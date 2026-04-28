Produktnews: Specialized stellt sichtlich stolz das neue Epic 9 und S-Works Epic 9 vor. Das XC-Fully erreicht in seiner 9. Iteration ein sagenhaftes Rahmengewicht von 1.589 g in Größe M inkl. Rahmenhardware und Dämpfer – Rekord und damit das leichteste Rahmengewicht für ein Fully, das momentan zu finden ist. Trotz Leichtbau haben die Kalifornier auch auf die Fahreigenschaften geachtet – das Specialized Epic 9 soll unerreicht in seiner Fähigkeit sein, jedes Jota Energie in Vorwärtsbewegung umzusetzen. Hier gibt es alle Infos zur XC-Rakete!

Schnell, schneller, Specialized Epic 9 – die Übersicht

Das neue Specialized Epic 9 behält die Federwegszahlen des Vorgängers – 120 mm vorne wie hinten – und orientiert sich auch an der damals maßstabsgebenden, progressiven Geometrie des Epic 8. Anpassungen gab es vor allem bei den größenspezifischen Stack- und Kettenstrebenwerten, zudem wurde die Tretlagerhöhe leicht angepasst. Zusammen mit dem speziell optimierten Carbon-Layup soll das Epic 9 größtmögliche Effizienz bieten und den Fahrer auch auf fordernden Strecken nicht ermüden, sondern als seine Erweiterung fungieren. Spektakulär ist zudem das von Specialized kommunizierte Rahmengewicht: 1.589 g sollen es in Größe M inkl. Rahmenhardware und Dämpfer sein – damit besitzt das Epic 9 den mit Abstand leichtesten vollgefederten Rahmen. Bikes wie das Orbea Oiz, das Stoll R1 oder das Cervelo ZFS-5 kommen auf 1.718 g oder mehr. Doch dieser Vorsprung kostet: Das Topmodell kommt auf knapp 14.500 €, den Einstieg markiert das Specialized Epic 9 Expert mit 6.999 € (UVP).

Federweg 120 / 120 mm (110 mm Front beim LTD UL)

120 / 120 mm (110 mm Front beim LTD UL) Laufradgröße 29″

29″ Rahmenmaterial Carbon

Carbon Hinterbau Eingelenker

Eingelenker Rahmengewicht (Herstellerangabe, „M“, m. Hardware & Dämpfer) 1.589 g

1.589 g Gesamtgewicht (Herstellerangabe, „M“) ab 8,66 kg

ab 8,66 kg Besonderheiten External SWAT Box, FlipChip, 2 Flaschenhalter in allen Rahmengrößen

External SWAT Box, FlipChip, 2 Flaschenhalter in allen Rahmengrößen Größen S, M, L, XL

S, M, L, XL www.specialized.com

Preis Specialized Epic 9 Expert (UVP): 6.999 €

Preis Specialized Epic 9 Pro (UVP): 9.499 €

Preis Specialized S-Works Epic 9 Ultralight LTD (UVP): 13.999 €

Preis Specialized S-Works Epic 9 (UVP): 14.499 €

Preis Specialized S-Works Epic 9 Rahmenset (UVP): 6.999 €













Steter Tropfen höhlt das Carbon – die Detailverbesserungen des Specialized Epic 9

Das sensationelle Rahmengewicht erreicht Specialized durch konsequente Optimierung des Carbonrahmens. Allein am Frontdreieck will man 110 g eingespart haben, der Hinterbau bringt 37 g weniger als beim Vorgänger auf die Waage. Außerdem verzichten die Kalifornier auf ein Rahmenstaufach im Unterrohr und setzen stattdessen auf eine externe SWAT Box, die man zwischen den beiden Flaschenhaltern positionieren kann, sofern man möchte. Eine Kabelführung für das Schaltwerk sucht man ebenfalls vergeblich, der Rahmen ist optimiert für Funkschaltungen. Der Dämpfer kann hingegen weiterhin per Bowdenzug angesteuert werden. Egal ob Flight Attendant oder TwistLoc: Alle Bikes kommen mit einem dreistufigen Lockout, wobei das speziell für Specialized entwickelte „Magic Middle“-Setting für die meisten Fahrszenarien die beste Wahl sein soll.

