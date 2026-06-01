Die vielleicht beste Pendlerjacke, die eigentlich für den Wald gedacht ist:

Stihl ADVANCE ShellTEC im Test: Die vielleicht beste Pendlerjacke, die eigentlich für den Wald gedacht ist

Hand aufs Herz: Auf die Idee, eine Waldarbeitsjacke auf Velomotion zu testen, wären wir vermutlich selbst nicht gekommen. Umso überraschter waren wir, als Stihl mit einem ungewöhnlichen Vorschlag auf uns zukam. Man beobachte immer wieder Radfahrer – insbesondere E-MTB-Fahrer –, die zur ADVANCE ShellTEC greifen. Ob wir die Jacke nicht einmal ausprobieren möchten?

Unsere erste Reaktion war durchaus skeptisch. Schließlich handelt es sich bei der ADVANCE ShellTEC nicht um ein Produkt einer klassischen Bike-Marke, sondern um eine professionelle Arbeitsjacke für Forstwirtschaft, Baumpflege und Garten- und Landschaftsbau. Nach einigen Wochen im Praxiseinsatz mussten wir allerdings feststellen: Die Idee dahinter ist gar nicht so abwegig. Im Gegenteil.







Zwischen Waldweg und Arbeitsweg

Natürlich gibt es einige Eigenschaften, die Mountainbiker sofort nachvollziehen können. Die Jacke bietet eine außergewöhnlich hohe Sichtbarkeit, schützt vor Wind und Wetter und steckt auch den Kontakt mit Ästen, Gestrüpp oder rauen Oberflächen klaglos weg. Gerade auf schmalen Trails oder Forstwegen kann das durchaus ein Vorteil sein.

Doch je länger wir die ADVANCE ShellTEC nutzten, desto mehr verschob sich unser Blick auf ihren eigentlichen Einsatzzweck. Während wir sie zunächst vor allem im Gelände ausprobierten, kristallisierte sich schnell ein anderes Einsatzgebiet heraus: das tägliche Pendeln mit dem Fahrrad.

Denn genau dort spielt die Jacke ihre größten Stärken aus.







Sichtbarkeit auf einem neuen Level

Wer regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, kennt die Situation. Morgens ist es noch dunkel, auf dem Heimweg dämmert es bereits, dazu kommen Regen, Nebel oder schlechte Sichtverhältnisse. In solchen Momenten wird Sichtbarkeit zu einem echten Sicherheitsfaktor.

Die ADVANCE ShellTEC macht in dieser Hinsicht keine Kompromisse. Der hohe Warnorange-Anteil in Kombination mit zahlreichen Reflexelementen sorgt dafür, dass man praktisch nicht übersehen werden kann. Das klingt zunächst nach Marketing-Sprech, entspricht in diesem Fall aber tatsächlich unseren Erfahrungen.

Während viele Fahrradjacken auf dezente Reflektoren oder einzelne Leuchtfarben setzen, verfolgt Stihl einen deutlich konsequenteren Ansatz. Die Signalfarbe fällt tagsüber sofort ins Auge. Sobald Fahrzeugbeleuchtung ins Spiel kommt, übernehmen die Reflexstreifen ihren Teil der Arbeit.







Besonders interessant: Bewegte Reflexflächen an Armen und Oberkörper werden von anderen Verkehrsteilnehmern wesentlich schneller wahrgenommen als statische Lichtpunkte. Das Gehirn erkennt unmittelbar: Hier bewegt sich ein Radfahrer.

Wer täglich unterwegs ist, profitiert zusätzlich davon, dass keine separate Warnweste nötig ist. Jacke anziehen, losfahren – die Sichtbarkeit ist automatisch gewährleistet.







Robustheit als unerwarteter Bonus

Was im Wald entwickelt wurde, funktioniert auch im urbanen Alltag. Die ADVANCE ShellTEC besitzt verstärkte Bereiche an den Ellenbogen und einen elastischen Dornen- und Abriebschutz. Im Forsteinsatz dient das dem Schutz vor Ästen und Gestrüpp.

