Produktnews: Mit dem neuen A-Line KinetiCore präsentiert Lazer einen Premium-Fullface-Helm, der speziell auf die hohen Ansprüche von Downhill-, Freeride- und Enduro-Fahrern abzielt. Im Zentrum des A-Line KinetiCore steht ein Sicherheitskonzept, das den Anforderungen des modernen Gravity-Sports gerecht wird und nicht weniger als neue Maßstäbe im Mountainbike-Schutz setzen soll.

Der neue Lazer A-Line KinetiCore ist für Fahrer geschaffen, die höher springen, schneller fahren und auf jedem Meter absolutes Vertrauen in ihre Ausrüstung brauchen. Jedes Detail des A-Line ist laut Lazer auf maximale Konzentration im entscheidenden Moment ausgelegt. Mit seiner ASTM-Downhill-Zertifizierung und den zahlreichen Optimierungen aus der Zusammenarbeit mit Athleten unterstreicht der A-Line KinetiCore den Anspruch von Lazer, kompromisslose Performance mit modernster Sicherheit zu verbinden.







Mit der neuen DualCore-Technologie entwickelt Lazer dieses Konzept konsequent weiter. Zwei unterschiedlich dichte EPS-Schichten übernehmen dabei klar definierte Aufgaben: Die weichere Innenschicht liegt näher am Kopf und reduziert Rotationskräfte, während die härtere Außenschicht direkte Schläge absorbiert und so zusätzlichen Schutz bietet. Im Inneren schützt die bewährte KinetiCore-Technologie vor direkten und rotierenden Aufprallkräften. Die leichte Carbon-Schale kombiniert ein geringes Gewicht mit hoher Stabilität und einer sicheren, präzisen Passform.

Herausnehmbare Notfall-Wangenpolster ermöglichen ein sichereres Abnehmen des Helms nach einem Sturz. Das fest integrierte Visier soll auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil bleiben und gleichzeitig Platz für eine Kamera-Montage unter dem Visier bieten. Ein weicherer unterer Helmabschluss verbessert den Schutz im Schlüsselbeinbereich, während die integrierte Brillenfixierung nach Angaben des belgischen Herstellers selbst auf den rauesten und technisch anspruchsvollsten Abfahrten sicheren Halt verspricht.







Angeboten wird der Helm im Fachhandel ab Oktober in den Größen XS, S, M, L und XL in den Farben Carbon Black Gold, Carbon Black sowie Carbon Red. Das Gewicht ist mit 790 Gramm (Größe M) angegeben, der Preis mit 499,99 Euro. Der A-Line KinetiCore wird beim UCI MTB World Cup in Leogang vom 11.-14.06.2026 am Lazer Stand präsentiert und kann dort auch getestet werden.

Web: www.lazersport.com