Spannend ist die Kinematik, die beim Epic 9 speziell an die Anforderungen von XC-Strecken angepasst wurde. Die auffälligste Änderung gegenüber dem Epic 8: Bis zum Sag ist das Übersetzungsverhältnis degressiv gestaltet. Das heißt, der Hinterbau verharrt am liebsten um den Sagpunkt. Dadurch konnte das Zusammenspiel aus Kinematik und Antriebseinflüssen an dieser Stelle besonders gut optimiert werden – wie sich der Hinterbau tatsächlich fährt, lässt sich aber nur durch einen Test beurteilen.







Geometrie

2024 sorgte die progressive Geometrie des frisch erschienenen Epic 8 für großes Aufsehen: Nicht nur setzte das XC-Bike auf ein 120-mm-Fahrwerk – heute ziemlich normal im XC-Bereich –, sondern es trumpfte auch mit einem flachen Lenkwinkel, mehr Reach, und höheren Stack-Werten auf. Damit zollte Specialized den steigenden Anforderungen moderner XC-Rennkurse Tribut. Von dieser Position ist der Hersteller beim neuen Epic 9 natürlich nicht abgewichen. In der Low-Einstellung erreicht der Lenkwinkel flache 65,9°, die Reach-Werte reichen dann bei den vier Rahmengrößen von 420 mm bis 505 mm. Der Stack wurde mehr an die einzelnen Größen angepasst und misst nun in Größe S 594 mm und in XL ganze 645 mm. Auch die Kettenstrebenlänge ist größenspezifisch, das Frontcenter-zu-Rearcenter-Verhältnis pendelt dennoch zwischen 1,64 und 1,86. Kleine und große Fahrer sind also unterschiedlich zwischen den 29″ Rädern positioniert. Löblich: Specialized macht Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs.







S M L XL Stack 594 mm 604 mm 618 mm 645 mm Reach (Low) 420 mm 450 mm 480 mm 505 mm Reach (High) 425 mm 455 mm 485 mm 510 mm Steuerrohrlänge 92 mm 105 mm 120 mm 150 mm Steuerwinkel (Low) 65.9° 65.9° 65.9° 65.9° Steuerwinkel (High) 66.3° 66.3° 66.3° 66.3° Tretlagerhöhe 333 mm 335 mm 335 mm 335 mm Tretlagerabsenkung (Low) 42 mm 40 mm 40 mm 40 mm Tretlagerabsenkung (High) 37 mm 35 mm 35 mm 35 mm Kettenstrebenlänge 435 mm 435 mm 438 mm 442 mm Radstand 1.148 mm 1.184 mm 1.223 mm 1.264 mm Horizontale Oberrohrlänge 568 mm 601 mm 634 mm 666 mm Überstandshöhe 749 mm 755 mm 757 mm 764 mm Sitzrohrlänge 390 mm 410 mm 455 mm 505 mm Sitzwinkel 76.0° 76.0° 76.0° 76.0° Maximale Einstecktiefe 190 mm 220 mm 260 mm 315 mm FC-2-RC 1,64 1,72 1,79 1,86







Ausstattung

Das Specizalized Epic 9 steht in vier Ausstattungsvarianten sowie als S-Works Rahmenset zur Auswahl. Den Einstieg machen das Epic 9 Expert und das Pro-Modell, sie bleiben noch unter 10.000 €. Hier sind ein RockShox Fahrwerk in der Select+-Ausführung oder mit Ultimate Flight Attendant verbaut. SRAM steuert die Motive-Bremsen bei, dazu gibt es eine GX oder X0 Transmission. Beide Modelle rollen auf Roval Control Laufrädern, auf denen Specialized Fast Trak und Air Trak Reifen aufgezogen sind. Die 10-Kilo-Marke knacken erst die beiden S-Works-Modelle, das S-Works Epic 9 Ultralight LTD sogar spielend. 8,66 kg soll das Modell mit der 110 mm Sid SL wiegen. Möglich machen das auch die Trickstuff Piccola Bremsen, der SRAM XX SL Antrieb und die Roval Control World Cup Laufräder. Diese wiegen zusammen so viel wie manches Hinterrad allein: 998 g gibt Specialized für das Set an!

