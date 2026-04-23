Während SRAMs T-Type Transmission seine Adlerflügel ausgebreitet hat und sich in immer neue Popularitätshöhen schwingt, ersetzen die Amerikaner leise die altbekannten X-Sync Eagle Schaltungen, die teilweise seit einem ganzen Jahrzehnt an Mountainbikes weltweit zu finden ist. An ihrer Stelle treten Eagle S500, S200 und S100. Hier gibt es alle Infos zu den neuen SRAM Schaltgruppen ohne T-Type!

In aller Kürze

SRAM S500 AXS ersetzt XX1, X01, GX & X1 Eagle AXS

ersetzt XX1, X01, GX & X1 Eagle AXS S200 ersetzt XX1, X01 & GX Eagle

ersetzt XX1, X01 & GX Eagle S100 ersetzt NX & SX Eagle

ersetzt NX & SX Eagle Volle Kompatibilität mit dem Eagle-Ökosystem

Neue, optionale Half Mount Schaltwerksbefestigung für S100

www.sram.com

Preis S500 (UVP) Komplettgruppe 1.530 € (ohne Controller, Ladegerät & Akku)

1.530 € (ohne Controller, Ladegerät & Akku) Preis S200 (UVP) Komplettgruppe 585 €

585 € Preis S100 (UVP) Komplettgruppe 315 €

Hochwertige Funkschaltgruppe als XX1 AXS Ersatz: Die neue S500 AXS

Ab sofort laufen die klassischen SRAM Eagle AXS Gruppen aus – XX1, X01 und GX Eagle AXS beenden damit ihre wegweisende Laufbahn. An ihrer Stelle tritt die ebenfalls elektronisch schaltende SRAM S500 Schaltgruppe, nicht zu verwechseln mit den mechanischen S-500 Dropbar-Bremshebeln der Amerikaner.







Das S500 Schaltwerk setzt auf die gleichen Technologien wie die vorherigen AXS Schaltwerke, wie etwa die Clutch mit Motor-Rückschnell-Funktion. Ebenfalls ein alter Bekannter ist die XG-1299 Kassette aus der XX1 Reihe. Die ebenso leichte wie schön anzuschauende X-Dome-Kassette gibt es weiterhin in den Abstufungen 10-50t und 10-52t. Überraschung dagegen bei der neuen SRAM S500 Kette: Diese ist nicht identisch mit den X01 oder XX1 Ketten und verzichtet auf die HollowPin-Technologie. Wie die Kassette ist sie ausschließlich in Gold oder mit Oilslick-Finish erhältlich.

Einen dezidierten Schalthebel erhält die S500 Gruppe nicht. Fahrer können dank der umfassenden Kompatibilität unter den bestehenden AXS Controllern wählen.

Dafür gibt es eine neue SRAM S500 Kurbelgarnitur. Bei den Kurbelarmen setzen die Amerikaner erwartungsgemäß auf Carbon und kombiniert diese mit dem bekannten X-Sync 2 Kettenblatt aus Aluminium in einem simplen, dunklen Finish. Die Kurbel ist in 170 und 175 mm Länge als Boost-Variante sowie für die 55-mm-Wide-Kettenlinie erhältlich. Spannend: Die S500 Kurbel hält weiterhin an dem 3-Bolt-Standard zur Kettenblattmontage fest, während die allermeisten Kurbeln der Transmission-Reihe inzwischen 8-Bolt nutzen.







Ersetzt XX1, X01 & GX Eagle AXS

XX1, X01 & GX Eagle AXS Varianten 170 / 175 mm; Boost / Wide; 10-50t und 10-52t Abstufung

170 / 175 mm; Boost / Wide; 10-50t und 10-52t Abstufung Besonderheiten XG-1299 als einzige Kassette; keine HollowPin-Kette; Carbon-Kurbel

XG-1299 als einzige Kassette; keine HollowPin-Kette; Carbon-Kurbel www.sram.com

Preis S500 (UVP) Komplettgruppe 1.530 € (ohne Controller, Ladegerät & Akku)







Robust und mechanisch: Das ist die S200 Schaltgruppe

Die S200 hat wohl die größten Fußstapfen zu füllen. Die mechanische Schaltgruppe soll immerhin die erste, weitverbreitete 12-fach-Schaltgruppe ersetzen: XX1, X01 und auch GX Eagle werden mit ihr zusammengefasst. Wer in Erinnerungen an die Anfänge von SRAM Eagle schwelgen möchte, der kann hier einen unserer ersten Artikel zum SRAM Zwölffach-Antrieb durchlesen.