Für Radfahrer ergibt sich daraus ein anderer Vorteil: Die Jacke steckt deutlich mehr weg als klassische Fahrradbekleidung.

Niemand möchte einen Sturz testen. Falls es im dichten Stadtverkehr oder auf rutschigem Untergrund doch einmal zu einem Ausrutscher kommt, bietet das robuste Material zumindest einen zusätzlichen Schutzfaktor. Auch das regelmäßige Tragen von Rucksack oder Fahrradtasche hinterlässt kaum Spuren.







Angenehm zu tragen – auch auf dem Fahrrad

Die ADVANCE ShellTEC ist als Softshelljacke konstruiert und kombiniert mehrere Eigenschaften, die sich im Fahrradalltag bewährt haben.

windabweisend

wasserabweisend beziehungsweise teilweise wasserdicht

atmungsaktiv

elastisch und bewegungsfreundlich

angenehm zu tragen

Besonders positiv fiel im Test die Bewegungsfreiheit auf. Die elastischen Materialien und die vorgeformten Ärmel sorgen dafür, dass die Jacke auf dem Fahrrad nicht einengt. Gleichzeitig bietet das weiche Innenfleece ausreichend Wärme für kühle Morgenstunden oder Fahrten im Herbst und Winter.

Unter den Armen befinden sich zusätzliche Belüftungsöffnungen mit Reißverschluss. Wer bei Anstiegen oder auf längeren Pendelstrecken stärker ins Schwitzen gerät, kann die Temperatur damit effektiv regulieren.







Mehr Pendlerjacke als Waldjacke?

Das mag zunächst überraschend klingen, aber genau zu diesem Fazit sind wir gekommen. Die ADVANCE ShellTEC wurde für den professionellen Arbeitseinsatz entwickelt, ihre Stärken entfaltet sie aus unserer Sicht jedoch mindestens genauso überzeugend auf dem Fahrrad.

Insbesondere Berufspendler profitieren von Eigenschaften, die bei vielen Fahrradjacken oft nur teilweise vorhanden sind: maximale Sichtbarkeit, hohe Robustheit, guter Wetterschutz und angenehmer Tragekomfort.







Natürlich muss man zunächst eine kleine mentale Hürde überwinden. Auf dem Rücken steht schließlich nicht der Name einer angesagten Bike-Marke. Andererseits genießt Stihl seit Jahrzehnten einen exzellenten Ruf für hochwertige und langlebige Produkte. Und wenn wir ehrlich sind: Die Marke besitzt inzwischen durchaus ihren ganz eigenen Kultstatus.

Ausstattung der Stihl ADVANCE ShellTEC

Hoher Warnorange-Anteil mit Reflexstreifen

Teilweise wasserdichte Membrankonstruktion

Wasserabweisende und atmungsaktive Materialzonen

Verstärkte Ellenbogen mit Abriebschutz

Unterarm-Belüftung per Reißverschluss

Weiches Fleece-Innenmaterial

Verlängertes Rückenteil

Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss

Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

Ärmeltasche mit Reißverschluss

Innentasche

Verstellbare Ärmelabschlüsse und Saumweite

Fazit: Ungewöhnlich, aber überraschend sinnvoll

Die Stihl ADVANCE ShellTEC ist kein Produkt, das man in einem klassischen Fahrradtest erwarten würde. Nach mehreren Wochen im Einsatz können wir jedoch nachvollziehen, warum immer mehr Radfahrer – insbesondere E-MTB-Fahrer und Pendler – zu dieser Jacke greifen.

Sie bietet hervorragende Sichtbarkeit, hohen Tragekomfort, robuste Materialien und ausreichend Wetterschutz für einen großen Teil des Jahres. Vor allem regelmäßige Fahrradpendler dürften die Kombination aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit schnell zu schätzen wissen.







Ist sie die stylischste Fahrradjacke am Markt? Darüber kann man diskutieren. Ist sie eine der sichtbarsten und praktischsten? Definitiv.

Unser Eindruck: Ein ungewöhnliches Produkt für Radfahrer – aber eines, das deutlich mehr Sinn ergibt, als man auf den ersten Blick vermuten würde.