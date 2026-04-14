Produktnews: Ibis startet mit der zweiten Generation des Oso voll durch und bringt gleich drei verschiedene Varianten des Full-Power-E-Bikes heraus. Hatte sich das alte Oso mit seinen 155 / 170 mm Fedeweg und der polarisierenden Hinterbauschwinge noch klar auf eine Disziplin festgelegt, kommt das neue Oso mit multiplen Persönlichkeiten: Die modulare Rahmenplattform bedient drei Federwegsklassen und kann als Mullet oder Full-29er gefahren werden. Hier gibts alle Infos zum neuen Oso mit dem Bosch CX Gen5 Motor.

Das Ibis Oso: Für jeden Geschmack etwas dabei

Das neue Ibis Oso kommt gleich in drei Geschmacksrichtungen: Die Heavy Duty-Variante kommt mit 180 / 165 mm Federweg, einer Enduro-tauglichen Ausstattung, und ist bereit alles, was einem die Schwerkraft entgegenwirft. Die Trailvariante setzt auf 160 / 150 mm Federweg und will einen trail-lastigen, spaßigen Mittelweg darstellen, während das Oso Sport gemäß dem Namen ein knackig-sportliches Setup mit 140 / 130 mm Federweg und Gewichten ab 22,8 kg mit dem Bosch CX Motor und 600 Wh bietet.

Wenn die Bikes so grundverschieden sind, warum dann überhaupt alle unter dem Namen Oso führen? Tatsächlich setzen alle drei Varianten auf den gleichen Carbon-Rahmen. Die Ausfallenden, Dämpfer und Teile der Dämpferanlenkung sowie natürlich die Federgabel werden zwischen den Varianten getauscht, um die unterschiedlichen Federwegsklassen zu erreichen. Eine modulare Rahmenplattform, große Vielfalt. Der Vorteil für die Fahrer ist, dass sie nicht unbedingt ein neues Bike kaufen müssen, wenn sie zwischen den Federwegsklassen wechseln möchten – das Oso erfordert nur ein anderes Fahrwerk und andere Hardware, um den Wechsel zu vollziehen.







Federweg 180 / 165 mm (Oso HD), 160 / 150 mm (Oso TR), 140 / 130 mm (Oso S)

180 / 165 mm (Oso HD), 160 / 150 mm (Oso TR), 140 / 130 mm (Oso S) Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″), Full-29″

Mullet (29″ / 27,5″), Full-29″ Rahmenmaterial Carbon

Carbon Hinterbau DW-Link

DW-Link Rahmengewicht 10,66 kg (Herstellerangabe, M/L, m. Motor, Akku & Dämpfer)

10,66 kg (Herstellerangabe, M/L, m. Motor, Akku & Dämpfer) Gesamtgewicht 22,77 kg (Herstellerangabe, M/L)

22,77 kg (Herstellerangabe, M/L) Besonderheiten Hohe Modularität & Anspassbarkeit, Range Extender-kompatibel

Hohe Modularität & Anspassbarkeit, Range Extender-kompatibel Motor Bosch CX

Bosch CX Akku 600 Wh

600 Wh Größen S, M, M/L, L, XL

S, M, M/L, L, XL www.ibiscycles.com

Preis Ibis Oso Rahmenset (UVP): 6.599 $

Preis Ibis Oso HD Eagle 90(UVP): 8.999 $

Preis Ibis Oso TR GX Eagle (UVP): 9.699 $

Preis Ibis Oso TR Eagle 90 (UVP): 8.499 $

Preis Ibis Oso S (UVP): 7.999 $







Das Antriebssystem des Ibis Oso

Ibis setzt beim Oso auf einen Bosch CX Motor der fünften Generation und paart diesen mit einem 600 Wh umfassenden Akku. Die Kalifornier begründen den Schritt damit, dass das Bosch Aggregat ein sehr natürliches Fahrgefühl bietet, mit dem sich die Unterstützung am besten auf den Boden bringen lässt. Gesteuert wird der Antrieb über die Bosch MiniRemote am Lenker sowie das Kiox 400c Display im Oberrohr. Außerdem ist ab Werk der Bosch PowerMore Flaschenhalter verbaut, sodass sich der zusätzlich erhältliche RangeExtender mit seinen 250 Wh ganz leicht dazuschalten lässt. Die 600-Wh-Batterie im Unterrohr ist fest verbaut und lässt sich laut Ibis innerhalb von 15–20 Min wechseln, sollte dem Fahrer der Sinn danach stehen. Obacht geben heißt es beim Umbau zwischen den Hinterradgrößen: Hier wird wegen des sich ändernden Hinterradumfangs ein Besuch beim Bosch-Händler fällig.

