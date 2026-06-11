Propain schärft Spindrift Line-up nach

Produktnews: Propain verpasst seinem Gravity-Dauerbrenner Spindrift pünktlich zur neuen Saison ein Update. Während der Rahmen und die bewährte Freeride-Plattform technisch unverändert bleiben, drehen die Oberschwaben an der Optik-Schraube und bringen mehr Klarheit in die Modellbezeichnungen. Das Bike bleibt damit der gewohnte Allrounder für Bikepark, verblockte Enduro-Lines und satte Airtime, rollt aber mit frischen Designs und neuem Namen in die Shops.

Neues Naming: Aus „Park“ wird „Dual Crown“

Die wichtigste Änderung betrifft die bisherige Bikepark-Konfiguration. Um Missverständnisse zu vermeiden und den Einsatzzweck noch direkter zu benennen, streicht Propain die Bezeichnung „Park“. Die Variante für die ganz harten Abfahrten heißt ab sofort „Dual Crown“. Der Name ist hierbei Programm: Diese Version richtet sich gezielt an Rider, die maximale Reserven suchen und ihr Spindrift mit einer Doppelbrückengabel an den Start bringen wollen.







Propain Spindrift: Neue Farben für Alu und Carbon

Optisch wird ebenfalls nachgelegt. Wer auf Aluminium setzt, bekommt das Spindrift AL künftig in der neuen Farbe Midnight Blue – ein dunkler Blauton, der dem robusten Alu-Chassis einen sehr hochwertigen, cleanen Look verpasst. Der Einstiegspreis für die Aluminium-Basisversion liegt bei 3.099,00 €, während die neue Dual-Crown-Variante mit Alu-Rahmen ab 3.399,00 € startet.

Beim Kohlefaser-Modell Spindrift CF stehen direkt zwei neue, völlig gegensätzliche Farbvarianten zur Auswahl: Wer es laut, auffällig und maximal selbstbewusst mag, greift zum knalligen Strawberry Lipgloss. Wer dagegen einen unaufgeregten, modernen und minimalistischen Auftritt bevorzugt, findet im matten Farbton Oat Milk die passende Option. Das Spindrift CF startet in der Base-Ausstattung bei 3.699,00 €.







Wie von Propain gewohnt, bleiben alle Modelle über den Online-Konfigurator individuell anpassbar, sodass sich jeder Fahrer sein persönliches Traum-Setup für den Gravity-Einsatz zusammenstellen kann.

Web: www.propain-bikes.com