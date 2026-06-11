Das eigene Bike mit in den Urlaub zu nehmen ist auch heute noch eine logistische Herausforderung, die eine präzise Planung erfordert. Damit dein Trip nicht schon am Gate scheitert, haben wir die Transportvorgaben der verschiedenen Fluggesellschaften unter die Lupe genommen. Wir zeigen dir, worauf du bei den Tarifen achten musst und welche Gebühren aktuell auf dich zukommen.

Wohin geht es?

Ob mit dem Rennrad, dem Gravel oder dem Mountainbike – so einige Reiseziele auf der Welt lassen sich am besten per Flugzeug erreichen. Zu den beliebtesten Zielen zählen Mallorca (Flughafen Palma de Mallorca), Südafrika (Kapstadt), oder sogar Ziele in Übersee: Ob Kanada (z. B. Vancouver), New Mexico (Santa Fe) oder Utah (Salt Lake City) – am Flugzeug kommt man hier nicht vorbei. Und auch innerhalb Europas geht es am schnellsten mit dem Flieger zu Zielen in Frankreich und der Schweiz (Toulouse, Genf) oder Italien und Portugal (Venedig, Triest, Faro). Und wer auf Madeira (Funchal) biken gehen will, hat eh keine andere Chance, als den Flieger zu nehmen. Wir haben uns angesehen, welche Airlines die beliebtesten Ziele unter Radfahrern aller Disziplinen anfliegen, und was du beachten musst, wenn du bei ihnen dein Fahrrad mitnehmen möchtest.







Zwischen Sportgepäck und Sonderstatus: Die Regeln der Airlines

Wer böse Überraschungen beim Check-in vermeiden will, kommt um einen Blick in das Kleingedruckte der Airline nicht herum. Ein vorschneller Klick kann teuer werden: Entweder drohen saftige Aufschläge für Übergepäck oder – im Worst Case – bleibt das Rad am Boden, weil die Kapazitäten erschöpft sind. Die Krux dabei: Jede Airline kocht ihr eigenes Süppchen, was die Vergleichbarkeit oft erschwert.

Worauf du bei den Richtlinien achten musst

Die Handhabung ist sehr unterschiedlich: Inklusive vs. Aufpreis: Während einige wenige Airlines das Rad als Teil des regulären Freigepäcks akzeptieren, deklarieren es die meisten als Sportausrüstung oder Sondergepäck.







Besonders auf Langstrecken (bei Interkontinentalflügen) können die Kosten pro Weg mittlerweile bis zu 250 Euro betragen.

Die Gebühren richten sich in der Regel nach der Flugdistanz, unterteilt in Inlandsflüge, kontinentale Verbindungen und weltweite Strecken.

Gewicht und Maße: Die kritischen Grenzen

Nicht nur der Preis, sondern auch die physischen Limits sind entscheidend. Jede Fluggesellschaft definiert maximale Maße und Gewichtsobergrenzen für Radkoffer oder Kartons. Wer diese Limits überschreitet, muss tief in die Tasche greifen, das Bike mühsam als Luftfracht deklarieren oder riskiert die Mitnahmeverweigerung.

Wie transportiert man am besten sein Bike?

Wir haben bereits etabliert, dass es für den Radtransport an Bord eines Fliegers einen speziellen Koffer braucht, notfalls hilft auch ein Karton. Bei den dedizierten Fahrradtaschen unterscheidet man zwischen Soft- und Hardcases. Welche Option wann sinnvoll ist, welche Modelle es gibt und wie gut diese abschneiden, könnt ihr bald in unserem Fahrradtaschen-Vergleichstest nachlesen. Was es sonst noch bei Flugreisen mit dem Rad zu beachten gilt, haben wir hier für euch zusammengefasst: 10 Tipps für das Fliegen mit dem Fahrrad







Kosten-Check: Die wichtigsten Fluggesellschaften im Vergleich

Damit du den Überblick behältst, haben wir die Gebühren der populärsten Airlines für dich zusammengetragen. In der folgenden Übersicht erfährst du alles über die aktuellen Gewichts-Limits, die erlaubten Maße und wie der Anmeldeprozess für dein Fahrrad abläuft. Klar ist aber auch: Informiere dich zur Sicherheit vor deinem Flug noch einmal selbst, welche Vorgaben die Airline deiner Wahl macht – womöglich gelten für deine Verbindung spezielle Bedingungen oder die Regularien wurden geändert.