Geometrie: Vielfältig anpassbar

Durch die Herangehensweise von Ibis, drei Mountainbikes aus einem Rahmenplattform zu schnitzen, gibt es bei den Geowerten drei unterschiedliche Tabellen zu besprechen. Ibis bietet vier verschiedene Ausfallenden an, welche die Hinterradnabe in unterschiedliche Positionen in Relation zum Tretlager setzt: zwei 27,5″ Dropouts in Regular (440 mm) und Long (455 mm) sowie zwei 29″ Dropouts (Regular: 455 mm, Long: 465 mm). Damit lässt sich zwischen einem Mullet- und einem Full-29er Setup wechseln oder die Kettenstrebenlänge feintunen. Übrigens: Die verschiedenen Federwegsklassen werden beim Oso über den Austausch von Federgabel, Dämpfer und Dämpferanlenkung realisiert.







Das Oso ist in fünf Rahmengrößen verfügbar, wobei die Reachwerte von S bis XL um 94 mm anwachsen. Bedingt durch die wachsende Einbauhöhe hat das kurzhubige Sport-Modell in jeder Rahmengröße mehr Reach und eine annähernd gleichbleibende Oberrohrlänge. Der Radstand fällt dafür beim federwegsstarken Heavy Duty-Modell etwas länger aus. Erwartungsgemäß ist der Lenkwinkel durchgehend flach gezeichnet und kommt selbst mit der 140-mm-Gabel des Sport-Modells nicht aus dem Sub-65°-Bereich heraus. Auch der größenspezifische Sitzwinkel wandert zwischen angemessen steilen 76° und ziemlich steilen 79° und dürfte so für eine vortriebsstarke Sitzposition im Uphill sorgen.

Die Geometrie des Ibis Oso Heavy Duty Die Geometrie des Ibsi Oso Trail Die Geometrie des Ibsi Oso Sport



S M M/L L XL Laufradgröße Mullet Mullet Mullet 29" 29" Stack in mm 626 637 646 656 668 Reach in mm 428 450 474 498 522 Sitzrohr in mm 381 381 405 432 450 Horizontels Oberrohr in mm 583 608 628 648 668 Steuerrohr in mm 99 109 121 136 152 Kettenstrebe in mm 440 440 455 455 455 Sitzwinkel 76.1° 76.1° 76.6° 77.1° 77.6° Lenkwinkel 62.3° 62.3° 63.1° 63.1° 63.1° Radstand in mm 1233 1251 1295 1325 1357 Tretlagerabsenkung in mm 27 24 21 18 15 Tretlagerhöhe in mm 346 349 352 355 358 Überstandshöhe in mm 706 717 745 755 771 FC-2-RC 1,8 1,84 1,85 1,91 1,98



S M M/L L XL Laufradgröße Mullet Mullet 29" 29" 29" Stack in mm 619 630 638 648 660 Reach in mm 438 460 484 508 532 Sitzrohr in mm 381 381 405 432 450 Horizontels Oberrohr in mm 581 605 625 646 666 Steuerrohr in mm 99 109 121 136 152 Kettenstrebe in mm 440 440 455 455 455 Sitzwinkel 77° 77° 77.5° 78° 78.5° Lenkwinkel 63.2° 63.2° 64° 64° 64° Radstand in mm 1222 1241 1285 1315 1346 Tretlagerabsenkung in mm 34 31 28 25 22 Tretlagerhöhe in mm 339 342 345 348 351 Überstandshöhe in mm 697 708 736 747 763 FC-2-RC 1,78 1,82 1,82 1,89 1,96



