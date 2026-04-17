Produktnews: Die neue Grid Gravity Radial-Karkasse sollen Specializeds Reifen auf die nächste Evolutionsstufe heben. Der Hersteller aus Kalifornien, dessen erste Produkte vor fünfzig Jahren Reifen waren, setzt bei den Modellen Butcher und Eliminator auf die neue Konstruktion und will so Grip und Stabilität vereinen, ohne dass Anpassungen am Luftdruck nötig werden.

Specialized Grid Gravity Radial Reifen: Neue Konstruktion für mehr Grip

Specialized beschreibt das zugrundeliegende Reifen-Problem folgendermaßen: Trailfahrer suchen nach radialer Verformbarkeit, um Grip zu erhalten, aber brauchen gleichzeitig laterale Steifigkeit, sodass der Reifen in Kurven nicht umknickt. In anderen Worten: Wir wollen den Reifenluftdruck für Traktion senken, müssen sie aber stärker aufpumpen, damit der Reifen nicht schwammig wird. Ein Widerspruch, den die neue Karkasse mit radial angeordneten Nylon-Fäden lösen will: Die Grid Gravity Radial Reifen soll viel Grip dank guter Anschmiegsamkeit bieten, ohne an Stabilität einzubüßen.







Die neue Radial-Karkasse kommt vorerst nur beim Specialized Butcher und Eliminator zum Einsatz und nur in der Grid Gravity Ausführung – das ist die schwere Karkasse für Abfahrtsspezialisten.

Spezielle Reifenkonstruktion mit optimiertem Nylon-Gewebewinkel (Sweet Ply)

Gleicher Luftdruck, mehr Grip, fast gleichbleibende Stabilität

Verfügbar ab sofort als: Specialized Butcher Grid Gravity Radial T9 TLR — 29 & 27.5 × 2.4” Specialized Eliminator Grid Gravity Radial T7/T9 TLR — 29 & 27.5 × 2.4”

Preis 69 € (UVP)

69 € (UVP) www.specialized.com

Entwickelt wurde die Reifen hier in Deutschland, genauer gesagt in der S-Works Prototypen-Schmiede VormWalde in Nordrhein-Westfalen. Das Besondere an der radialen Sweet Ply-Karkasse ist laut Specialized, dass Fahrer den gleichen Luftdruck wie üblich fahren können – hier ist keine Umstellung nötig. Dennoch sollen die Reifen mehr Halt generieren, bei kaum verringerter Stabilität. Konkret spricht der Hersteller von einer um 30 % reduzierten radialen Steifigkeit, was in einer verbesserten Anschmiegsamkeit des Reifen resultiert. Die laterale Steifigkeit sei lediglich um 7 % gesunken, im Vergleich zur Standard Grid Gravity-Karkasse.







Infos und Bilder: Pressemitteilung Specialized