Air Canada

Anmeldung:

Voranmeldung erforderlich. Eine möglichst frühzeitige Voranmeldung wird empfohlen, da die Mitnahme nur nach verfügbaren Kapazitäten erfolgt.

Kosten:

Fahrräder werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 50 CAD/USD pro Strecke belastet (zzgl. anfallender Steuern). Die Gebühr gilt für Hin- und Rückflug jeweils separat. In bestimmten Tarifen (Latitude, Premium Economy, Business Class) auf Inlandsflügen innerhalb Kanadas bzw. zwischen Kanada und den USA wird die Gebühr erlassen. Auch Aeroplan Elite Status Members können unter bestimmten Bedingungen eine kostenfreie Fahrradmitnahme erhalten.

Gewicht:

Max. 32 kg

Abmessungen:

292 cm (Länge + Breite + Höhe)

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Jedes Fahrrad zählt als ein Gepäckstück gegenüber der im Tarif erlaubten Gepäckmenge. Übersteigt die Gesamtanzahl (Fahrrad + sonstiges Gepäck) das erlaubte Maximum, fallen zusätzliche Gepäckgebühren an.

Keine Übergrößen- oder Übergewichtsgebühren, solange die Maß- und Gewichtsgrenzen eingehalten werden.

Koffer/Taschen dürfen ausschließlich Fahrrad und notwendiges Zubehör (Pedale, Räder etc.) enthalten – keine Kleidung oder sonstigen persönlichen Gegenstände.

Spezielles Gepäck bei Air Canada









Air France

Anmeldung:

Für bestimmte Flüge: Anmeldung über den Kundendienst bis spätestens 48 Stunden vor Abflug.

Gruppen von 10 Personen müssen Sportgepäck immer anmelden.

Kosten:

40 bis 150 Euro

Gewicht:

max. 23 kg, gegen Aufpreis 32 kg

Abmessungen:

In bestimmten Flugzeugen reicht der Laderaum für eine maximale Länge von 180 cm.

Höhe + Breite + Tiefe: maximal 300 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrrad (auch Faltrad) ist nicht Teil der Freigepäckmenge und gilt somit immer als Sportgepäck.

Gebühr wird meist am Flughafen bezahlt.

Air France verkauft an den meisten Check-in-Schaltern Fahrradkartons (die Maße liegen meist bei 175 x 21,5 x 86 cm).

E-Bikes dürfen ohne Akku mitgenommen werden

Fahrrad muss wie folgt für die Fahrradmitnahme im Flugzeug vorbereitet werden:

Pedale entfernen oder einklappen

Vorderrad demontieren und am Rahmen befestigen

Lenker parallel zum Rahmen drehen

Fahrrad in eine Schutzverpackung aus Karton oder Hartplastik verpacken

Regeln für Sportausrüstung und Sondergepäck bei Air France









Austrian Airlines

Anmeldung:

Voranmeldung telefonisch oder per E-Mail zwingend erforderlich, da die Kapazität für Sportgepäck begrenzt ist. Die Mitnahme ist erst dann garantiert, wenn eine Bestätigung vorliegt. Nicht angemeldetes Sportgepäck wird kostenpflichtig eingelagert.

Kosten:

Je nach Strecke liegen die Gebühren zwischen 70 und 250 Euro. Zusätzlich fällt eine Ticket-Servicegebühr von 10–20 Euro je nach Abflugort an.

Gewicht:

Max. 32 kg

Abmessungen:

280 cm (Länge + Breite + Höhe)

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrräder müssen zwingend in einem Fahrradkoffer oder einer geeigneten Fahrradtasche verpackt sein.

