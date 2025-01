Löffler WPM Pocket Jacke: Die Traditionsmarke aus dem Alpenvorland entwickelt und fertigt ihre Produkte in Österreich. Dabei bietet Löffler ein großes Portfolio an radsportspezifischen Jacken. Im Rahmen unserer Regenjacken Testserie haben wir uns die leichte und kompakte WPM Pocket Jacke angeschaut.

Daten zur Löffler WPM Pocket Jacke

Passform Körpernahe Passform Robustheit 80% Regenschutz 82% Windschutz 95% Atmungsaktivität 75% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 199,95€

Erster Eindruck

Die 2,5 lagige Löffler WPM Pocket Jacke besitzt eine PU-Membran, die eine Wassersäule von 20.000mm übersteht, trotzdem bewirbt Löffler die Jacke nur als wasserabweisend. Auch die vollständig verschweißten Nähte deuten doch eher auf einen höheren Schutz vor Feuchtigkeit hin. Was die Haptik betrifft, so fühlt sich die Jacke sehr angenehm an, die äußere Schicht ist samtig und die innere leicht gummiert. Dies bringt den Vorteil, dass Schweiß einfach abgewischt werden kann und so die Jacke von innen schneller wieder trocken ist. Das Material ist zudem dünn und leicht dehnbar. Der Aufbau der Jacke ist im Wesentlichen minimalistisch, so gibt es an den Abschlüssen Gummibündchen ohne Einstellmöglichkeiten. Auf dem Rücken befindet sich die einzige Tasche, in die jedoch einiges reinpasst (L=22cm, B=20cm). So lässt sich auch locker die gesamte Jacke darin verstauen und es bietet sich noch Platz für weitere Utensilien. Für die Sicherheit im Straßenverkehr, besitzt die Jacke auf dem Rücken einen mittelgroßen Reflektor, zudem ist der kleine Löffler Schriftzug auf der Brust reflektierend.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm passt die Größe M bzw. 50 perfekt. Bei der Testfahrt konnte noch ein dünnes Fleece darunter getragen werden.

Löffler WPM Pocket Jacke im Praxistest

Die Löffler WPM Pocket Jacke sitzt körperbetont eng, ohne dabei ein eingeengtes Gefühl zu erzeugen, was unter anderem dem elastischen Material zu verdanken ist. Lediglich im Bereich der Achselhöhlen könnte die Jacke etwas mehr Spielraum besitzen. Der verlängerte Rückenabschluss ist so geschnitten, dass er eine Krümmung nach Innen macht und sich somit im unteren Bereich leicht wölbt. Auf dem Rad blieb er aber während der gesamten Dauer an Ort und Stelle. Allgemein sitzt die Jacke gut und deckt auch auf dem Rad die Handgelenke gut ab. Der Kragen der Jacke ist relativ kurzgehalten, was natürlich für Biker, die am Hals empfindlich gegen Kälte sind, nicht so optimal ist. Grundsätzlich bietet die Jacke aber einen guten Windschutz und das auch im Reisverschluss Bereich. Abstriche müssen aber in Puncto Atmungsaktivität in Kauf genommen werden, denn wenn es intensiver wird, kommt die Membran schnell an ihre Grenzen und es gibt leider keine Belüftungsöffnungen. Hier hilft nur der Griff zum Einwege-Hauptreisverschluss. Der Griff zur Tasche auf dem Rücken während der Fahrt, funktioniert nur beidhändig, da der Reisverschluss nicht leichtgängig ist. Bei unserem Duschtest hat uns die WPM Pocket positiv überzeugt, so konnte erst nach lang andauernder Bewässerung ein leichtes Eindringen von Feuchtigkeit festgestellt werden. Hier kann Löffler die WPM Poket Jacke definitiv als wasserdicht bewerben.

WEB: loeffler.at

