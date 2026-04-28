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Federleicht mit sub 1.600 g Rahmen: Specialized Epic 9 2026

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Specialized Epic 9

Produktnews: Specialized stellt sichtlich stolz das neue Epic 9 und S-Works Epic 9 vor. Das XC-Fully erreicht in seiner 9. Iteration ein sagenhaftes Rahmengewicht von 1.589 g in Größe M inkl. Rahmenhardware und Dämpfer – Rekord und damit das leichteste Rahmengewicht für ein Fully, das momentan zu finden ist. Trotz Leichtbau haben die Kalifornier auch auf die Fahreigenschaften geachtet – das Specialized Epic 9 soll unerreicht in seiner Fähigkeit sein, jedes Jota Energie in Vorwärtsbewegung umzusetzen. Hier gibt es alle Infos zur XC-Rakete!

Schnell, schneller, Specialized Epic 9 – die Übersicht

Das neue Specialized Epic 9 behält die Federwegszahlen des Vorgängers – 120 mm vorne wie hinten – und orientiert sich auch an der damals maßstabsgebenden, progressiven Geometrie des Epic 8. Anpassungen gab es vor allem bei den größenspezifischen Stack- und Kettenstrebenwerten, zudem wurde die Tretlagerhöhe leicht angepasst. Zusammen mit dem speziell optimierten Carbon-Layup soll das Epic 9 größtmögliche Effizienz bieten und den Fahrer auch auf fordernden Strecken nicht ermüden, sondern als seine Erweiterung fungieren. Spektakulär ist zudem das von Specialized kommunizierte Rahmengewicht: 1.589 g sollen es in Größe M inkl. Rahmenhardware und Dämpfer sein – damit besitzt das Epic 9 den mit Abstand leichtesten vollgefederten Rahmen. Bikes wie das Orbea Oiz, das Stoll R1 oder das Cervelo ZFS-5 kommen auf 1.718 g oder mehr. Doch dieser Vorsprung kostet: Das Topmodell kommt auf knapp 14.500 €, den Einstieg markiert das Specialized Epic 9 Expert mit 6.999 € (UVP).

  • Federweg 120 / 120 mm (110 mm Front beim LTD UL)
  • Laufradgröße 29″
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Hinterbau Eingelenker
  • Rahmengewicht (Herstellerangabe, „M“, m. Hardware & Dämpfer) 1.589 g
  • Gesamtgewicht (Herstellerangabe, „M“) ab 8,66 kg
  • Besonderheiten External SWAT Box, FlipChip, 2 Flaschenhalter in allen Rahmengrößen
  • Größen S, M, L, XL
  • www.specialized.com

Preis Specialized Epic 9 Expert (UVP): 6.999 €
Preis Specialized Epic 9 Pro (UVP): 9.499 €
Preis Specialized S-Works Epic 9 Ultralight LTD (UVP): 13.999 €
Preis Specialized S-Works Epic 9 (UVP): 14.499 €
Preis Specialized S-Works Epic 9 Rahmenset (UVP): 6.999 €

Specialized Epic 9
Das neue Specialized Epic 9 hält an der progressiven Geometrie und dem 120-mm-Fahrwerk fest, hat aber beim Rahmengewicht deutlich abgespeckt: 1.589 g soll der M-Rahmen mit Dämpfer wiegen. Damit ist das S-Works Epic der bis dato leichteste XC-Fully-Rahmen! Neben einem Rahmenset für 6.999 € gibt es vier Ausstattungsvarianten zwischen knapp 7.000 € und 14.499 € (UVP).
Specialized S-Works Epic 9 Ultralight LTD
Das S-Works Epic 9 Ultralight LTD kommt auf ein Gewicht von 8,66 kg. Es setzt auf eine Sid SL mit 110 mm (statt einer Sid ohne SL-Zusatz und 120 mm wie an anderen Modellen), einen sub 1.000 g Laufradsatz und Trickstuff Piccola Bremsen.
Das 10,95 kg schwere Epic 9 Expert kommt ohne Power Meter Kurbel aus, erhält aber dennoch eine Dropperpost und ein RockShox Select+-Fahrwerk mit 120 mm Federweg. Auch hier sind die Laufräder aus Carbon, verbaut sind zudem Specialized Fast Trak und Air Trak Reifen.