Pedale abmontieren, Lenker quer stellen, Luft aus den Reifen lassen.

E-Bikes werden nicht transportiert.

Sportgepäck mit Aufpreis bei Austrian Airlines







British Airways

Anmeldung:

Anmeldung per Telefon wird bis spätestens 72 Stunden vor Abflug empfohlen. Die Aufgabe am Flughafen muss oft deutlich früher erfolgen (Langstrecke bis zu 3 Stunden vor Abflug).

Kosten:

Die Mitnahme ist kostenlos, sofern das Fahrrad als Teil der regulären Freigepäckmenge aufgegeben wird und diese nicht überschreitet. Die genauen Kosten bei Überschreitung der Freigepäckgrenze sind nicht eindeutig ersichtlich, da sie stark streckenabhängig sind und reguläre Übergepäckgebühren anfallen.

Gewicht:

maximal 23 kg (in manchen Tarifen bis 32 kg gegen Aufpreis).

Abmessungen:

maximal 190 x 95 x 65 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Kleinere Flugzeuge von British Airways haben begrenzten Stauraum. Daher sollte das Fahrrad für den Flug zuvor angemeldet werden.

Fahrrad kann als Teil des Aufgabegepäcks mitgenommen werden.

Fahrrad muss in Fahrradbox oder Fahrradhülle verpackt werden – möglich sind ein Fahrradkarton, ein Softcase und ein Hardcase

Persönliche Gegenstände und Kleidung dürfen nicht in die Fahrradbox.

Fahrrad soll wie folgt vorbereitet werden:

Reifendruck absenken wird empfohlen.

Lenker am Rahmen seitlich befestigen.

Bei Fahrradkarton, Softcase oder ähnlicher nicht starrer Transporttasche: Pedale abmontieren oder nach innen klappen.

British Airways: Flying with sports equipment









Condor

Anmeldung:

Bis 8 Stunden vor dem Flug möglich. Auch das Inklusiv-Sportgepäck in der Business Class muss bis spätestens 8 Stunden vor Abflug angemeldet werden.

Kosten:

Online: ab 44,99 Euro bis 69,99 Euro (je nach Flugzone)

Am Flughafen: 120 Euro bis 135 Euro

Business Class: im Flugpreis inklusive

Gewicht:

maximal 30 kg – mehr Gewicht kann entsprechend dem Übergepäcktarif zugebucht werden.

Abmessungen:

maximal Länge x Breite x Höhe: 200 cm x 40 cm x 100 cm oder

maximal Länge x Breite x Höhe: 300 cm x 40 cm x 60 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrradmitnahme im Flugzeug muss angemeldet werden.

E-Bikes werden nicht befördert.

Fahrrad muss verpackt werden: Empfohlen werden Fahrradtaschen oder Fahrradkoffer.

Condor Bestimmungen für Sportgepäck









Delta

Anmeldung:

Eine separate Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber frühzeitige Abklärung wird empfohlen, da auf bestimmten Delta Connection-Flügen Einschränkungen gelten.

Kosten:

Fahrräder zählen als reguläres Gepäckstück und werden zum normalen Aufgabegepäck-Tarif befördert – auf Inlandsflügen in den USA derzeit ca. 35–45 USD pro Strecke (je nach Ticketkaufdatum). Auf vielen internationalen Strecken (z. B. Europa, Asien) sind ein oder zwei Freigepäckstücke im Ticketpreis inbegriffen, sodass das Fahrrad kostenlos mitfliegen kann. Übergewichtsgebühren gelten ab 23 kg

Gewicht:

Maximal 22,6 kg (50 Pfund). Gepäck über diesem Wert wird mit einer Übergewichtsgebühr belegt; ab 45 kg (100 Pfund) wird das Fahrrad nicht akzeptiert

Abmessungen:

Maximal 292 cm Gesamtmaß (Länge + Breite + Höhe)

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Nur nicht-motorisierte Touristen- oder Einsitzer-Rennräder werden akzeptiert. E-Bikes sind nicht gestattet.

