-Ready Ja

Ja Preise (UVP) 44,90 € – 79,90 €

44,90 € – 79,90 € www.schwalbe.com

Die Schwalbe Romy im Detail

Die Romy ist der erste Schwalbe-Reifen mit Radial-Karkasse, der auch mit einer Breite von 2,4″ verfügbar ist – bislang kam in den Genuss der Reifentechnologie nur, wer sich für 2,5″ oder 2,6″ breite Reifen entschied. Drei Karkassen-Stärken stehen dabei zur Auswahl: Race, Trail und Gravity – sie kommen in der Gummimischung Soft oder Mid und sind selbstverständlich Tubeless-Ready. Es sind auch Versionen ohne Radial-Technologie verfügbar, um den Rollwiderstand weiter zu senken.







Schwalbe betont, dass bei der Romy, wie bei mehr als zwei Drittel des gesamten Sortiments, recyceltes Ruß aus dem eigenen Reifenrecycling zum Einsatz kommt. Dadurch spare man im Vergleich zur Nutzung von herkömmlichem Industrieruß 80 % an Kohlendioxid-äquivalenten Emissionen ein. In der Schwalbe Pro-Line komme zudem fair gehandelter Naturkautschuk zum Einsatz.







Mehr Reifen mit Radial-Karkasse

Neben dem neuen Reifenmodell, der Schwalbe Romy, kommen ab sofort auch zwei weitere Mountainbike-Reifen mit der Radialkarkasse. Welche Vorteile diese Reifentechnologie gegenüber der Konstruktion mit diagonal verlaufenen Fäden, bieten sollen, haben wir bereits hier ausgeführt: Radialreifen im MTB Sport? Nun ist sie auch am race-lastigen Tacky Chan sowie dem E-MTB-spezifischen Eddy Current erhältlich. Die Zahl der Profile, die mit der Radial-Technologie verfügbar sind, vergrößert sich damit auf sechs, zählt man die beiden Shredda-Varianten zusammen.

Der „schnellste Downhill-Reifen“, wie Schwalbe den Tacky Chan nennt, kommt in der neuen 2,5″ Breite ausschließlich als Radial-Reifen. Dafür wurde auch das Profil optimiert, sodass der Reifen nun die bekannte Big Betty ersetzen wird. Zudem bietet Schwalbe beim Eddy Current ab sofort nur noch die Hinterrad-Variante als Gravity Pro Radial-Version an. Der Zusatz „Rear“ entfällt damit. Die Magic Mary und der Albert in der Radial-Version heißen mit dem Update nun ebenfalls neue Größen sowie Compound- und Karkassen-Kombinationen willkommen.







Neu Tacky Chan und Eddy Current (Rear) mit Radial-Karkasse

Tacky Chan und Eddy Current (Rear) mit Radial-Karkasse 2,5″ Reifenbreite neu für Tacky Chan

Nun sechs Reifenprofile mit Radial-Karkasse

Das überarbeitete Schwalbe MTB-Sortiment

Einfacher den richtigen Reifen finden – vor diesem Hintergrund steht die neue Überarbeitung des Schwalbe Mountainbike-Reifen-Sortiments. Namen wie Addix, Evolution Line oder Super Ground verschwinden, werden durch neue Kategorien zusammengefasst und verschlanken den Auftritt des Reifen-Portfolios. Diese Änderungen erwarten Schwalbe-Fahrer:







Drei Karkassen, klar benannt nach Einsatzbereich Race, Trail & Gravity

Neue, verbesserte Ultra Soft Mischung

Speedgrip umbenannt in Mid

Schwalbe und Schwalbe Pro Line statt Active, Performance und Evolution Line

Hans Dampf, Eddy Current Front und Big Betty werden aussortiert

Umstellung der Schwalbe MTB-Karkassen

2020 läutete Schwalbe noch die „Decade of Super“ ein. Jetzt verschwinden die „Super“-Bezeichnungen für die fünf bekannten Karkassen wie „Super Trail“ bereits wieder. An ihrer Stelle treten die drei großen Karkassentypen Race, Trail und Gravity. Sie heißen identisch zum Einsatzbereich und sollen leichter verständlich machen, welche Karkasse zu welchem Bike passt. Enduro- und Downhill-Fahrer finden sich im Gravity-Lager wieder, Trail- und Allmountain-Fahrer sollen mit der Trail-Stufe glücklich werden, und für XCler und Marathonis gibt es die Race-Kategorie.

Neben den drei Karkassentypen muss man auch zwischen den beiden bekannten Karkassenkostruktionen bei Schwalbe unterscheiden: Radial und Diagonal sind bei den Trail- und Gravity-Karkassen vertreten, die Race-Karkasse kommt noch ohne Radial aus. Für 2027 ist hier eine Überarbeitung der XC-Reifen angekündigt. Radial-Reifen überzeugen mit mehr Grip und Dämpfung dank vergrößerter Aufstandsfläche und verbesserter Anschmiegsamkeit, während Diagonal-Reifen überall dort eingesetzt werden sollten, wo ein niedriger Rollwiderstand wichtig ist.







Update bei den Schwalbe Gummimischungen

Auch bei den Schwalbe Gummimischungen hat sich etwas getan. Der Begriff „Addix“ fällt nun weg, von den vier Gummimischungen erhält nur „Speedgrip“ einen neuen Namen: „Mid“ heißt die Mischung ab sofort, was nichts über die Qualität aussagen soll, sondern lediglich der Übersichtlichkeit dient. Völlig neu überarbeitet wurde die Ultra Soft Mischung: Sie soll laut Hersteller 50 % mehr Dämpfung bieten als die vorangegangene Version und mit einem erhöhten Nass-Grip bei gleichbleibender Haltbarkeit auftrumpfen.







Neue Performance- und Evolution-Line

Bekanntermaßen musste man beim Reifenhersteller aus Reichshof in der Vergangenheit zwischen der preisgünstigeren Performance- und Active-Line sowie der Evolution-Line unterscheiden. Eine solche Differenzierung gibt es auch weiterhin, nur unter anderem Namen: Die neue Schwalbe Line will mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen, während Fahrer für Top-Level-Performance auf die Schwalbe Pro Line zurückgreifen sollen. Neu ist, dass die preisgünstigeren Versionen ebenfalls auf die hochwertigen Compounds wie Soft und Mid setzen.

Infos und Bilder: Pressemitteilung Schwalbe