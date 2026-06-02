Test: Das Commencal Clash 24 sieht nicht nur wie eine geschrumpfte Spaßversion eines Erwachsenen-Bikes aus: Es präsentiert sich auch als perfektes Kinder Bikepark-Fully für junge Shredder und überzeugt mit einem feinfühligen Fahrwerk und guter Ergonomie. Wir haben das 24 Zoll Bike von unserer ebenso jungen wie professionellen Testcrew genauer untersuchen lassen.

In aller Kürze

Mini-Freerider für den Bikepark

Feinfühliger Hinterbau bietet viel Komfort

Ab 140 cm schnell zu klein

Shredden wie die Großen – das Commencal Clash 24 in der Übersicht

Das Commencal Clash 24 bietet vorne wie hinten 145 mm Federweg, vermittelt dank seiner abfahrtsorientierten Geometrie viel Sicherheit bergab und macht damit deutlich: dieses Kinderrad ist für den Bikepark geschaffen! Der Verzicht auf eine Dropperpost unterstreicht dies. Dennoch findet sich auch eine Schaltung mit großer Bandbreite am Clash 24, wodurch auch der Einsatz als Enduro-Bike für die Kleinen denkbar ist – die starre Sattelstütze hält allerdings hier etwas auf. Vollauf überzeugt sind wir hingegen vom Hinterbau. Dieser spricht feinfühlig an und ist auch für ein Fahrgewicht von 30 kg super einstellbar. So gut das Commencal Clash auch für junge Fahrer funktioniert, so kurz ist auch der Zeitraum bemessen, in dem das knapp 2.700 € teure Bike benutzt werden kann. Der Hersteller aus Andorra empfiehlt das Bike für Fahrer zwischen 125 und 140 cm, und tatsächlich sind Kinder mit 140 cm schon hart an der oberen Grenze.

Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Federweg 145 mm vorne & hinten

145 mm vorne & hinten Größenempfehlung d. Herstellers 125 – 140 cm

125 – 140 cm Gangschaltung Microshift Advent X 10-fach

Microshift Advent X 10-fach Besonderheiten / Zubehör Fully

Fully Gesamtgewicht 12,5 kg

12,5 kg Gewicht der Laufräder 4,7 kg

4,7 kg Farben Weiß

Weiß www.commencal.com

Preis (UVP) 2.667,50 €







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Der Mini-Freerider aus Andorra im Detail

Während Eltern besorgt auf den eher knappen Größenbereich des Clash schielen, scheint der größte Negativpunkt für die jungen Fahrer schlicht die Rahmenfarbe zu sein. Die weiße Lackierung ist einfach zu wenig poppig. Sind die Kinder ein wenig Bike-affiner, fällt aber schnell auf: Dieses Fully hat massig Federweg – und funktioniert richtig gut!

Spannend für Eltern größerer oder kleinerer Kinder: Das Commencal Clash ist auch in einer XS-Variante mit 27,5″ / 26″ Laufrädern sowie in einer 20″ Variante erhältlich. Unser Testbike hat definitiv einen hochwertigen Eindruck gemacht. Man merkt, dass Commencal das Clash 24 vom Erwachsenenbike her denkt und hat die Entwicklung kindergerecht umgesetzt.







Ausstattungdetails am Commencal Clash 24

Ein Highlight am Commencal Clash stellen definitiv die Maxxis DHR II und DHF Reifen dar, die die Kinder bereits von den Mountainbikes der Eltern kennen werden. Ebenfalls cool: Die Microshift Advent X Schaltung funktioniert tiptop und braucht wenig Kraft, um die Gänge einzulegen. Gleichzeitig bietet die 11-48t Kassette eine große Bandbreite (436 %) und macht auch Touren möglich. Übrigens ist der Rahmen UDH-kompatibel. Das Universalschaltauge ist überall erhältlich und verhindert im Schadensfall lange Standzeiten.







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Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge anderer, sportlicher Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.