Bei Softcases oder nicht-starren Transporttaschen muss ein Haftungsausschlussformular (Limited Release Form) unterzeichnet werden.

Pedale abmontieren, Lenker fixieren, Reifen leicht ablassen, Rad in Koffer oder Karton verpacken.

Delta: Fliegen mit Sportequipment



EasyJet

Anmeldung:

Online oder über den Kundenservice möglich.

Kosten:

Online: 64 Euro pro Gepäckstück und Flug

Am Flughafen: 72 Euro pro Gepäckstück und Flug

Gewicht:

maximal 32 kg

Abmessungen:

Es gibt keine genauen Angaben zu den maximalen Abmessungen bei EasyJet, es wird nur eine passende Transportverpackung gefordert.

Transportbedingungen & Besonderheiten beim Fahrradtransport im Flugzeug:







Lenker muss parallel zum Fahrradrahmen befestigt werden.

Pedale müssen demontiert werden oder parallel zum Rahmen umgeklappt werden.

Transportverpackung notwendig (Fahrradbox oder -tasche).

Pro Verpackung ist nur ein Fahrrad gestattet.

Andere Gegenstände dürfen nicht in die Transportbox.

E-Bikes sind nicht gestattet.

Geschäftsbedingungen für die Mitnahme von Sportgeräten bei EasyJet



Eurowings

Anmeldung:

Voranmeldung online wird dringend empfohlen, da die Transportkapazität pro Flug begrenzt ist und die Mitnahme am Flughafen deutlich teurer ist und nicht garantiert werden kann. Sportgepäck muss am Sperrgepäck-Schalter am Flughafen abgegeben werden.

Kosten:

Ab 50 Euro pro Strecke, abhängig von der Verbindung.

Gewicht:

Maximal 32 kg

Abmessungen:

Keine offiziell publizierten Maximalmaße für Fahrräder auf der Eurowings-Website. Das Fahrrad muss transportsicher verpackt sein.

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrräder müssen in einem speziellen Fahrradtransportkoffer verpackt sein. Transporttaschen (Softcases) werden nur akzeptiert, wenn sie ausreichend gepolstert und mit schützendem Innenmaterial versehen sind.

Lenker muss parallel zum Rahmen ausgerichtet sein, Pedale und andere vorstehende Teile müssen entfernt werden, Reifendruck muss reduziert werden.

E-Bikes werden aufgrund ihres Akkus nicht akzeptiert.

Auf Flügen mit Partner-Airlines gelten die Bestimmungen der jeweiligen Airline.

Eurowings Sportgepäck









Emirates

Anmeldung:

Mindestens 24 Stunden im Voraus kontaktieren.

Kosten:

Wird als Teil des regulären Freigepäcks kostenlos befördert. Kosten fallen nur als reguläre Übergepäckgebühr an, wenn die Freigepäckgrenze überschritten wird.

Gewicht:

Abhängig vom gebuchten Tarif (oft zwischen 20 kg und 32 kg).

Abmessungen:

maximal 300 cm (Länge + Breite + Höhe)

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Sportgepäck inkl. Fahrräder werden als Teil des gebuchten Freigepäcks akzeptiert.

Lenker abmontieren und drehen.

Pedale demontieren.

Emirates: Ungewöhnliches Gepäck und besondere Freigepäckgrenzen







Iberia

Anmeldung:

Muss vorab hinzugebucht/angemeldet werden.

Kosten:

Bei Online-Anmeldung ab 35 Euro, am Flughafen ab 65 Euro

Gewicht:

bis maximal 23 kg zum normalen Tarif, danach Übergepäcktarif (maximal 32 kg möglich)

Abmessungen:

Es gibt keine exakte, fahrradspezifische Maximalabmessung bei Iberia.

Transportbedingungen & Besonderheiten:

E-Bikes werden nicht transportiert.

