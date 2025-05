Die neuen Orbea Rallon Modelle

Produktnews: In ihrer 185-jährigen Geschichte stand die Marke Orbea auf dem Podium in Disziplinen wie Straßenradsport, MTB, Triathlon und – ganz aktuell – Gravel. Seit 2022 nimmt Orbea zudem an DH-Wettbewerben teil. Mit dem neuen Rallon bringt die baskische Bikeschmiede ein aus dem Weltcup stammendes Bike zum Kauf für jedermann auf den Markt. Daneben ist das Rallon auch in drei vielversprechenden Enduro-Varianten verfügbar.

Das Rallon D-LTD ist mit 200 mm Fahrwerk vorn und hinten bereit für jede Weltcup-Strecke. Es ist auf die großen Sprünge und hohen Geschwindigkeiten im Spitzensport ausgelegt. Das Rallon fokussiert auf die Fahrwerks-Performance bergab, mit Grip und Stabilität, um auch die härtesten DH-Strecken zu meistern. Die Kinematik ist laut Hersteller so abgestimmt, dass sich der Pedalrückschlag reduziert, wodurch sich die Kettenspannung kaum auf das Fahrwerk auswirkt. Die Position des hinteren Drehpunkts entkoppelt die Bremskräfte vom Hinterbau und reduziert so das Bremsfeedback.

Die progressiv-lineare Kennlinie sorgt ihrerseits für mehr Traktion durch ein sensibles Ansprechverhalten bei kleinen Unebenheiten, spürbare Unterstützung im mittleren Federwegsbereich und am Ende genügend Reserven gegen Durchschläge – so Orbea in der offiziellen Meldung weiter. Die Kennlinie lässt sich zudem anpassen, je nach Strecke sind zwischen 25 % und 30 % Progressivität wählbar. Für einen tiefen Schwerpunkt sorgt das GravityLink-Fahrwerksystem des Rallon. Indem es den Dämpfer so tief wie möglich im Rahmen positioniert, wird durch das GravityLink-System das Fahrgefühl stabiler und kontrollierter.

Orbea Rallon: tiefer Schwerpunkt für mehr Fahrkontrolle

Da der Dämpfer tiefer sitzt, konnte Orbea auch das Oberrohr absenken. In Kombination mit einem tiefen Tretlager senkt das den Schwerpunkt deutlich. Das GravityLink-System kommt mit einem versteckten Bonus: der Möglichkeit, zusätzliches Gewicht am Tretlager anzubringen – ein Trick vieler Mechaniker-Teams im Weltcup. Hinzufügen lassen sich eines, zwei oder alle drei Gewichte (395 g, 95 g und 93 g), um die Stabilität und Traktion zu erhöhen. Für Strecken, die unmittelbarere Reaktionen und Beschleunigung erfordern, können die Gewichte einfach entfernt werden.

Das Rallon ist in vier Rahmengrößen (S, M, L, XL) und vier Varianten erhältlich: Neben dem Downhill-Geschoss bietet Orbea auch drei Enduro-Versionen des Rallon an: mit dem gleichen Rahmen, jedoch mit 180 mm Gabel und 170 mm Federweg hinten. Alle Modelle sind in drei Farboptionen verfügbar. Zur Auswahl stehen White Chic – Diamond Black (Gloss) M6, Aloha Green – Fantasy Purple C. View (Gloss) M7 sowie Nickel (Matt) – Nickel Chrome (Gloss) M8. Preislich liegt das DH-Modell D-LTD bei 7.999 Euro, die Enduros bewegen sich zwischen 5.399 und 9.999 Euro für das Top-Modell E-LTD.

Web: www.orbea.com