Beim S200 Schaltwerk bleibt, analog zum elektronischen Pendant, alles beim Alten: X-Actuation gewährt Kompatibilität mit allen Eagle Schalthebeln, auch die Type-3 Kupplung bleibt weiterhin an Bord. Der S200 Schalthebel ist an sein Transmission-Geschwister von der Eagle 90 angelehnt und kommt mit Stealth-Leitungsabgang. Zudem ist er mit dem MatchMaker-System kompatibel und kann einfach am Bremshebel montiert werden. Auch eine Single-Click-Variante für E-Bikes wird angeboten.

Die XG-1275 Kassette aus dem GX Eagle Line-Up geht zukünftig mit neuem Look in die S200 Reihe auf. Sie bleibt mit 10-50t und 10-52t Abstufung im Sortiment. Eine neue S200 Kette versetzt sie in Rotation, welche vom Finish her an die GX Eagle Kette erinnert.







Unter dem S200 Banner führt SRAM nur eine einzige Kurbel aus Aluminium; eine Carbon-Variante gibt es nicht. Dafür ist hier in Sachen Kurbellänge und Kettenlinie am meisten Auswahl vorhanden. Von 155 bis 175 mm ist alles dabei; angeboten werden Boost und Wide-Versionen.

Ersetzt XX1, X01 & GX Eagle

XX1, X01 & GX Eagle Varianten 165 / 170 / 175 mm; Boost / Wide / Fat-Kurbeln; 10-50t und 10-52t Abstufung; Single Click

165 / 170 / 175 mm; Boost / Wide / Fat-Kurbeln; 10-50t und 10-52t Abstufung; Single Click Besonderheiten XG-1275 als einzige Kassette; nur Alu-Kurbel

XG-1275 als einzige Kassette; nur Alu-Kurbel www.sram.com

Preis S200 (UVP) Komplettgruppe 585 €







Perfekt für Zwölffach-Einsteiger: Die S100 Gruppe im Detail

Radikal reduziert und dennoch mit einem Feature, auf das die anderen Gruppen verzichten müssen, so präsentiert sich die günstige S100 Schaltgruppe. Mit ihr werden NX und SX Eagle ersetzt. Neu ist das Half Mount-Feature: An UDH-fähigen Rahmen kann die Schaltwerksbefestigung mit einer zusätzlichen Abstützung versehen werden. Half Mount ist optional, soll aber Robustheit und Performance verbessern. Das Feature ist nur mit dem S100 Schaltwerk kompatibel.

Bei der Kassette grüßt ebenfalls ein alter Bekannter: Hier kommt ausschließlich die PG-1210 Kassette der SX-Baureihe zum Einsatz. Als einzige der neuen S-Kassetten ist sie HG-kompatibel und kommt dementsprechend mit 11-50t Abstufung. Zudem sind die drei kleinsten Ritzeln (11-13-15t) austauschbar.

Schalthebel und Kette wurden für die S100 Gruppe neu entwickelt. Der Hebel kommt natürlich mit Stealth-Design, um das Kabel näher am Lenker zu führen; die Klemmschelle ist fest integriert und kann nicht abgenommen werden. Eine Single-Click-Variante für motorisierte Bikes bietet SRAM ebenfalls an.







Die S100 Aluminium-Kurbel verzichtet völlig auf den DUB Tretlagerstandard und kommt ausschließlich als Powerspline-Ausführung. Sie ist daher dreiteilig und wird wie eine Vierkant-Kurbel montiert. Es gibt sie in Längen von 155 bis 175 mm.

Ersetzt NX & SX Eagle

NX & SX Eagle Varianten 165 / 170 / 175 mm; Single Click

165 / 170 / 175 mm; Single Click Besonderheiten Nur Powerspline-Kurbeln; kompatibel mit Half Mount

Nur Powerspline-Kurbeln; kompatibel mit Half Mount www.sram.com

Preis S100 (UVP) Komplettgruppe 315 €







Infos und Bilder: SRAM Pressemitteilung