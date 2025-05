Test / Jacke: Wer bei Wind und Wetter mit dem Mountainbike unterwegs ist, braucht eine Jacke, die einiges abkann. Halti, ein finnischer Hersteller, schickt mit der Shelter Stormwall 3L einen Kandidaten ins Rennen, der als leicht, vielseitig und wasserabweisend beworben wird. Dank winddichtem Stormwall-Material und guter Atmungsaktivität soll sie sich nicht nur fürs Biken, sondern auch für andere Outdoor-Abenteuer eignen. Aber hält sie, was sie verspricht, wenn es auf dem Trail über Monate zur Sache geht? Wir haben uns die Jacke genau angesehen und ausgiebig getestet.

Material, Verarbeitung und Öko-Aspekte

Halti setzt auf ein 3-Lagen-Laminat mit Stormwall® Ripstop-Gewebe. Das Material besteht zu 100% aus recyceltem Polyester – hier sammelt Halti Pluspunkte in Sachen Nachhaltigkeit, was durch die bluesign®-Zertifizierung und PFC-freie Imprägnierung (Teil der „THINK ahead“ Initiative) unterstrichen wird. Mit rund 400 Gramm fühlt sich die Jacke angenehm leicht und relativ dünn an. Die Verarbeitung macht einen hochwertigen und robusten Eindruck, wie man es in dieser Preisklasse auch erwartet. Die leicht angeraute Innenseite sorgt für ein gutes Gefühl auf der Haut.

Wie sitzt sie? Passform und Schnitt im Check

Obwohl als „Regular Fit“ deklariert, empfanden wir den Schnitt als sportlich-modern. Die Jacke sitzt gut, ohne die Bewegungsfreiheit auf dem Bike einzuschränken. Richtig gut: Der Rücken ist etwas länger geschnitten und schützt so auch in sportlicher Sitzposition zuverlässig vor Zugluft und Spritzwasser. Die Ärmel sind lang genug, auch für größere Fahrer, und schließen gut mit Handschuhen ab. Der Schnitt macht klar: Die Shelter Stormwall ist keine reine Bike-Jacke, sondern ein Multitalent, das auch im Alltag funktioniert.

Dicht und Atmungsaktiv? Wetterschutz auf dem Prüfstand

Das Wichtigste zuerst: Die Jacke hält dicht. Auch bei anhaltendem oder kräftigerem Regen überzeugte sie im Testzeitraum, Wasser perlte souverän ab. Obwohl „nur“ als wasserabweisend beschrieben, lieferte sie hier eine Performance, die man sich von einer Regenjacke wünscht. Winddicht ist sie ebenfalls – ein Segen bei kühlem Fahrtwind oder auf schnellen Abfahrten.

Und die Atmungsaktivität? Halti gibt hier starke 20.000 g/m²/24h an. Unsere Erfahrung: Bei moderater Belastung ist der Dampfdurchlass ordentlich. Wird es aber richtig anstrengend, etwa bei langen Uphills, kommt die Jacke an ihre Grenzen und es wird spürbar warm darunter. Hier rächt sich das Fehlen von Belüftungsöffnungen, beispielsweise unter den Armen. Das ist zwar in dieser Jackenklasse nicht unüblich, für den reinen Mountainbike-Einsatz wäre es aber eine klare Verbesserung gewesen. Schade.

Die Halti Shelter Stormwall im harten MTB-Alltag

Wir hatten die Jacke über mehrere Monate im Dauereinsatz – auf herbstlichen Trails und bei winterlichen Ausfahrten. Ihre Stärke ist ihre Vielseitigkeit. An kühlen Tagen wärmt sie für ihr geringes Gewicht erstaunlich gut, was am winddichten Material und der angerauten Innenseite liegt. Mit einem passenden Midlayer drunter ist sie durchaus wintertauglich für aktive Touren. Der gute Schnitt und die Bewegungsfreiheit zahlen sich im Gelände aus. Ein wichtiges Detail für Biker: Die Kapuze ist groß genug, um sie bequem über einen Helm zu ziehen, ohne dass das Sichtfeld zu stark eingeschränkt wird. Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit.

Details: Kapuze, Taschen und Co.

Neben der gelungenen Kapuze bietet die Jacke Verstellmöglichkeiten an Saum und Ärmeln. Taschen sind ausreichend vorhanden. Die Reißverschlüsse laufen gut und sind hinterlegt, um Wind und Nässe abzuhalten. Gängige Features sind also an Bord.