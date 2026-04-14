Produktnews

Multiple Persönlichkeiten dank modularer Plattform: Ibis Oso in der zweiten Generation

by

Ibis Oso

Produktnews: Ibis startet mit der zweiten Generation des Oso voll durch und bringt gleich drei verschiedene Varianten des Full-Power-E-Bikes heraus. Hatte sich das alte Oso mit seinen 155 / 170 mm Fedeweg und der polarisierenden Hinterbauschwinge noch klar auf eine Disziplin festgelegt, kommt das neue Oso mit multiplen Persönlichkeiten: Die modulare Rahmenplattform bedient drei Federwegsklassen und kann als Mullet oder Full-29er gefahren werden. Hier gibts alle Infos zum neuen Oso mit dem Bosch CX Gen5 Motor.

Das Ibis Oso: Für jeden Geschmack etwas dabei

Das neue Ibis Oso kommt gleich in drei Geschmacksrichtungen: Die Heavy Duty-Variante kommt mit 180 / 165 mm Federweg, einer Enduro-tauglichen Ausstattung, und ist bereit alles, was einem die Schwerkraft entgegenwirft. Die Trailvariante setzt auf 160 / 150 mm Federweg und will einen trail-lastigen, spaßigen Mittelweg darstellen, während das Oso Sport gemäß dem Namen ein knackig-sportliches Setup mit 140 / 130 mm Federweg und Gewichten ab 22,8 kg mit dem Bosch CX Motor und 600 Wh bietet.

Wenn die Bikes so grundverschieden sind, warum dann überhaupt alle unter dem Namen Oso führen? Tatsächlich setzen alle drei Varianten auf den gleichen Carbon-Rahmen. Die Ausfallenden, Dämpfer und Teile der Dämpferanlenkung sowie natürlich die Federgabel werden zwischen den Varianten getauscht, um die unterschiedlichen Federwegsklassen zu erreichen. Eine modulare Rahmenplattform, große Vielfalt. Der Vorteil für die Fahrer ist, dass sie nicht unbedingt ein neues Bike kaufen müssen, wenn sie zwischen den Federwegsklassen wechseln möchten – das Oso erfordert nur ein anderes Fahrwerk und andere Hardware, um den Wechsel zu vollziehen.

  • Federweg 180 / 165 mm (Oso HD), 160 / 150 mm (Oso TR), 140 / 130 mm (Oso S)
  • Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″), Full-29″
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Hinterbau DW-Link
  • Rahmengewicht 10,66 kg (Herstellerangabe, M/L, m. Motor, Akku & Dämpfer)
  • Gesamtgewicht 22,77 kg (Herstellerangabe, M/L)
  • Besonderheiten Hohe Modularität & Anspassbarkeit, Range Extender-kompatibel
  • Motor Bosch CX
  • Akku 600 Wh
  • Größen S, M, M/L, L, XL
  • www.ibiscycles.com

Preis Ibis Oso Rahmenset (UVP): 6.599 $
Preis Ibis Oso HD Eagle 90(UVP): 8.999 $
Preis Ibis Oso TR GX Eagle (UVP): 9.699 $
Preis Ibis Oso TR Eagle 90 (UVP): 8.499 $
Preis Ibis Oso S (UVP): 7.999 $

Ibis Oso Trail
Das Ibis Oso, hier in der Trail-Variante mit 160 / 150 mm zu sehen, basiert auf einem modularen Carbonrahmen. Dank verschiedener Dropouts und angepasster Fahrwerkshardware sind drei verschiedene Federwegsklassen und zwei Laufradgrößen am Hinterrad realisierbar.

Das Antriebssystem des Ibis Oso

Ibis setzt beim Oso auf einen Bosch CX Motor der fünften Generation und paart diesen mit einem 600 Wh umfassenden Akku. Die Kalifornier begründen den Schritt damit, dass das Bosch Aggregat ein sehr natürliches Fahrgefühl bietet, mit dem sich die Unterstützung am besten auf den Boden bringen lässt. Gesteuert wird der Antrieb über die Bosch MiniRemote am Lenker sowie das Kiox 400c Display im Oberrohr. Außerdem ist ab Werk der Bosch PowerMore Flaschenhalter verbaut, sodass sich der zusätzlich erhältliche RangeExtender mit seinen 250 Wh ganz leicht dazuschalten lässt. Die 600-Wh-Batterie im Unterrohr ist fest verbaut und lässt sich laut Ibis innerhalb von 15–20 Min wechseln, sollte dem Fahrer der Sinn danach stehen. Obacht geben heißt es beim Umbau zwischen den Hinterradgrößen: Hier wird wegen des sich ändernden Hinterradumfangs ein Besuch beim Bosch-Händler fällig.

