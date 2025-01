Chrome STRM Salute Commute Jacke im Test: Chrome Industries aus Portland (Oregon) ist alles andere als ein klassischer Hersteller für Outdoorprodukte. Die Marke hat den Großstadschungel im Visier und kreiert funktionale Produkte ohne dabei den nötigen urbanen Lifestyle zu verlieren.

Daten zur Chrome STRM Salute Commute Jacke

Passform Locker Robustheit 95% Regenschutz 95% Windschutz 95% Atmungsaktivität 82% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Keine Preis 200€

Erster Eindruck

Eine schicke und hochwertige Regenjacke, die man definitiv auch im Alltag tragen kann, das ist die Chrome STRM Salute Jacke. Fast schon zu schade, um damit nur auf dem Rad auf die Arbeit zu pendeln oder sie auf Trails der rauen Natur auszusetzen. Wobei die Jacke definitiv robust genug ist, um ungewollten Kontakt mit Felsen und Ästen zu überstehen. Das gewählte Material ist zudem weich, trägt sich sehr angenehm und hinterlässt optisch einen hochwertigen Eindruck. Im Inneren ist die präzise verarbeitete Jacke mit einer Gummibeschichtung versehen. Dabei sind alle Nähte verklebt mit Ausnahme der Belüftungsöffnung, die sich über den oberen Rückenbereich erstreckt. An Einstellmöglichkeiten bietet die STRM Salute Commute Jacke am Saum und Kragen verstellbare Kordelzüge. Die Armbündchen sind hingegen mit elastischen Gummiabschlüssen versehen. Bezüglich Taschen hat Chrome Industries nicht gegeizt, so besitzt die Jacke neben den beiden Seitentaschen und der inneren Brusttasche, eine große Rückentasche. Letzteres ist das absolute Highlight an der Jacke, da ihr Packvolumen bspw. einen Hüftgürtel überflüssig macht.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm sitzt die Jacke in Größe Medium perfekt. Bei der Testfahrt konnte eine leichte Isolationsjacke darunter getragen werden.

Chrome STRM Salute Commute Jacke im Praxistest

Auch wenn die Jacke eher für den Pendler gedacht ist, unterziehen wir sie einer XC Testtour mit ordentlichen Höhenmetern um den Puls in die Höhe zu treiben. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist die Jacke in Kombination mit einem dünnen Fleece und einem Baselayer die ideale Wahl. Wie bereits angedeutet können wir auf eine Hüfttasche verzichten, denn in der Jacke findet alles seinen Platz. So können in der Rückentasche CO2 Kartusche mit Aufsatz, Multitool, Tubelessflickset, eine dünne Mütze und 2 Riegel locker drin Platz finden. Das Smartphone findet bequem seinen warmen Platz in der Brusttasche, was bei den kalten Temperaturen den Akku schont. Was die Passform betrifft, ist die Jacke in Ordnung, der Rücken könnte etwas länger ausfallen. Sie engt aber nicht ein und schützt zuverlässig vor Wind. Sehr angenehm ist der verlängerte Kragen, der am Kinn mit einem weichen Fleece versehen ist.

Wird es intensiv, kommt man unter der Jacke schnell in’s Schwitzen. Schnelle Abhilfe schafft der 2 Wege-Reißverschluss, mit dem sich die Jacke von unten öffnen lässt. Leider fehlt die Möglichkeit den Saum zu fixieren. Persönlich muss auch angemerkt werden, dass die Belüftungsöffnung in Höhe der Schulterblätter zu einer kühleren Schulterpartie führt, was zu Muskelverspannungen in diesem Bereich führen kann bzw. geführt hat. In Puncto Wasserdichte, hat die Chrome STRM Salute Jacke absolut dicht gehalten und somit unseren Duschtest ohne Kritik überstanden. Zum Abschluss noch ein paar Worte zum Einsatz als Pendlerjacke: dafür können wir die Jacke nur bedingt empfehlen, denn auch wenn die Jacke reflektierende Elemente am Rücken und den Armen besitzt, so ist sie komplett schwarz, was die Sichtbarkeit im Verkehr gefährdet. Dieses Kriterium beeinflusst auch unsere Gesamtbewertung.

Web: chromeindustries.com

