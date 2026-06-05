Produktnews: Es muss nicht immer zwölffach sein! Seitdem der Adler fliegt, hört man von Fahrern oft genug den Wunsch nach einer simplen 10- oder 11-fach-Schaltung mit hoher Bandbreite zu einem günstigen Preispunkt. Mit der neu vorgestellten Orion-Plattform bietet Tektro genau das – und legt noch eine brandneue Vierkolbenbremse obendrauf. Hier gibt es alle Infos über die neue Schaltungs- und Bremsen-Reihe für MTB, Cargo und Trekking.

Schalten und Walten: Tektros Orion-Plattform im Überblick

Die neue Produktreihe von Tektro umfasst mehr neue Produkte als das gleichnamige Sternbild, welches schon seit Jahrmillionen den immergleichen Look präsentiert. Tektro Orion trumpft dagegen mit fünf neuen Kassetten, vier Schaltwerksvarianten und zwei Schalthebel-Modellen auf. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Tektros neue Schaltungen bieten entweder 10 oder 11 Gänge; bei den 10-fach-Gruppen gibt es zusätzlich Optionen für Trekking-Fahrer, die ohne eine Kupplung zur Kettenspannung am Schaltwerk auskommen. Mountainbiker haben die Wahl zwischen 10- und 11-fach-Systemen.

Der Einsatzbereich der Orion Plattform beschränkt sich aber nicht allein auf MTB und Trekking. Auch im Urban-Bereich, an E-Cargobikes und Cityrädern sollen die Komponenten dank einfacher Wartung, preisgünstiger Anschaffung und robuster Kontruktion eine gute Figur machen. Alle Fahrergruppen können zwischen Kassetten-Optionen mit mehr Bandbreite oder kleineren Gangsprüngen wählen. Außerdem gibt es mit der Orion Bremse eine neue Vierkolben-Bremse. Hier steuert ein sportlicher Ein-Finger-Hebel vier Kolben an. Wie bei den Schalthebeln sind die Leitungsabgänge für moderne Kabelführungen optimiert.







Preisgünstiger Einstieg für MTB und Trekking: Die Orion 10-fach-Schaltung im Detail

Bei den Orion Schaltungen mit zehn Gängen gibt es am meisten Auswahl. Der Schalthebel (mit Klemmschelle oder Direct Mount) steuert je nach Wunsch ein Trekking-Schaltwerk mit kurzem oder superkurzem Schaltkäfig an. Damit können die passenden Tektro Kassetten mit 11-39 bzw. 11-43 Zähnen bedient werden. An den Mountainbike-Schaltwerken findet sich zusätzlich eine Kupplung zur Kettenspannung. Hier gibt es ein dediziertes 10-fach-MTB-Schaltwerk, das maximal 43 Zähne am größten Ritzel schafft. Für die 10-fach-Kassette mit großem 48er Ritzel braucht es dagegen das große 10- und 11-fach-Kombi-Schaltwerk.

Hebel (Klemmschelle / Direct Mount) (UVP) 31,90 €

31,90 € Trekking Schaltwerk 39t / 43t (UVP) 64,90 €

64,90 € MTB Schaltwerk 43t (UVP) 69,90 €

69,90 € MTB Kombi-Schaltwerk 50t (UVP) 69,90 €

69,90 € 10-fach Kassette 11-39t & 11-43t (UVP) 56,90 €

56,90 € 10-fach Kassette 11-48t (UVP) 59,90 €













Darfs etwas mehr sein? Die Orion 11-fach-Schaltung im Detail

Bei den 11-fach-Gruppen entfallen die Trekking-Optionen. Beide 11-fach-Schaltwerke verfügen über eine Kupplung, um die Kette sicher auf dem Antrieb zu halten. Es gibt eine Variante mit kurzem Käfig für die 11-45-Zähne-Kassette; das eben erwähnte Kombi-Schaltwerk schafft auch das 50er Ritzel der großen 11-fach-Kassette. Der Schalthebel ist mit Klemmschelle und Direct Mount erhältlich.

Hebel (Klemmschelle / Direct Mount) (UVP) 34,90 €

34,90 € MTB Kombi-Schaltwerk 50t (UVP) 69,90 €

69,90 € 11-fach Kassette 11-45t (UVP) 64,90 €

64,90 € 11-fach Kassette 11-50t (UVP) 109,90 €







Vier Kolben für 125 Euro: Das ist die Tektro Orion Bremse

Tektro setzt bei der Orion Bremse auf vier Kolben, die viel Verzögerung versprechen und auch E-Cargobikes sicher abbremsen sollen. Dank der Ein-Finger-Hebel soll sich die Bremse aber auch für den sportlichen Einsatz am Mountainbike eignen. Für hohe Verschleißfestigkeit weisen die Bremsbeläge eine Dicke von 5 mm.







Web: tektro.eu







Infos und Bilder: Tektro Pressemitteilung