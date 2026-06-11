Test: Das Scott Ransom 400 eroberte die Herzen unserer jungen Tester im Sturm. Eine coole Lackierung, tolle Fahreigenschaften und ein ausgezeichnetes Fahrwerk zeichnen das 24 Zoll Fully aus. Der Super-Allrounder bietet nicht nur 140 / 130 mm Federweg, sondern kann auch mit 26 Zoll Laufrädern gefahren werden. Hier gibt es alle Testeindrücke.

Lieblingsbike der Tester

Sehr breiter Einsatzbereich

Auch mit 26 Zoll kompatibel

Scott Ransom 400 – der Tester-Liebling in der Übersicht

Das Scott Ransom 400 rollt ab Werk auf 24 Zoll Laufrädern, kann aber bei Bedarf auch mit 26 Zoll Laufrädern ausgestattet werden. Die X-Fusion Federgabel verfügt über 140 mm Federweg, der Aluminium-Rahmen stellt den jungen Fahrern 130 mm am Heck zur Seite. Dank des sehr gut funktionierenden Fahrwerks und der hohen Front, die im Gelände viel Sicherheit vermittelt, fühlt sich das Ransom im Bikepark sehr wohl. Es brilliert aber auch im Enduro-Einsatz und auf Touren. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die Dropperpost und die Schaltung mit hoher Gangspreizung. So schnürt Scott für vergleichsweise erschwingliche 1.999 Euro (UVP) ein überzeugendes Paket.

Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Federweg 140 / 130 mm (vorne / hinten)

140 / 130 mm (vorne / hinten) Größenempfehlung d. Herstellers ab 125 cm

ab 125 cm Gangschaltung SRAM NX 11-fach

SRAM NX 11-fach Besonderheiten Upgrade auf 26 Zoll Laufräder möglich

Upgrade auf 26 Zoll Laufräder möglich Gesamtgewicht 13,4 kg

13,4 kg Gewicht der Laufräder 4,7 kg

4,7 kg Farben beryl green

beryl green www.scott-sports.com

Preis (UVP) 1.999 Euro







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Park-Bike mit breitem Einsatzbereich

Unsere gleichsam kritische wie junge Testcrew war vom Scott Ransom schnell begeistert und kürte es ohne Diskussion zum Favoriten. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hatte die abgefahrene Lackierung. Diese kommt optisch bei den Kindern richtig gut an. Ebenfalls sehr, sehr cool: Die Dropperpost! Sie erweitert den Einsatzbereich des Scott Ransom 400 spürbar, sodass das Fully nicht nur im Bikepark, sondern auch im Trail- und Enduroeinsatz eine gute Figur macht. Gerade dann spielt auch das ergonomische Cockpit seine Stärken aus.

Apropos Geometrie: Die hohe Front gibt viel Sicherheit im Gelände, lässt aber auf längeren Touren schneller ermüden. Insgesamt ist die Geo sehr stimmig und verwandelt das Ransom zu einem gekonnten Abfahrtsbike, das nicht an Vielseitig einbüßt. Auch die X-Fusion Federgabel arbeitet fantastisch; der Dämpfer am Heck funktioniert ebenfalls auf einem hohen Niveau, ist aber bei niedrigeren Außentemperaturen etwas überdämpft.













Option auf 26 Zoll

Das Scott Ransom ist zwar ab Werk mit 24 Zoll Laufrädern ausgestattet, es können aber auch größere 26 Zoll Laufräder verbaut werden. Das verlängert die Nutzungszeit des Bikes ein Stück weit, man muss aber auch sagen: Hat ein Kind eine Körpergröße erreicht, bei der 26 Zoll Laufräder Sinn machen, wird der Rahmen des Ransom langsam zu klein und man muss abwägen, ob sich das Upgrade auf die größeren Laufräder noch lohnt. Was wir mit zunehmender Körpergröße aber definitiv empfehlen können: Ein Umbau auf Mullet-Setup. Vorne 26 Zoll für noch besseres Überrollverhalten, hinten 24 Zoll für mehr Agilität. Durch den Flipchip an der Dämpferaufnahme kann dabei sogar noch die Geometrie „getunt“ werden. Jedem fahrradbegeisterten Elternteil geht dabei das Herz auf!

Auch wenn wir bei unserem großen 24 Zoll Kinderrad-Test keinen Testsieger küren – dafür sind die Anforderungen und Einsatzbereiche der jungen Kunden einfach zu unterschiedlich, so hat das Scott Ransom 400 bei uns in der Redaktion einen bleibenden und äußerst positiven Eindruck hinterlassen. Dass unsere jungen Testfahrer diesen Eindruck bestätigen, zeigt uns, dass Scott hier ein sehr gutes 24 Zoll Fully für die Shredder von morgen gelungen ist. Die Optik stimmt, der Preis ist angemessen und die Fahreigenschaften sind bei kaum einem anderen Bike so sicher und intuitiv. Gut gemacht, Scott!













Nicht ganz das, wonach du suchst? Wir haben noch eine Menge andere sportliche Kinderbikes getestet. Zur Übersicht geht es hier: Diese 24 Zoll Kinderbikes haben wir getestet.