Steter Tropfen höhlt das Carbon – die Detailverbesserungen des Specialized Epic 9

Das sensationelle Rahmengewicht erreicht Specialized durch konsequente Optimierung des Carbonrahmens. Allein am Frontdreieck will man 110 g eingespart haben, der Hinterbau bringt 37 g weniger als beim Vorgänger auf die Waage. Außerdem verzichten die Kalifornier auf ein Rahmenstaufach im Unterrohr und setzen stattdessen auf eine externe SWAT Box, die man zwischen den beiden Flaschenhaltern positionieren kann, sofern man möchte. Eine Kabelführung für das Schaltwerk sucht man ebenfalls vergeblich, der Rahmen ist optimiert für Funkschaltungen. Der Dämpfer kann hingegen weiterhin per Bowdenzug angesteuert werden. Egal ob Flight Attendant oder TwistLoc: Alle Bikes kommen mit einem dreistufigen Lockout, wobei das speziell für Specialized entwickelte „Magic Middle“-Setting für die meisten Fahrszenarien die beste Wahl sein soll.

Spannend ist die Kinematik, die beim Epic 9 speziell an die Anforderungen von XC-Strecken angepasst wurde. Die auffälligste Änderung gegenüber dem Epic 8: Bis zum Sag ist das Übersetzungsverhältnis degressiv gestaltet. Das heißt, der Hinterbau verharrt am liebsten um den Sagpunkt. Dadurch konnte das Zusammenspiel aus Kinematik und Antriebseinflüssen an dieser Stelle besonders gut optimiert werden – wie sich der Hinterbau tatsächlich fährt, lässt sich aber nur durch einen Test beurteilen.

Geometrie

2024 sorgte die progressive Geometrie des frisch erschienenen Epic 8 für großes Aufsehen: Nicht nur setzte das XC-Bike auf ein 120-mm-Fahrwerk – heute ziemlich normal im XC-Bereich –, sondern es trumpfte auch mit einem flachen Lenkwinkel, mehr Reach, und höheren Stack-Werten auf. Damit zollte Specialized den steigenden Anforderungen moderner XC-Rennkurse Tribut. Von dieser Position ist der Hersteller beim neuen Epic 9 natürlich nicht abgewichen. In der Low-Einstellung erreicht der Lenkwinkel flache 65,9°, die Reach-Werte reichen dann bei den vier Rahmengrößen von 420 mm bis 505 mm. Der Stack wurde mehr an die einzelnen Größen angepasst und misst nun in Größe S 594 mm und in XL ganze 645 mm. Auch die Kettenstrebenlänge ist größenspezifisch, das Frontcenter-zu-Rearcenter-Verhältnis pendelt dennoch zwischen 1,64 und 1,86. Kleine und große Fahrer sind also unterschiedlich zwischen den 29″ Rädern positioniert. Löblich: Specialized macht Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs.

SMLXL
Stack594 mm604 mm618 mm645 mm
Reach (Low)420 mm450 mm480 mm505 mm
Reach (High)425 mm455 mm485 mm510 mm
Steuerrohrlänge92 mm105 mm120 mm150 mm
Steuerwinkel (Low)65.9°65.9°65.9°65.9°
Steuerwinkel (High)66.3°66.3°66.3°66.3°
Tretlagerhöhe333 mm335 mm335 mm335 mm
Tretlagerabsenkung (Low)42 mm40 mm40 mm40 mm
Tretlagerabsenkung (High)37 mm35 mm35 mm35 mm
Kettenstrebenlänge435 mm435 mm438 mm442 mm
Radstand1.148 mm1.184 mm1.223 mm1.264 mm
Horizontale Oberrohrlänge568 mm601 mm634 mm666 mm
Überstandshöhe749 mm755 mm757 mm764 mm
Sitzrohrlänge390 mm410 mm455 mm505 mm
Sitzwinkel76.0°76.0°76.0°76.0°
Maximale Einstecktiefe190 mm220 mm260 mm315 mm
FC-2-RC1,641,721,791,86

