Produktnews: Vor zwei Tagen stellte Shimano bereits die neue mechanische Shimano Deore-Schaltung vor, nun folgt mit der Deore XT die beliebte Mittelklasse-Gruppe mit einer Seilzug-Variante. Markiert diese Deore XT das Höchste der Gefühle, wenn man bei Shimano noch klassisch schalten möchte? Wir sehen uns die Updates bei Schaltwerk und -hebel im Detail an.

In aller Kürze

Shadow ES Kettenstabilisator (bekannt von der Di2)

Hyperglide+ (12-fach) und Linkglide (11-fach) verfügbar

9-45t- und 10-51t-Kassettenoptionen

Schalthebel mit kürzerem Hebelweg

Das ist die neue mechanische Shimano Deore XT M8200

Vor ziemlich genau einem Jahr präsentierte Shimano die erste völlig kabellose Variante der Deore XT-Schaltgruppe. Die M8250 Di2 wurde mit Features wie dem Shadow ES-Kettenstabilisator und einem ergonomischen Funkschalthebel ausgestattet, die man nur von der kurz zuvor veröffentlichten Shimano XTR Di2 kannte. Ebenfalls neu für XT war die alternative Kassettenabstufung: Neben der bekannten Hyperglide+-Kassette mit 12 Gängen stellte Shimano eine 9-45t-Kassette inklusive kürzerer Schaltwerksversion der breitbandigen (und auch weiter verbreiteten) 10-51t-Kassette zur Seite.







Andere Features kannte man bereits von der ersten mechanischen 12-fach-Deore-XT: Die Hyperglide+-Technologie etwa, die das Schalten unter Last verbesserte, wurde ebenso vom Vorgänger übernommen wie der Microspline-Freilauf-Standard. Auch die neue Deore XT M8200 bedient sich dieser Technologien – Shimano hat sich bei der neuen mechanischen „Gruppe“ auf die beiden relevanten Schaltungskomponenten fokussiert.

Die Rede ist natürlich vom Schaltwerk sowie vom Schalthebel. Kassette, Kette und Kurbel können problemlos von der Deore XT Di2 bzw. der alten mechanischen Gruppe übernommen werden. Neu für das mechanische Schaltwerk ist der Kettenstabilisator. Shadow ES setzt anstelle einer Kupplung auf einen Doppelfedermechanismus, um das Schaltwerk straff gespannt zu halten. Das kennt man bereits von den Di2-Schaltwerken – mit mäßigem Erfolg. Lautes Kettenschlagen und -klappern begleiten oft die neuen Schaltwerke. Wir sind gespannt, inwiefern sich Shimano dieser weit verbreiteten Kritik annimmt.







So sieht das neue Deore XT 12-fach-Schaltwerk aus

Das RD-M8200-Schaltwerk ist mit zwei Käfiglängen erhältlich: Das Kürzel „SG“ kennzeichnet die kurze Variante für die kleinere 9-45t-Kassette (die immer noch 500 % Bandbreite bietet); mit der „SGS“-Variante kann auch die große 10-51t-Kassette (510 % Bandbreite) bedient werden. Der futuristisch-schnittige Look des neuen Schaltwerks wird bedingt durch die neue, flacher bauende Kettenspann-Funktion. Anstelle einer Kupplung kommen zwei Federn zum Einsatz, die die Kette straff gespannt halten. Damit baut das Parallelogramm auch flacher und bietet so weniger Angriffsfläche für Steinkontakt.

Varianten RD-M8200 SGS / SG

RD-M8200 SGS / SG Features Shadow ES Kettenstabilisator, 10-51t oder 9-45t

Shadow ES Kettenstabilisator, 10-51t oder 9-45t Preis (UVP) 134,95 €







So schaltet die neue Deore XT: Der M8200-Schalthebel

Passend zu den neuen 12-fach-Schaltwerken wurde auch der Schalthebel angefasst; wie auch bei der Deore-Gruppe führt Shimano bei der Deore XT eine Singleshift-Schalthebelvariante für E-Mountainbikes ein. Der Multishift-Hebel SL-M8200, der bis zu drei Gänge pro Hebelbetätigung schaltet, bleibt aber weiterhin erhalten. Alle Hebel verfügen über austauschbare Gummipads auf den Hebeln, die nun weniger Hebelweg bieten für schnellere und präzisere Schaltvorgänge. Der neue Schalthebel kann auch mit den vorherigen 12-fach-Schaltwerken gefahren werden, da die entsprechende Kompatibilität gegeben ist.

Varianten SL-M8200 mit I-Spec EV oder Klemmschelle

SL-M8200 mit I-Spec EV oder Klemmschelle Features Multishift / Singleshift

Multishift / Singleshift Preis (UVP) 73,95 €







Linkglide

Neben der mechanischen Version der neuen Deore XT bringt Shimano auch eine überarbeitete 11-fach Linkglide-Gruppe heraus. Das entsprechende Linkglide-Schaltwerk RD-M8230 kommt mit Shadow ES-Kettenstabilisator und langem Käfig, um die 11-50t-Linkglide-Kassette mit elf Gängen zu bedienen. Angesteuert wird das Schaltwerk vom SL-M8230-Schalthebel mit Multishift, austauschbaren Gummipads an den Hebeln und I-Spec EV oder Schellenbefestigung.







Infos und Bilder: Pressemitteilung Paul Lange