Lenker zusammenklappen bzw. drehen.

Pedale demontieren.

Reifendruck verringern

ordnungsgemäß verpackt: Fahrrad in Kiste oder Tasche für den Fahrradtransport verpacken.

Sondergepäck bei Iberia



KLM

Anmeldung:

So früh wie möglich und spätestens 48 Stunden vor Abflug. Online im “Meine Reise”-Menü.

Kosten:

Die Kosten sind variabel und hängen von der gewählten Verbindung ab. Im “Meine Reise”-Menü lässt sich der Preis berechnen.

Gewicht:

maximal 23 kg / 32 kg

Abmessungen:

maximal 300 cm (Länge + Breite + Höhe)

Transportbedingungen & Besonderheiten:







Befördert werden Fahrrad und Tandem.

Beförderung von E-Bikes nur ohne Akku.

Transport nur in spezieller Verpackung möglich.

Pedale müssen demontiert werden.

Lenker muss parallel zum Rahmen gestellt werden.

Reifendruck muss reduziert werden.

Am Flughafen Amsterdam-Schiphol können KLM Bike-Boxen für 30 Euro gekauft werden.

KLM: Anforderungen an Sportausrüstungen und Sondergepäck



Lufthansa

Anmeldung:

Fahrradmitnahme im Flugzeug über das Service Center bis 24 Stunden vor Abflug. Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Kosten:

Oft ab 65 Euro bis 90 Euro (innerhalb Europas) und zwischen 100 Euro bis 300 Euro (Langstrecke / Übergepäck).

Gewicht:

maximal 32 kg

Abmessungen:

Max. 315 cm (Höhe + Breite + Tiefe)

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Sportausrüstung bzw. Fahrradkarton sollte innen und außen mit Name und Telefonnummer versehen werden.

Sportgepäck kann kostenfrei innerhalb der Freigepäckmenge transportiert werden, sofern die Bestimmungen des Tarifs eingehalten werden.

Fahrrad muss in Fahrradkoffer oder ähnlicher Verpackung verpackt sein.

Lufthansa Bestimmungen fürs Sportgepäck









Norwegian

Anmeldung:

Frühzeitige Anmeldung der Fahrradmitnahme im Flugzeug wird empfohlen. Sportgepäck muss mindestens eine Stunde vor Abflug abgegeben werden.

Kosten:

40 Euro bei Onlinebuchung, 50 Euro am Flughafen (für alle Flüge) + 15 Euro pro Kilo Übergepäckgebühr über 23 kg

Gewicht:

maximal 23 kg

Abmessungen:

maximaler Umfang: 300 cm

maximal Länge x Breite x Höhe: 250 x 79 x 112 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

E-Bikes werden nicht transportiert.

Fahrradkoffer oder Hartschalenkoffer wird empfohlen.

Pedale müssen demontiert werden.

Lenker muss parallel zum Rahmen gestellt werden.

Reifendruck muss reduziert werden.

Sportgepäck bei Norwegian



Qatar Airways

Anmeldung:

Es wird in den Richtlinien nicht klar kommuniziert, ob und bis wie viele Stunden vorher eine Anmeldung zwingend erforderlich ist. Eine Vorab-Information ist bei Sportgepäck aber stets ratsam.

Kosten:

Sportgepäck (inklusive Fahrrad) wird im Rahmen der gebuchten Freigepäckmenge kostenlos akzeptiert. Übergepäck muss bezahlt werden.

Gewicht:

Regulär bis 23 kg oder 30 kg (abhängig von der Flugstrecke und gebuchtem Tarif).

Abmessungen:

158 cm bis 300 cm – je nach Strecke.

Transportbedingungen & Besonderheiten:







Fahrrad muss mindestens in stabiler Kartonverpackung oder einem Hartschalenkoffer verpackt sein.

Luft muss aus Reifen gelassen werden.

Pedale müssen demontiert werden.

Lenker muss quergestellt und fixiert werden.