Ausstattung

Das Specizalized Epic 9 steht in vier Ausstattungsvarianten sowie als S-Works Rahmenset zur Auswahl. Den Einstieg machen das Epic 9 Expert und das Pro-Modell, sie bleiben noch unter 10.000 €. Hier sind ein RockShox Fahrwerk in der Select+-Ausführung oder mit Ultimate Flight Attendant verbaut. SRAM steuert die Motive-Bremsen bei, dazu gibt es eine GX oder X0 Transmission. Beide Modelle rollen auf Roval Control Laufrädern, auf denen Specialized Fast Trak und Air Trak Reifen aufgezogen sind. Die 10-Kilo-Marke knacken erst die beiden S-Works-Modelle, das S-Works Epic 9 Ultralight LTD sogar spielend. 8,66 kg soll das Modell mit der 110 mm Sid SL wiegen. Möglich machen das auch die Trickstuff Piccola Bremsen, der SRAM XX SL Antrieb und die Roval Control World Cup Laufräder. Diese wiegen zusammen so viel wie manches Hinterrad allein: 998 g gibt Specialized für das Set an!

Das Topmodell, das S-Works Epic 9, legt dagegen ein Kilo zu. Hier greift Specialized ganz oben in die Regale des SRAM-RockShox-Konzerns: An Bord sind ein RockShox Ultimate Flight Attendant Fahrwerk bestehend aus einer 120 mm Sid und einem SIDLuxe Dämpfer, eine SRAM XX SL Schaltgruppe sowie SRAM Motive Ultimate Bremsen. Dazu gibt es eine RockShox Reverb AXS Dropper. Denn wie alle Komplettbikes kommt auch das Topmodell mit einer Dropperpost; ein Power Meter an der Kurbel erhalten bis auf das Einstiegsmodell ebenfalls alle Räder.

Epic 9 ExpertEpic 9 ProS-Works Epic 9 Ultralight LTDS-Works Epic 9S-Works Epic Rahmenset
DämpferRockShox SIDLuxe Select+ TwistLoc 3-Pos SoloAirRockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant 3-Pos SoloAirRockShox SIDLuxe Ultimate TwistLoc 3-Pos SoloAirRockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant 3-Pos SoloAirRockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant 3-Pos SoloAir
FedergabelRockShox SID Select+ 120 mm 3-Pos DebonAirRockShox SID Ultimate Flight Attendant 120 mm 3-Pos DebonAirRockShox SID SL Ultimate 110 mm 3-Pos DebonAirRockShox SID Ultimate Flight Attendant 120 mm 3-Pos DebonAirRockShox SID Ultimate Flight Attendant 120 mm 3-Pos DebonAir
BremsenSRAM Motive Bronze (180 / 160 mm)SRAM Motive Silver (180 / 160 mm)Trickstuff Piccola (160 / 160 mm)SRAM Motive Ultimate (180 / 160 mm)
SchaltgruppeSRAM GX Eagle TransmissionSRAM X0 Eagle TransmissionSRAM XX SL TransmissionSRAM XX SL Transmission
KurbelSRAM GX EagleSRAM / Quarq X0 Eagle Power MeterSRAM / Quarq XX SL Eagle Power MeterSRAM / Quarq XX SL Eagle Power Meter
LaufräderRoval Control SL V Hookless Carbon 29 mmRoval Control SL VI Hookless Carbon 29 mmRoval Control World Cup Mini-hooked 28,5 mmRoval Control World Cup Mini-hooked 28,5 mm
VorderreifenSpecialized Fast Trak Flex Lite T5/T7Specialized Fast Trak Flex Lite T5/T7Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7Specialized Fast Trak Flex Lite T5/T7
HinterreifenSpecialized Air Trak Flex Lite T5/T7Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7Specialized Air Trak Flex Lite T5/T7
DropperpostX-Fusion ManicBikeYoke Divine SLBikeYoke Divine SLRockShox Reverb AXS
SattelPower SportPower ExpertPower MirrorPower Evo Mirror
Cockpit (Rise / Breite / Klemmung)Roval Alloy 10 / 750 / 35 mmRoval Control SL 10 / 760 / 35 mmRoval Control SL (Lenker-Vorbau-Einheit, 760 mm)Roval Control SL (Lenker-Vorbau-Einheit, 760 mm)
Gewicht (Herstellerangabe, "M")10,95 kg10,39 kg8,66 kg9,66 kg3,49 (inkl. Gabel)
Preis (UVP)6.999 €9.499 €13.999 €14.499 €6.999 €

Infos und Bilder: Pressemitteilung Specialized

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Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.