Ibis Oso mit Bosch CX Motor
Bergauf unterstützt ein Bosch CX Motor der fünften Generation.

Geometrie: Vielfältig anpassbar

Durch die Herangehensweise von Ibis, drei Mountainbikes aus einem Rahmenplattform zu schnitzen, gibt es bei den Geowerten drei unterschiedliche Tabellen zu besprechen. Ibis bietet vier verschiedene Ausfallenden an, welche die Hinterradnabe in unterschiedliche Positionen in Relation zum Tretlager setzt: zwei 27,5″ Dropouts in Regular (440 mm) und Long (455 mm) sowie zwei 29″ Dropouts (Regular: 455 mm, Long: 465 mm). Damit lässt sich zwischen einem Mullet- und einem Full-29er Setup wechseln oder die Kettenstrebenlänge feintunen. Übrigens: Die verschiedenen Federwegsklassen werden beim Oso über den Austausch von Federgabel, Dämpfer und Dämpferanlenkung realisiert.

Das Oso ist in fünf Rahmengrößen verfügbar, wobei die Reachwerte von S bis XL um 94 mm anwachsen. Bedingt durch die wachsende Einbauhöhe hat das kurzhubige Sport-Modell in jeder Rahmengröße mehr Reach und eine annähernd gleichbleibende Oberrohrlänge. Der Radstand fällt dafür beim federwegsstarken Heavy Duty-Modell etwas länger aus. Erwartungsgemäß ist der Lenkwinkel durchgehend flach gezeichnet und kommt selbst mit der 140-mm-Gabel des Sport-Modells nicht aus dem Sub-65°-Bereich heraus. Auch der größenspezifische Sitzwinkel wandert zwischen angemessen steilen 76° und ziemlich steilen 79° und dürfte so für eine vortriebsstarke Sitzposition im Uphill sorgen.

Die Geometrie des Ibis Oso Heavy DutyDie Geometrie des Ibsi Oso TrailDie Geometrie des Ibsi Oso Sport
SMM/LLXL
LaufradgrößeMulletMulletMullet29"29"
Stack in mm626637646656668
Reach in mm428450474498522
Sitzrohr in mm381381405432450
Horizontels Oberrohr in mm583608628648668
Steuerrohr in mm99109121136152
Kettenstrebe in mm440440455455455
Sitzwinkel76.1°76.1°76.6°77.1°77.6°
Lenkwinkel62.3°62.3°63.1°63.1°63.1°
Radstand in mm12331251129513251357
Tretlagerabsenkung in mm2724211815
Tretlagerhöhe in mm346349352355358
Überstandshöhe in mm706717745755771
FC-2-RC1,81,841,851,911,98
SMM/LLXL
LaufradgrößeMulletMullet29"29"29"
Stack in mm619630638648660
Reach in mm438460484508532
Sitzrohr in mm381381405432450
Horizontels Oberrohr in mm581605625646666
Steuerrohr in mm99109121136152
Kettenstrebe in mm440440455455455
Sitzwinkel77°77°77.5°78°78.5°
Lenkwinkel63.2°63.2°64°64°64°
Radstand in mm12221241128513151346
Tretlagerabsenkung in mm3431282522
Tretlagerhöhe in mm339342345348351
Überstandshöhe in mm697708736747763
FC-2-RC1,781,821,821,891,96
SMM/LLXL
Laufradgröße29"29"29"29"29"
Stack in mm614625634644656
Reach in mm445467489513536
Sitzrohr in mm381381405432450
Horizontels Oberrohr in mm579604624646665
Steuerrohr in mm99109121136152
Kettenstrebe in mm456456457457457
Sitzwinkel77.7°77.7°77.9°78.4°78.9°
Lenkwinkel63.9°64.7°64.4°64.4°64.4°
Radstand in mm12271246127613071338
Tretlagerabsenkung in mm4444413835
Tretlagerhöhe in mm329329332335338
Überstandshöhe in mm684697722733750
FC-2-RC1,691,731,791,861,93

