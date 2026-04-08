Produktnews: Mit den Crankbrothers Stamp Evo setzen sich neue Pedale an die Spitze der Stamp Produktserie. Sie überzeugen mit einer extra großen Plattform und neuartigen Bashguards aus Plastik, welche die Außenkante vor Abrieb schützen soll. Wir konnten auf den Gravity-Pedalen bereits erste Erfahrungen sammeln und haben euch alle Infos zu den Flatpedals zusammengefasst.

Crankbrothers Stamp Evo: Alle Infos in der Übersicht

Die Crankbrothers Stamp Evo richten sich mit ihrer überaus großen Plattform klar an Gravity-lastige Fahrer. Damit setzen sich die Evo Pedale an die Spitze der Stamp Reihe. Neu ist die zweiteilige Bauweise, die einen Pedalkörper aus Aluminium mit Plastik-Bashguards verbindet. Diese sind für 14,99 € austauschbar und sollen das Pedal über Steinschläge gleiten lassen, anstatt sich an Hindernissen aufzuhängen. Zudem kann damit die Optik des Pedals leicht angepasst werden. Highlight des Stamp Evo ist aber definitiv die große Plattform; sie ist laut Crankbrothers um 20 % größer als beim bisherigen Topmodell, dem Stamp 7.

Großen Wert legt Crankbrothers zudem auf Servicebarkeit: So sind Achse, Pins, Bashguard sowie ein Pedal Refresh Kit einzeln erhältlich. Um allen Fahrern das optimale Plattformpedal bieten zu können, gibt es das Stamp Evo in zwei Größen. Zudem ist der Pedalköprer in zwei Farben – Silber und Schwarz – erhältlich; etwas mehr Farbe bringen die vier Bashguard-Farben ins Spiel. Für 199,99 € (UVP) bekommt man zu den Stamp Evo auch Ersatzpins und zusätzliche Bashguards inklusive im Lieferumfang.







Material Aluminium

Aluminium Größen Small / Large

Small / Large Gewicht (Paar, Herstellerangabe) 418 g / 464 g

418 g / 464 g Maße 118 x 102 mm / 135 x 115 mm (L x B)

118 x 102 mm / 135 x 115 mm (L x B) Höhe 11 – 15,5 mm

11 – 15,5 mm Lagerung Gedichtete Igus LL-Glide Lager um Chromoly Achse

Gedichtete Igus LL-Glide Lager um Chromoly Achse Besonderheiten 20 % größer als Stamp 7, austauschbare Bashguards, 5 Jahre Herstellergarantie, 13 Pins pro Seite, erleichterte Wartbarkeit

20 % größer als Stamp 7, austauschbare Bashguards, 5 Jahre Herstellergarantie, 13 Pins pro Seite, erleichterte Wartbarkeit Farben Silber, Schwarz

Silber, Schwarz crankbrothers.com

Preis 199,99 € (UVP)

Erste Testeindrücke

Nach einigen Testfahrten auf den Crankbrothers Stamp Evo ist schnell klar: Die große Plattform bietet so einige Vorteile. Gerade im Winter mit dicken Schuhen, oder wenn man generell große Schuhe trägt, sind die Stamp Evo top! Ebenso profitieren Schuhe mit einer weniger steifen Sohle von den Abmessungen der Plattform. Auf ihr kann sich der Fuß nicht nur ausgezeichnet abstützen, die Plattform schützt den Fuß auch gut. Diese Vorteile erkauft man sich natürlich mit der bislang noch eher ungewohnten Optik großer Plattformpedale.