Produktnews: RaceFace überarbeitet seinen Brot-und-Butter-Vorbau und präsentiert eine überarbeitete Version des Turbine Vorbaus. Er klemmt ausschließlich 35-mm-Lenker und kommt in acht Eloxalfarben sowie drei Längen. Von Trail über All-Mountain bis Enduro will der Alleskönner von RaceFace die logische erste Wahl sein, wenn es darum geht, das Cockpit sicher zu klemmen.

Mit einem modernen, kantigen Look und einer Zero-Gap-Klemmung präsentiert sich der neue RaceFace Turbine Vorbau. Ganze 13 Jahre war sein Vorgänger, der Turbine R 35, erhältlich. Der neue Vorbau von RaceFace soll an diese Ära mit einem schärferen Look und der gewohnten Zuverlässigkeit nahtlos anknüpfen. Auch er ist nur für Lenker mit einem Durchmesser von 35 mm gedacht und kommt in ganzen acht Eloxalfarben. Bei der Vorbaulänge haben Fahrer die Wahl zwischen 32 mm, 40 mm und 50 mm, um das Cockpit genau auf ihre Bedürfnisse abzustimmen. Das Gewicht rangiert dabei zwischen 115 g und 135 g, der Preis bleibt für alle Varianten gleich: 126,99 USD (UVP).







RaceFace Turbine Vorbau: Technische Daten

Lenkerklemmung 35 mm (48 Klemmbreite)

35 mm (48 Klemmbreite) Vorbaulänge 32 mm / 40 mm / 50 mm

32 mm / 40 mm / 50 mm Stack Höhe 42 mm

42 mm Material 6000er Aluminium

6000er Aluminium Gewicht 115 g / 126 g / 135 g (Herstellerangaben)

115 g / 126 g / 135 g (Herstellerangaben) Max. Systemgewicht 150 kg

150 kg Farben Schwarz, Silber, Kashmoney, Rot, Orange, Blau, Türkis, Lila

Schwarz, Silber, Kashmoney, Rot, Orange, Blau, Türkis, Lila raceface.com

Preis 126,99 USD

Infos und Bilder: RideFox