E-Bikes und batteriebetriebene Räder sind verboten.

Reisen mit Sportausrüstung bei Qatar Airways

Ryanair

Anmeldung:

Sollte im Vorfeld bei der Buchung hinzugefügt werden.

Kosten:

ab 60 Euro bei Buchung auf der Ryanair Website

ab 75 Euro bei Buchung über die Hotline oder am Flughafen

Gewicht:

maximal 30 kg

Abmessungen:

maximal: 81 x 119 x 119 cm (H x B x T)

Transportbedingungen & Besonderheiten:







Fahrräder müssen zwingend in einer schützenden Box oder Fahrradschutztasche verpackt sein.

E-Bikes dürfen nicht mit dem Flugzeug von Ryanair transportiert werden.

Sport- und Musikausrüstung bei Ryanair



TAP Air Portugal

Anmeldung:

Sportausrüstung muss im Voraus bestätigt werden (bis zu 24 Stunden vor Abflug reservierbar). In einigen Flugzeugen kann Sportausrüstung nur eingeschränkt transportiert werden.

Kosten:

ab 45 EUR (Online-Kauf)

Gewicht:

maximal 32 kg

Abmessungen:

maximal 158 cm (Länge + Breite + Höhe), ggf. mehr bei vorheriger Abstimmung

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrräder und Tandems werden transportiert, sofern ausreichend verpackt.

E-Bikes werden strikt nicht transportiert.

Lenker muss zur Seite gedreht werden (um 90 Grad).

Pedale müssen demontiert werden.

Sportausrüstung bei TAP Air Portugal









TUIfly

Anmeldung:

Mind. 24 Stunden im Voraus per Servicecenter. TUIfly weist ausdrücklich auf begrenzte Kapazitäten hin. Bei vielen Flügen kann Sportgepäck auch online zugebucht werden.

Kosten:

ab 45 Euro pro Strecke

Gewicht:

maximal 30 kg

Abmessungen:

Es gibt keine offiziellen, genauen Angaben zu den Maximalmaßen für Fahrräder im Netz von TUIfly.

Transportbedingungen & Besonderheiten:

E-Bikes werden nicht transportiert.

Fahrrad muss gut verpackt werden.

Lenkstangen müssen gedreht und Pedale entfernt werden.

Sport- und Sondergepäck bei TUIfly



United Airlines

Anmeldung:

Keine separate Pflichtanmeldung, aber frühzeitige Klärung empfohlen. Fahrrad wird wie reguläres Aufgabegepäck behandelt.

Kosten:

United Airlines hat die frühere separate Fahrradgebühr von 150 USD abgeschafft. Fahrräder werden als reguläres Gepäckstück zum normalen Aufgabegepäck-Tarif befördert. Auf Inlandsflügen entspricht das typischerweise ca. 35 USD pro Strecke. Größere oder schwerere Fahrradkoffer können mit einer Übergewichts- oder Übergepäck-Gebühr von ca. 200 USD belegt werden.

Gewicht:

Maximal 23 kg (50 lbs) in der Economy; in Business oder First Class bis 32 kg (70 lbs). Übergewichtsgebühren gelten ab Überschreitung dieser Grenzen.

Abmessungen:

Übergrößengebühren werden für korrekt verpackte Fahrräder erlassen. Fahrräder dürfen die 115 Zoll (292 cm) Gesamtmaße (Länge + Breite + Höhe) nicht überschreiten, wenn keine Übergrößengebühr anfallen soll.

Transportbedingungen & Besonderheiten:







United akzeptiert auch Tandems sowie bis zu zwei nicht-motorisierte Fahrräder in einem Koffer.

Verpackung in einem Hartschalenkoffer oder einem stabilem Karton mit Schaumstoff-/Schutzpolsterung im Inneren ist erforderlich.

E-Bikes werden nicht akzeptiert.

Pedale abmontieren, Lenker fixieren, Reifen leicht ablassen.

United Airlines



Titelbild: Delta Airlines Content Pool