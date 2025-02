GripGrab PACR Waterproof Lightweight Jacke im Test: Making every day a riding day! Mit diesem Ziel entwickelt das Familienunternehmen aus Dänemark Bikebekleidung für das ganze Jahr. Für euch haben wir die leichte und wasserdichte Jacke aus der PACR Serie getestet.

Daten zur GripGrab PACR Waterproof Lightweight Jacke

Passform Körpernahe Passform Robustheit 82% Regenschutz 95% Windschutz 95% Atmungsaktivität 75% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Keine Preis 180€

Erster Eindruck

Die PACR Serie ist für leistungsorientierte und erfahrene Biker, die hohe Ansprüche an spezifische Funktionalitäten haben. Die GripGrab PACR Waterproof Lightweight Jacke stellt dabei den idealen Kompromiss aus Leichtigkeit und dem Schutz vor Wind und Regen dar. Um die Leichtigkeit zu erreichen, wurde die Jacke sehr minimalistisch konzipiert, so gibt es keine Taschen oder Einstellmöglichkeiten. Auch auf Belüftungsöffnungen wurde verzichtet, dafür besitzt die Jacke einen 2-Wege-Reisverschluss. GripGrap setzt auf ein Gewebe mit Membran (10.000mm Wassersäule), das eine leichte Dehnfähigkeit besitzt. Die Jacke kommt mit wenigen Nähten aus, die alle versiegelt sind. Für mehr Komfort am Hals wurde zusätzlich ein leichtes Meshgewebe eingenäht. Die körperbetonte Passform der PACR Jacke besitzt einen bikespezifischen Schnitt mit verkürzter Front und verlängertem Rücken. Dabei ist das Rückenteil mit einem breiten Gummiband gespannt. Damit das verlängerte Rückenteil an Ort und Stelle bleibt, ist das Gummiband zusätzlich mit Silikonprints versehen. Für eine bessere Sichtbarkeit sind auf den Armen reflektierende Streifen aufgebracht, zusätzlich sind auch die GripGrab Logos reflektierend.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm passt die Größe M gut. Bei der Testfahrt konnte noch ein dünnes Fleece darunter getragen werden.

GripGrab PACR Waterproof Lightweight Jacke im Praxistest

Für unseren Praxistest wurde die Jacke in Kombinationen mit einer dünnen Isolationsschicht an einem knackig kalten Wintertag mit eisigem Wind getestet. Die 171g leichte Jacke sitzt angenehm und schnürt dank der leichten Dehnfähigkeit nicht ein. Auch die verlängerten Armabschlüsse am Handrücken bilden mit den Gummibündchen einen gelungen Schutz vor kaltem Wind. Der verlängerte Rücken bleibt dank des breiten Gummibands an Ort und Stelle und deckt somit den unteren Bereich optimal ab. Bedingt durch den kurz gehaltenen Kragen, muss im Winter mit einem Schlauchschal nachgeholfen werden. Wird es unter der Jacke zu warm, hilft leider nur der Griff zum 2-Wege-Reisverschluss. Ebenfalls ist es schade, dass es für die Jacke keine eigene Tasche gibt, in der sich die Jacke platzsparend verstauen lässt. In puncto Regenschutz hat die GripGrab PACR Waterproof Lightweight Jacke unserem Duschtest stand gehalten, wir konnten kein Eindringen von Wasser feststellen.

Web: gribgrap.com

