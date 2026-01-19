Produktnews: Das Haibike Hybe startet dank umfangreichem Update mit noch mehr Trail-Performance in die neue Saison. Für 2026 kommen das Hybe CF 11 und das Hype CF 9 mit neuem Motor- und Display-Setup sowie einem überarbeiteten Design.

Welche Power in dem E-MTB-Modell Hybe steckt, hat Haibike Athlet Tom Öhler eindrucksvoll bewiesen: In nur einem Tag überquerte er mehr als 15 Gipfel und stellte dabei einen offiziellen RID-Weltrekord auf. Als Siegerbike von Anna Spielmann bei den UCI Mountain Bike World Championships sowie von Andrea Garibbo bei der European E-MTB Enduro Tour hat das Hybe seine Leistungsfähigkeit im Rennsport ebenfalls mehrfach unter Beweis gestellt.







Ausgestattet mit dem neuen Bosch Performance Line CX Race Motor (beim CF 11) ist das 2026er Hybe laut Haibike noch kompetitiver und soll so selbst die anspruchsvollsten Strecken souverän meistern können. Die progressive Kinematik in Kombination mit dem kurzen Heck macht das Hybe besonders verspielt und agil, bereit für jede Menge Trail Vergnügen. Ein flacher Lenkwinkel von 64,5 Grad sorgt für optimale Kontrolle und hohe Stabilität, besonders in steilem, technischem Gelände – so der Hersteller weiter.

Das moderne Geometriekonzept in Verbindung mit dem leichten Vollcarbon-Rahmen und der performanceorientierten Kinematik verleiht dem Hybe seinen sportlichen Allround-Charakter. 170 mm Federweg vorne, 160 mm hinten, ein Mullet-Laufrad-Setup sowie kurze Kettenstreben sollen beste Traktion im Uphill und volle Kontrolle im Downhill gewährleisten. Das ins Oberrohr integrierte Bosch Kiox 400C Display sorgt für ein aufgeräumtes Setup ohne Kabelsalat.







Durch die revolutionäre Motor-Rahmen-Integration, bei der der Antrieb in einem 85-Grad-Winkel von oben in den Rahmen eingesetzt wird, bietet das Hybe einen besonders niedrigen Schwerpunkt. Das Ergebnis: eine ausgewogene Gewichtsverteilung sowie maximale Stabilität und Kontrolle in jeder Fahrsituation. Die Konstruktion ermöglicht zudem die Batterieentnahme bei geschlossenem Downtube und unterstreicht das cleane, radikal integrierte Rahmendesign.







Angetrieben von der neuen Bosch Performance Line CX-R mit 100 Nm – der kraftvollsten Drive Unit im Bosch Line-up – liefert das Topmodell Hybe CF 11 ein dynamisches, kraftvolles Fahrerlebnis. Die hochwertigen performanceorientierten Parts stehen für spielerische Leichtigkeit in jedem Terrain. Das Hybe CF 11 ist mit einer RockShox ZEB Ultimate mit 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten mit dem RockShox Super Deluxe Ultimate ausgestattet. Preis: 11.000 Euro

Das Hybe CF 9 soll als kraftvolles eMountainbike überzeugen, das technische Anstiege souverän meistert und selbst in anspruchsvollem Downhill Gelände volle Kontrolle bietet. Für Power sorgt die neueste Generation des Bosch Performance Line CX Motors. Komponenten wie die RockShox ZEB Base Rush RC Luftfedergabel, das S1000 Eagle Transmission Schaltwerk sowie die SRAM Maven Bronze Bremse sollen zuverlässige Performance in jeder Fahrsituation sicherstellen. Preis: 7.499 Euro







Web: www.haibike.com