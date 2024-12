Outdoor Research Freewheel Half Zip Hoodie im Test: Die US Marke aus Seattle bietet neben klassischen Regenjacken auch Alternativen wie den gemütlichen Outdoor Hoodie, der eine Mischung aus klassischen Hoodie und Regenjacke ist.

Daten zum Outdoor Research Freewheel Half Zip Hoodie

Passform Locker Robustheit 85% Regenschutz 80% Windschutz 95% Atmungsaktivität 79% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 189,95€

Erster Eindruck

Zunächst einmal ein kurzes Statement, weshalb ein Softshell Hoodie in unsere Regenjacken Testserie auftaucht: Wenn es kalt und unbeständig wird, kaufen sich viele Outdoorsportler eine Regenjacke, obwohl sie nie bei absehbarem Regen vor die Tür gehen. Richtige Regenjacken sind grundsätzlich Hardshelljacken, die vergleichsweise einen schlechteren Tragekomfort bieten. Warum also nicht auf einen bequemen Hoodie setzen, der auch mal kurze Regenschauer übersteht?

Lässig, bequem, cooler Style… So könnte man den Outdoor Research Freewheel Half Zip Hoodie kurz und knapp beschreiben. Gelungen ist dies Outdoor Research mit einem Nylongewebe das einen Spandex Anteil besitzt, dadurch wird der Hoodie elastisch und ist zeitgleich robust genug um Wind und Wasser abzuhalten. Für ein Plus an Wärme sorgt die angeraute Innenschicht, die den Wohlfühlfaktor des Freewheel Halfzip Hoodie deutlich steigert. Die äußere Schicht hingegen ist leicht strukturiert und besitzt wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften. Im Aufbau ist der Hoodie schlicht gehalten, es gibt keine Einstellmöglichkeiten oder Gummibündchen an den Ärmeln und dem Saum. Die hochelastische Kapuze kann unter oder über dem Helm getragen werden, hier ist auch der Abschluss mit Gummibund versehen, damit die Kapuze fest sitzt. Der Hoodie besitzt zudem eine kleine Brusttasche mit Reisverschluss, in der bspw. das Smartphone Platz findet. Damit ihr auch an sonnigen Tagen geschützt seid, besitzt der Freewheel Hoodie zudem den UV-Schutzfaktor UPF50+.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm passt der Hoodie mit Größe M perfekt. Bei der Testfahrt konnte eine leichte Isolationsjacke darunter getragen werden.

Outdoor Research Freewheel Half Zip Hoodie im Praxistest

Outdoor Research hat den Freewheel Half Zip Hoodie gezielt für MTB’ler kreiert. Es ist also eher ein Kleidungstück das Komfort, Performance und Style vereint. Dementsprechend ist der Hoodie eher für entspannte Trail Rides als für anspruchsvolle XC Touren gedacht. In Sachen Performance sind die Stärken des Freewheel Hoodie ganz klar das angenehme Tragegefühl. Auf dem Rad sitzt er gut und deckt mit seiner leicht verlängerten Rückenpartie und Armen alles ausreichend ab. Auch Protektoren finden ausreichend Platz unter dem Hoodie, ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuengen. Bergauf kann es schnell zu warm im Inneren werden, hier hilft nur das Öffnen des Hauptreisverschluss, mit dem ihr aber nur im oberen Bereich Zuluft bekommt. Einen absolut guten Dienst leistet der Hoodie beim Windschutz, denn auch beim stärkeren Gegenwind hält er dicht und lässt die Körperwärme nicht entweichen. Beim Thema Regenschutz solltet ihr nicht allzu lange den Hoodie dem Regen aussetzen, er kann zwar einen kurzen Schauer überstehen, aber bei anhaltendem leichtem Regen macht die DWR Beschichtung irgendwann schlapp. Gut hat uns hier aber gefallen, dass das Material relativ schnell wieder trocken ist.

Fazit

Der Outdoor Research Freewheel Half Zip Hoodie ist für entspannte Rides an kühlen Tagen auf euren Hometrails oder im Bikepark gemacht. Mit seinem coolen Look macht ihr aber auch abseits der Trails eine gute Figur.

Web: outdoorresearch.com

