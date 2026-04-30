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Noch schneller dank Geo-Update und Anti-Squat-Flip-Chip: Canyon Lux World Cup CFR 2026

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Canyon Lux World Cup CFR

Produktnews: Die neue Generation des XC-Race-Bikes von Canyon bringt einige spannende Updates mit. Ganz vorne dabei: Ein Flip-Chip für die Anti-Squat-Werte des Hinterbaus sowie eine deutlich progressivere Geometrie für mehr Erholung in der Abfahrt. Wir haben alle Infos zum neuen Canyon Lux World Cup CFR!

Der Titelträger neu gedacht – das Canyon Lux in der Übersicht

In der Saison von 2025 fuhren die XC-Athleten von Canyon ganze 41 Weltcup-Siege ein. Leistungen, an die das neue Lux nahtlos anknüpfen möchte – oder eigentlich schon angeknüpft hat. Denn Jenny Rissveds holte sich mit dem neuen Race-Fully bereits den Gesamtsieg in der Mixed-Klasse beim diesjährigen Cape Epic, und auch Luca Schwarzbauer und Sam Gaze fuhren auf dem Prototypen drei Siege in Südafrika ein. Die Athleten schwärmen von der überarbeiteten Geometrie des neuen Canyon Lux: Der verlängerte Radstand erlaubt es zusammen mit dem nun 66° flachen Lenkwinkel, Abfahrten kontrolliert und entspannt in Angriff zu nehmen. Auch der um 10 mm aufgestockte Federweg hilft – nun sind es 120 mm vorne und 110 mm hinten.

Besonders spannend ist der neuartige Flip-Chip, um die Anti-Squat-Werte des Hinterbaus feintunen zu können. Außerdem sorgt das für mehr Konsistenz bei der Kinematik, wenn Athleten zwischen Kettenblattgrößen wechseln. Bei all den Neuerungen hat sich eines nicht verändert: Das Canyon Lux möchte weiterhin vergleichsweise erschwinglich bleiben. Das Einsteigermodell ist für knapp 4.000 € zu haben, die Fahnenstange ist bei knapp 8.000 € erreicht – trotz Topausstattung.

  • Federweg 120 mm / 110 mm (vorne / hinten)
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Hinterbau Eingelenker
  • Rahmengewicht (Herstellerangabe, M, CFR, ohne Dämpfer) 1.480 g
  • Gesamtgewicht (Herstellerangabe, M) 9,8 – 11,5 kg
  • Besonderheiten Anti-Squat „Quick-Chip“, Platz für zwei Flaschenhalter
  • Größen XS, S, M, L, XL
  • www.canyon.com

Preis Canyon Lux World Cup CFR XTR (UVP): 7.999 €
Preis Canyon Lux World Cup CFR XX (UVP): 7.499 €
Preis Canyon Lux World Cup CFR X0 (UVP): 5.999 €
Preis Canyon Lux World Cup CFR XT (UVP): 4.999 €
Preis Canyon Lux World Cup CF (UVP): 3.999 €

Canyon Lux
Das Canyon Lux verfügt nun über 120 / 110 mm, eine deutlich progressivere Geometrie, sowie einen „Quick-Chip“, mit dem der Anti-Squat des Hinterbaus angepasst werden kann. Preislich rangiert das XC-Fully zwischen 3.999 und 7.999 € (UVP).

Im Detail

Die Rahmenplattform des Canyon Lux, welche in einer CF- sowie in einer höherwertigen CFR-Version erhältlich ist, hat umfassende Änderungen erfahren. Die Koblenzer konnten aus dem Carbon-Chassis 55 g rausholen. Damit wiegt der CFR-Rahmen in Größe M ohne (!) Dämpfer 1.480 g laut Hersteller. Ebenso gibt es Änderungen bei der Hinterbaukinematik: Die Progression des Übersetzungsverhältnisses zwischen Hinterrad und Dämpfer soll nun konsistenter und damit berechenbarer sein; zudem wurde die Kurve in der ersten Hälfte abgeflacht, um durch ein aktiveres Fahrwerk mehr Traktion zu erhalten. Um zu verhindern, dass sich der Hinterbau unter Kettenzug zu stark zusammenzieht, wurden die Anti-Squat-Werte generell erhöht. Dank eines Flip-Chips im Hauptlagerpunkt kann dieser feingetunt werden – etwa für verschiedene Streckenbedingungen, Präferenzen oder Kettenblattgrößen.

