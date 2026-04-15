Produktnews: Die Rosenheimer Fahrradmanufaktur Maxx Bikes präsentiert ihr allererstes Carbon-Bike, das Fab.4 Ela. Das E-Enduro bietet 170 mm Federweg an der Front und 160 mm am Heck, ist vielfältig konfigurierbar und setzt auf den leistungsstarken Avinox M2S Motor von DJI.

Das Maxx Fab.4 Ela im Überblick

Das Maxx Fab.4 Ela der deutschen Fahrradmanufaktur ist ein federwegsstarker Enduro-Bolide mit der Motorpower des brandneuen Avinox M2 Motors in der hochwertigen S-Ausführung. Ab Werk wird dieser von einer entnehmbaren 600 Wh Batterie gespeist, gegen einen Aufpreis von 199 € ist aber auch ein 800 Wh Akku drin. Insgesamt kommt das Fab.4 Ela auf bis zu 1.300 W Leistung und 150 Nm Drehmoment im Boost-Modus. Überhaupt ist das Bike dank des Maxx-typischen Konfigurators vielfältig anpassbar. Die Eckdaten bleiben aber immer gleich: 29″ Laufräder, 170 mm Federweg an der Gabel und 160 mm Heckfederweg, verwaltet von einem Horst-Link-Hinterbau. Preislich geht es bei 6.699 € (UVP) los.

Federweg 160mm / 170 mm Laufradgröße 29″ Rahmenmaterial Carbon



Einsatzbereich Enduro

Enduro Hinterbau Horst-Link

Horst-Link Motor Avinox M2s

Avinox M2s Akku 800 Wh, 600 Wh

800 Wh, 600 Wh Gewicht (Herstellerangabe, „L“) 21,6 kg

21,6 kg Max. Systemgewicht 140 kg

140 kg www.maxx.de

Preis (UVP) Komplettbikes ab 6.699 €







Konservative Geometrie in Übergröße

Die Geo des Fab.4 Ela basiert auf dem Fab.4 ELS-Modell. Im Vergleich zum Vorgänger wurde der Rocker-Link überarbeitet, um eine spezifische Hinterbau-Charakteristik für das E-Enduro zu erhalten. Die Geometriewerte tendieren insgesamt zur konservativen Seite; so steht etwa die 170 mm Federgabel 65° steil auf dem Trail, wohingegen der Sitzwinkel mit 75° vergleichsweise flach ausfällt. Dementsprechend lang wird die horizontale Oberrohrlänge, sodass man insgesamt auf dem Bike vergleichsweise sportlich sitzen dürfte für ein E-Enduro. Die Stack-Werte fallen hingegen einigermaßen hoch aus, die Kettenstreben messen in allen Rahmengrößen 455 mm. Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs sucht man vergeblich. Spannend für große Fahrer: Maxx bietet das Fab.4 Ela auch in XXL an. Diese Rahmengröße wird bei einer Körpergröße von 1,92 m bis über 2 Meter empfohlen.

S M L XL XXL Stack, mm 634 639 652 670 688 Reach, mm 427 453 470 498 525 Sitzrohr, mm 380 420 460 500 540 Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm 591 618 638 671 703 Lenkwinkel ° (unbelastet) 65 65 65 65 65 Sitzwinkel ° (effektiv) 75 75 75 75 75 Steuerrohr, mm 115 120 135 155 175 Kettenstrebe, mm 455 455 455 455 455 Radstand, mm 1222 1251 1274 1310 1346 Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm 355/23 355/23 355/23 355/23 355/23 FC-2-RC 1,69 1,75 1,8 1,88 1,96







Grundausstattung vielfältig anpassbar

Bei den Rosenheimern lassen sich alle Bikes per Konfigurator umfangreich an die eigenen Wünsche anpassen. In der Grundausstattung ist ein RockShox Select Fahrwerk sowie eine Shimano XT 11-fach Linkglide Schaltung verbaut. Wer will, kann auf eine Fox 38 Performance oder eine RockShox Zeb Ultimate upgraden. Auch eine SRAM GX Eagle Transmission wird angeboten. Zudem sind in der Grundausstattung Shimano Deore Vierkolben-Bremsen verbaut sowie Schwalbe Nobby Nic Reifen. Letztere allerdings in der Performance-Variante, nicht in der Evolution- oder Pro-Line und damit an einem Enduro tendenziell eine schlechte Wahl. Zudem bietet die Basis-Dropperpost lediglich 150 mm Hub in allen Rahmengrößen. Kurios: Im Konfigurator lässt sich eine Ergotec Vorbauerhöhung sowie ein abwinkelbarer Vorbau an das E-Enduro konfigurieren. Ebenso spannend für Individualisten ist, dass die Rosenheimer eigens eine Nasslackiererei vor Ort aufgebaut haben, in der sich Kundenwünsche in Farbe realisieren lassen.

Grundausstattung Dämpfer RockShox Deluxe Select+ Federgabel RockShox Lyric Select Schaltgruppe Shimano XT Linkglide 11-fach Bremse Shimano Deore BR-M6120 Felgen Newmen Perf. 30 Base Naben Miché XM-H550 Reifen Schwalbe Nobby Nic 29x2,4" Motor Avinox M2S Akku 600 Wh Ladegerät 4A Ladegerät Display DP100 Dropperpost M-Wave 150 mm Gewicht 21,6 kg Preis 6.699 €







Infos und Bilder: Maxx Bikes & Components GmbH