Die Ausstattungsliste des Ibis Oso

Während das Trail-Modell zwei Ausstattungsvarianten erhält, gibt es das Heavy Duty und das Sport nur mit einer SRAM Eagle 90. Aber der Reihe nach. Das Heavy Duty Oso macht seinem Namen aller Ehre und kommt mit endurotauglicher Ausstattung. Darunter ist eine Fox 38 mit Grip X2 Dämpfung und 180 mm, ein Float X2 Dämpfer – beide in der Factory-Version – und kräftige SRAM Maven Silver Bremsen mit großen 220-mm-Scheiben. Die Maxxis-Kombi aus DHR II und Assegai vertraut auf die DoubleDown-Karkasse, und eine Kettenführung ist ebenso verbaut wie ein Aluminium-Lenker mit 30 mm Rise.

Etwas gemäßigter geht es beim Trail-Modell zu. Hier bietet die RockShox Lyrik, in der Ultimate- oder Base-Ausführung, 160 mm Federweg und wird mit einem Super Deluxe Select+ Dämpfer desselben Herstellers kombiniert. Die identischen Alu-Laufrädern werden diesmal mit der Maxxis Assegai/DHR II-Kombi mit Exo+-Karkasse bereift; und beim Antrieb hat man die Wahl zwischen der funkgestützten SRAM GX Transmission oder der mechanischen Eagle 90.

Letztere findet sich auch am Sport-Build wieder; zusammen mit einem RockShox Fahrwerk, bestehend aus einer Pike Base mit 140 mm und einem Deluxe Select+ Dämpfer. Interessanterweise kommen auch hier die gleichen Laufräder und Reifen wie bei der Trail-Ausführung zum Einsatz. Für alle Ausstattungsvarianten gilt, dass sie ab der Zwischengröße M/L 180-210 mm lange Dropper nutzen – in den kleineren Größen muss man sich bin 140-170 mm Hub begnügen.

Sport / Eagle 90Trail / Eagle 90Trail / GX EagleHeavy Duty / Eagle 90
FedergabelRockShox Pike, Base, 140mm, 29"RockShox Lyrik, Base, 160mmRockShox Lyrik, Ultimate, 160mmFox Factory 38, Grip X2, 180mm
DämpferRockShox Deluxe Select+, 210x52.5mmRockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mmRockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mmFox Factory Float X2, 230x65mm (165mm Rear Travel)
LaufräderBlackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm MaulweiteBlackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm MaulweiteBlackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm MaulweiteBlackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite
MotorBosch Performance Line CX, Generation 5Bosch Performance Line CX, Generation 5Bosch Performance Line CX, Generation 5Bosch Performance Line CX, Generation 5
AkkuBosch PowerTube 600 WhBosch PowerTube 600 WhBosch PowerTube 600 WhBosch PowerTube 600 Wh
DisplayBosch Kiox 400cBosch Kiox 400cBosch Kiox 400cBosch Kiox 400c
ReifenMaxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5
BremsenSRAM Maven, Base (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220)SRAM Maven, Base (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220)SRAM Maven, Silver (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220)SRAM Maven, Silver (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220)
KurbelSRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel ChainringSRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel ChainringSRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel ChainringSRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring
LenkerBlackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mmBlackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mmBlackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mmBlackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm
VorbauBlackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mmBlackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mmBlackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mmBlackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm
DropperpostKS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mmKS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mmBikeYoke Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mmKS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm
SattelWTB Solano, Fusion CrMo, 142mmWTB Solano, Fusion CrMo, 142mmWTB Solano, Fusion CrMo, 142mmWTB Solano, Fusion CrMo, 142mm
Preis (UVP)7.999 $8.499 $9.699 $8.999 $

Infos und Bilder: Pressemitteilung Ibis Cycles

Nach oben
Stichworte:E-MTBfeaturedNews

Über Lukas Mühlehner