Geometrie

Im Zentrum des großen Geometrie-Updates steht der Fokus auf mehr Abfahrtstauglichkeit, ohne die Kletterfähigkeit des Canyon Lux einzuschränken. Der Rahmen bietet nun mehr Federweg (120 / 110 mm), einen um 2,5° abgeflachten Lenkwinkel (66°) und einen verlängerten Radstand. Athleten wie Luca Schwarzbauer betonen: Wer entspannter und erholter aus der Abfahrt kommt, kann den nächsten Anstieg besser in Angriff nehmen. Teil des Geo-Updates ist auch ein um 0,5° steilerer Sitzwinkel, der nun bei 75,5° liegt. Ebenso wurde der Stack gegenüber dem Vorgänger erhöht. Die Kettenstrebenlänge ändert sich lediglich zwischen den Größen M und L; Angaben zur maximalen Einstecktiefe der Sattelstütze macht Canyon glücklicherweise.

XSSMLXL
Stack592 mm592 mm597 mm609 mm624 mm
Reach415 mm435 mm455 mm475 mm495 mm
Sitzrohrlänge390 mm420 mm440 mm470 mm500 mm
Oberrohrlänge568 mm588 mm609 mm632 mm656 mm
Steuerrohrlänge93 mm93 mm95 mm108 mm120 mm
Lenkwinkel66°66°66°66°66°
Sitzwinkel75.5°75.5°75.5°75.5°75.5°
Kettenstrebenlänge435 mm435 mm435 mm440 mm440 mm
Radstand1143 mm1163 mm1185 mm1216 mm1242 mm
Tretlagerabsenkung42 mm42 mm42 mm42 mm42 mm
Überstandshöhe442 mm440 mm442 mm445 mm450 mm
Maximale Einstecktiefe Sitzrohr295 mm325 mm345 mm375 mm405 mm
FC-2-RC1,631,671,721,761,82

Ausstattung

Fünf Ausstattungsvarianten des Canyon Lux bieten die Koblenzer an. Vier davon erhalten einen CFR-Rahmen. Nur das Einstiegsmodell kommt mit dem etwas schwereren CF-Rahmen. Für knapp 4.000 € erhalten hier XC-Athleten ein RockShox Select+ Fahrwerk, eine SRAM Eagle 90 Transmission und Alu-Laufräder von DT Swiss. Eine Stufe weiter gibt es bereits den Canyon-eigenen Carbon-Laufradsatz, für den ein Gewicht von 1.570 g angegeben ist. Durch die Ausstattungsvarianten hinweg wechseln sich Shimano und SRAM bei Antrieb und Bremsen mit ihren Topgruppen XT / XTR und X0 / XX SL ab. Zumeist ist eine Schwalbe Reifenkombi aus Racing Ray und Racing Ralph verbaut, nur das Topmodell kommt mit Pirelli Scorpion XC RC Lite Reifen in 2,4″ Breite.

Lux World Cup CFR XTRLux World Cup CFR XXLux World Cup CFR X0Lux World Cup CFR XTLux World Cup CF
FedergabelFox 34 SL FactoryRockShox Sid UltimateRockShox Sid Select+Fox 34 SL Perf. EliteRockShox Sid Select+
DämpferFox Float SL FactoryRockShox SIDLuxe UltimateRockShox SIDLuxe Select+Fox Float SL Perf. EliteRockShox SIDLuxe Select+
SchaltgruppeShimano XTR Di2SRAM XX SL Transmission m. PowermeterSRAM X0 Transmission m. PowermeterShimano XT Di2SRAM Eagle 90
BremsenShimano M9220, M9200SRAM Motive UltimateSRAM Maven SilverShimano M8220, M8200SRAM Motive Bronze
LaufräderShimano WH-M9200 XTRDT Swiss XCR1200DT Swiss XCR1500Canyon XC 30 CFDT Swiss XR1700
ReifenPirelli Scorpion XC RC Lite 2,4"Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 2,35"Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 2,35"Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 2,35"Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 2,35"
DropperFox Transfer SL F-SCanyonCanyonCanyonCanyon
SattelErgon SPR20 CFErgon SPR20 CFErgon SPR20 TiNoxErgon SPR20 CrMoErgon SPR20 Neo
Gewicht (Herstellerangabe, Gr. M)9,8 kg10,4 kg10,8 kg10,9 kg11,5 kg
Preis (UVP)7.999 €7.499 €5.999 €4.999 €3.999 €

Infos und Bilder: Pressemitteilung Canyon

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Stichworte:CanyonfeaturedMountainbikeNewsXC

Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.