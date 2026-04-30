Produktnews: Die neue Generation des XC-Race-Bikes von Canyon bringt einige spannende Updates mit. Ganz vorne dabei: Ein Flip-Chip für die Anti-Squat-Werte des Hinterbaus sowie eine deutlich progressivere Geometrie für mehr Erholung in der Abfahrt. Wir haben alle Infos zum neuen Canyon Lux World Cup CFR!

Der Titelträger neu gedacht – das Canyon Lux in der Übersicht

In der Saison von 2025 fuhren die XC-Athleten von Canyon ganze 41 Weltcup-Siege ein. Leistungen, an die das neue Lux nahtlos anknüpfen möchte – oder eigentlich schon angeknüpft hat. Denn Jenny Rissveds holte sich mit dem neuen Race-Fully bereits den Gesamtsieg in der Mixed-Klasse beim diesjährigen Cape Epic, und auch Luca Schwarzbauer und Sam Gaze fuhren auf dem Prototypen drei Siege in Südafrika ein. Die Athleten schwärmen von der überarbeiteten Geometrie des neuen Canyon Lux: Der verlängerte Radstand erlaubt es zusammen mit dem nun 66° flachen Lenkwinkel, Abfahrten kontrolliert und entspannt in Angriff zu nehmen. Auch der um 10 mm aufgestockte Federweg hilft – nun sind es 120 mm vorne und 110 mm hinten.

Besonders spannend ist der neuartige Flip-Chip, um die Anti-Squat-Werte des Hinterbaus feintunen zu können. Außerdem sorgt das für mehr Konsistenz bei der Kinematik, wenn Athleten zwischen Kettenblattgrößen wechseln. Bei all den Neuerungen hat sich eines nicht verändert: Das Canyon Lux möchte weiterhin vergleichsweise erschwinglich bleiben. Das Einsteigermodell ist für knapp 4.000 € zu haben, die Fahnenstange ist bei knapp 8.000 € erreicht – trotz Topausstattung.







Federweg 120 mm / 110 mm (vorne / hinten)

120 mm / 110 mm (vorne / hinten) Rahmenmaterial Carbon

Carbon Hinterbau Eingelenker

Eingelenker Rahmengewicht (Herstellerangabe, M, CFR, ohne Dämpfer) 1.480 g

1.480 g Gesamtgewicht (Herstellerangabe, M) 9,8 – 11,5 kg

9,8 – 11,5 kg Besonderheiten Anti-Squat „Quick-Chip“, Platz für zwei Flaschenhalter

Anti-Squat „Quick-Chip“, Platz für zwei Flaschenhalter Größen XS, S, M, L, XL

XS, S, M, L, XL www.canyon.com

Preis Canyon Lux World Cup CFR XTR (UVP): 7.999 €

Preis Canyon Lux World Cup CFR XX (UVP): 7.499 €

Preis Canyon Lux World Cup CFR X0 (UVP): 5.999 €

Preis Canyon Lux World Cup CFR XT (UVP): 4.999 €

Preis Canyon Lux World Cup CF (UVP): 3.999 €







Im Detail

Die Rahmenplattform des Canyon Lux, welche in einer CF- sowie in einer höherwertigen CFR-Version erhältlich ist, hat umfassende Änderungen erfahren. Die Koblenzer konnten aus dem Carbon-Chassis 55 g rausholen. Damit wiegt der CFR-Rahmen in Größe M ohne (!) Dämpfer 1.480 g laut Hersteller. Ebenso gibt es Änderungen bei der Hinterbaukinematik: Die Progression des Übersetzungsverhältnisses zwischen Hinterrad und Dämpfer soll nun konsistenter und damit berechenbarer sein; zudem wurde die Kurve in der ersten Hälfte abgeflacht, um durch ein aktiveres Fahrwerk mehr Traktion zu erhalten. Um zu verhindern, dass sich der Hinterbau unter Kettenzug zu stark zusammenzieht, wurden die Anti-Squat-Werte generell erhöht. Dank eines Flip-Chips im Hauptlagerpunkt kann dieser feingetunt werden – etwa für verschiedene Streckenbedingungen, Präferenzen oder Kettenblattgrößen.