Das Topmodell, das S-Works Epic 9, legt dagegen ein Kilo zu. Hier greift Specialized ganz oben in die Regale des SRAM-RockShox-Konzerns: An Bord sind ein RockShox Ultimate Flight Attendant Fahrwerk bestehend aus einer 120 mm Sid und einem SIDLuxe Dämpfer, eine SRAM XX SL Schaltgruppe sowie SRAM Motive Ultimate Bremsen. Dazu gibt es eine RockShox Reverb AXS Dropper. Denn wie alle Komplettbikes kommt auch das Topmodell mit einer Dropperpost; ein Power Meter an der Kurbel erhalten bis auf das Einstiegsmodell ebenfalls alle Räder.

Epic 9 Expert Epic 9 Pro S-Works Epic 9 Ultralight LTD S-Works Epic 9 S-Works Epic Rahmenset Dämpfer RockShox SIDLuxe Select+ TwistLoc 3-Pos SoloAir RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant 3-Pos SoloAir RockShox SIDLuxe Ultimate TwistLoc 3-Pos SoloAir RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant 3-Pos SoloAir RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant 3-Pos SoloAir Federgabel RockShox SID Select+ 120 mm 3-Pos DebonAir RockShox SID Ultimate Flight Attendant 120 mm 3-Pos DebonAir RockShox SID SL Ultimate 110 mm 3-Pos DebonAir RockShox SID Ultimate Flight Attendant 120 mm 3-Pos DebonAir RockShox SID Ultimate Flight Attendant 120 mm 3-Pos DebonAir Bremsen SRAM Motive Bronze (180 / 160 mm) SRAM Motive Silver (180 / 160 mm) Trickstuff Piccola (160 / 160 mm) SRAM Motive Ultimate (180 / 160 mm) Schaltgruppe SRAM GX Eagle Transmission SRAM X0 Eagle Transmission SRAM XX SL Transmission SRAM XX SL Transmission Kurbel SRAM GX Eagle SRAM / Quarq X0 Eagle Power Meter SRAM / Quarq XX SL Eagle Power Meter SRAM / Quarq XX SL Eagle Power Meter Laufräder Roval Control SL V Hookless Carbon 29 mm Roval Control SL VI Hookless Carbon 29 mm Roval Control World Cup Mini-hooked 28,5 mm Roval Control World Cup Mini-hooked 28,5 mm Vorderreifen Specialized Fast Trak Flex Lite T5/T7 Specialized Fast Trak Flex Lite T5/T7 Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7 Specialized Fast Trak Flex Lite T5/T7 Hinterreifen Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7 Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7 Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7 Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7 Dropperpost X-Fusion Manic BikeYoke Divine SL BikeYoke Divine SL RockShox Reverb AXS Sattel Power Sport Power Expert Power Mirror Power Evo Mirror Cockpit (Rise / Breite / Klemmung) Roval Alloy 10 / 750 / 35 mm Roval Control SL 10 / 760 / 35 mm Roval Control SL (Lenker-Vorbau-Einheit, 760 mm) Roval Control SL (Lenker-Vorbau-Einheit, 760 mm) Gewicht (Herstellerangabe, "M") 10,95 kg 10,39 kg 8,66 kg 9,66 kg 3,49 (inkl. Gabel) Preis (UVP) 6.999 € 9.499 € 13.999 € 14.499 € 6.999 €













Infos und Bilder: Pressemitteilung Specialized