S M M/L L XL Laufradgröße 29" 29" 29" 29" 29" Stack in mm 614 625 634 644 656 Reach in mm 445 467 489 513 536 Sitzrohr in mm 381 381 405 432 450 Horizontels Oberrohr in mm 579 604 624 646 665 Steuerrohr in mm 99 109 121 136 152 Kettenstrebe in mm 456 456 457 457 457 Sitzwinkel 77.7° 77.7° 77.9° 78.4° 78.9° Lenkwinkel 63.9° 64.7° 64.4° 64.4° 64.4° Radstand in mm 1227 1246 1276 1307 1338 Tretlagerabsenkung in mm 44 44 41 38 35 Tretlagerhöhe in mm 329 329 332 335 338 Überstandshöhe in mm 684 697 722 733 750 FC-2-RC 1,69 1,73 1,79 1,86 1,93







Die Ausstattungsliste des Ibis Oso

Während das Trail-Modell zwei Ausstattungsvarianten erhält, gibt es das Heavy Duty und das Sport nur mit einer SRAM Eagle 90. Aber der Reihe nach. Das Heavy Duty Oso macht seinem Namen aller Ehre und kommt mit endurotauglicher Ausstattung. Darunter ist eine Fox 38 mit Grip X2 Dämpfung und 180 mm, ein Float X2 Dämpfer – beide in der Factory-Version – und kräftige SRAM Maven Silver Bremsen mit großen 220-mm-Scheiben. Die Maxxis-Kombi aus DHR II und Assegai vertraut auf die DoubleDown-Karkasse, und eine Kettenführung ist ebenso verbaut wie ein Aluminium-Lenker mit 30 mm Rise.







Etwas gemäßigter geht es beim Trail-Modell zu. Hier bietet die RockShox Lyrik, in der Ultimate- oder Base-Ausführung, 160 mm Federweg und wird mit einem Super Deluxe Select+ Dämpfer desselben Herstellers kombiniert. Die identischen Alu-Laufrädern werden diesmal mit der Maxxis Assegai/DHR II-Kombi mit Exo+-Karkasse bereift; und beim Antrieb hat man die Wahl zwischen der funkgestützten SRAM GX Transmission oder der mechanischen Eagle 90.

Letztere findet sich auch am Sport-Build wieder; zusammen mit einem RockShox Fahrwerk, bestehend aus einer Pike Base mit 140 mm und einem Deluxe Select+ Dämpfer. Interessanterweise kommen auch hier die gleichen Laufräder und Reifen wie bei der Trail-Ausführung zum Einsatz. Für alle Ausstattungsvarianten gilt, dass sie ab der Zwischengröße M/L 180-210 mm lange Dropper nutzen – in den kleineren Größen muss man sich bin 140-170 mm Hub begnügen.

Sport / Eagle 90 Trail / Eagle 90 Trail / GX Eagle Heavy Duty / Eagle 90 Federgabel RockShox Pike, Base, 140mm, 29" RockShox Lyrik, Base, 160mm RockShox Lyrik, Ultimate, 160mm Fox Factory 38, Grip X2, 180mm Dämpfer RockShox Deluxe Select+, 210x52.5mm RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm Fox Factory Float X2, 230x65mm (165mm Rear Travel) Laufräder Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm Maulweite Motor Bosch Performance Line CX, Generation 5 Bosch Performance Line CX, Generation 5 Bosch Performance Line CX, Generation 5 Bosch Performance Line CX, Generation 5 Akku Bosch PowerTube 600 Wh Bosch PowerTube 600 Wh Bosch PowerTube 600 Wh Bosch PowerTube 600 Wh Display Bosch Kiox 400c Bosch Kiox 400c Bosch Kiox 400c Bosch Kiox 400c Reifen Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5 Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5 Bremsen SRAM Maven, Base (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) SRAM Maven, Base (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) SRAM Maven, Silver (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) SRAM Maven, Silver (Rotors: SRAM Centerline 220mm, 6-Bolt, F/R: 220) Kurbel SRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring SRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring SRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring SRAM X1 E-MTB, 165mm, 34T Steel Chainring Lenker Blackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm Blackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm Blackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm Blackbird 35, Aluminum, 30mm Riser Bar, 800mm Vorbau Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm Blackbird 35, SM-MD: 35mm, XM-XL: 50mm Dropperpost KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm BikeYoke Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm KS Vantage Dropper, 34.9mm, SM-MD: 140-170mm, XM-XL: 180-210mm Sattel WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm Preis (UVP) 7.999 $ 8.499 $ 9.699 $ 8.999 $







Infos und Bilder: Pressemitteilung Ibis Cycles