Geometrie

Im Zentrum des großen Geometrie-Updates steht der Fokus auf mehr Abfahrtstauglichkeit, ohne die Kletterfähigkeit des Canyon Lux einzuschränken. Der Rahmen bietet nun mehr Federweg (120 / 110 mm), einen um 2,5° abgeflachten Lenkwinkel (66°) und einen verlängerten Radstand. Athleten wie Luca Schwarzbauer betonen: Wer entspannter und erholter aus der Abfahrt kommt, kann den nächsten Anstieg besser in Angriff nehmen. Teil des Geo-Updates ist auch ein um 0,5° steilerer Sitzwinkel, der nun bei 75,5° liegt. Ebenso wurde der Stack gegenüber dem Vorgänger erhöht. Die Kettenstrebenlänge ändert sich lediglich zwischen den Größen M und L; Angaben zur maximalen Einstecktiefe der Sattelstütze macht Canyon glücklicherweise.

XS S M L XL Stack 592 mm 592 mm 597 mm 609 mm 624 mm Reach 415 mm 435 mm 455 mm 475 mm 495 mm Sitzrohrlänge 390 mm 420 mm 440 mm 470 mm 500 mm Oberrohrlänge 568 mm 588 mm 609 mm 632 mm 656 mm Steuerrohrlänge 93 mm 93 mm 95 mm 108 mm 120 mm Lenkwinkel 66° 66° 66° 66° 66° Sitzwinkel 75.5° 75.5° 75.5° 75.5° 75.5° Kettenstrebenlänge 435 mm 435 mm 435 mm 440 mm 440 mm Radstand 1143 mm 1163 mm 1185 mm 1216 mm 1242 mm Tretlagerabsenkung 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm Überstandshöhe 442 mm 440 mm 442 mm 445 mm 450 mm Maximale Einstecktiefe Sitzrohr 295 mm 325 mm 345 mm 375 mm 405 mm FC-2-RC 1,63 1,67 1,72 1,76 1,82







Ausstattung

Fünf Ausstattungsvarianten des Canyon Lux bieten die Koblenzer an. Vier davon erhalten einen CFR-Rahmen. Nur das Einstiegsmodell kommt mit dem etwas schwereren CF-Rahmen. Für knapp 4.000 € erhalten hier XC-Athleten ein RockShox Select+ Fahrwerk, eine SRAM Eagle 90 Transmission und Alu-Laufräder von DT Swiss. Eine Stufe weiter gibt es bereits den Canyon-eigenen Carbon-Laufradsatz, für den ein Gewicht von 1.570 g angegeben ist. Durch die Ausstattungsvarianten hinweg wechseln sich Shimano und SRAM bei Antrieb und Bremsen mit ihren Topgruppen XT / XTR und X0 / XX SL ab. Zumeist ist eine Schwalbe Reifenkombi aus Racing Ray und Racing Ralph verbaut, nur das Topmodell kommt mit Pirelli Scorpion XC RC Lite Reifen in 2,4″ Breite.

Lux World Cup CFR XTR Lux World Cup CFR XX Lux World Cup CFR X0 Lux World Cup CFR XT Lux World Cup CF Federgabel Fox 34 SL Factory RockShox Sid Ultimate RockShox Sid Select+ Fox 34 SL Perf. Elite RockShox Sid Select+ Dämpfer Fox Float SL Factory RockShox SIDLuxe Ultimate RockShox SIDLuxe Select+ Fox Float SL Perf. Elite RockShox SIDLuxe Select+ Schaltgruppe Shimano XTR Di2 SRAM XX SL Transmission m. Powermeter SRAM X0 Transmission m. Powermeter Shimano XT Di2 SRAM Eagle 90 Bremsen Shimano M9220, M9200 SRAM Motive Ultimate SRAM Maven Silver Shimano M8220, M8200 SRAM Motive Bronze Laufräder Shimano WH-M9200 XTR DT Swiss XCR1200 DT Swiss XCR1500 Canyon XC 30 CF DT Swiss XR1700 Reifen Pirelli Scorpion XC RC Lite 2,4" Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 2,35" Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 2,35" Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 2,35" Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 2,35" Dropper Fox Transfer SL F-S Canyon Canyon Canyon Canyon Sattel Ergon SPR20 CF Ergon SPR20 CF Ergon SPR20 TiNox Ergon SPR20 CrMo Ergon SPR20 Neo Gewicht (Herstellerangabe, Gr. M) 9,8 kg 10,4 kg 10,8 kg 10,9 kg 11,5 kg Preis (UVP) 7.999 € 7.499 € 5.999 € 4.999 € 3.999 €













Infos und Bilder: Pressemitteilung Canyon