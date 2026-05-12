Produktnews: Vergiss die Zahlen, hab einfach Spaß – mit dieser Botschaft bewerben die Kanadier von Rocky Mountain das brandneue Altitude Powerplay 3. Das E-Bike übernimmt das Hinterbausystem des klassischen Altitudes und vereint es mit den Tugenden des neuen Dyname S4 Pro Motors, der nun 108 Nm bietet. Hier gibt es alle Infos zum Rocky Mountain Altitude Powerplay 3!

Rocky Mountain Altitude Powerplay 3 – spielerisch die Berge hoch

Das Rocky Mountain Altitude Powerplay geht in die dritte Runde. Das Enduro behält die Federwegszahlen der Vorgeneration (170 mm vorne und 160 mm hinten), lässt sich ab sofort aber auch mit Mullet-Laufrädern fahren. Eine weitere Neuerung stellt der Dyname S4 Pro Motor dar. Typisch für die Bikes der Kanadier sitzt der 108 Nm starke Motor nicht direkt hinter der Kurbel, sondern nutzt ein zweites Antriebsritzel, über das die Kette unter einer Abdeckung gefädelt wird. Gefertigt ist das Altitude Powerplay 3 aus Carbon oder Aluminium, beide Varianten punkten mit hoher Anpassungsfähigkeit: Neben einem speziellen Steuersatz zur Reach-Justierung ist auch das Ride4-System an Bord, mit dem die Geo feingetunt werden kann. Preislich beginnen die Alu-Modelle bei knapp 5.500 €, Carbon gibt es dann für 9.499 € (UVP).

Federweg 170 / 160 mm

170 / 160 mm Laufradgröße 27,5″ (nur S) / Mullet / 29″ (ab M)

27,5″ (nur S) / Mullet / 29″ (ab M) Rahmenmaterial Aluminium / Carbon

Aluminium / Carbon Hinterbau LC2R (Mehrgelenker m. Virtual Pivot Point)

LC2R (Mehrgelenker m. Virtual Pivot Point) Besonderheiten RangeExtender m. 314 Wh, Reach-Adjust, Ride-4 Adjustment

RangeExtender m. 314 Wh, Reach-Adjust, Ride-4 Adjustment Motor Dyname S4 Pro

Dyname S4 Pro Akku 720 Wh (entnehmbar)

720 Wh (entnehmbar) Größen S, M, L, XL

S, M, L, XL bikes.com

Preis Rocky Mountain Altitude Powerplay 3 A30 (UVP): 5.499 €

Preis Rocky Mountain Altitude Powerplay 3 A50 (UVP): 6.999 €

Preis Rocky Mountain Altitude Powerplay 3 C70 (UVP): 9.499 €







Motor und Akku – Rocky Mountain geht seinen eigenen Weg

Bekanntermaßen geht Rocky Mountain an das Thema E-Bike-Konstruktion etwas anders heran als andere Hersteller. Zwar besitzt das Altitude Powerplay 3 einen Mittelmotor, dieser speist seine Kraft aber nicht direkt über das Kettenblatt der Kurbel ein, sondern setzt auf zwei weitere, kleine Ritzel über dem Kettenblatt. Verbaut ist also eine recht gewöhnliche Kurbelgarnitur, der Motor sitzt dafür etwas höher im Rahmendreieck statt im Tretlager. Spannend ist, dass der neuentwickelte Dyname S4 Pro Motor von Rocky Mountain nun bis zu 1.000 Watt Leistung in der Spitze abgeben kann.







Auch beim Display ist mit dem Jumbotron eine Eigenentwicklung verbaut. Das Oberrohrdisplay zeigt Infos wie Geschwindigkeit, Akkustand, Fahrstufe oder optimale Kadenz an. Über einen Lenkerremote können die Fahrstufen schnell eingestellt werden – darunter der Boostmodus. Übrigens lässt sich der 720-Wh-Akku durch einen RangeExtender – genannt Overtimepack – um 314 Wh erweitern. Das Ausstattungsmodell mit Carbon-Rahmen erhält ein 4A-Ladegerät, die beiden Einsteigermodelle erhalten ein 2A-Ladegerät.

Motor Dyname S4 Pro

Dyname S4 Pro Akku 720 Wh (entnehmbar)

720 Wh (entnehmbar) Display Jumbotron

Jumbotron Drehmoment 108 Nm

108 Nm Max. Leistung 1.000 W

1.000 W Motorgewicht (Herstellerangabe) 3.200 g

3.200 g Ladegerät 4A / 2A

Das Rocky Mountain Altitude Powerplay 3 ist ein wandelbarer Charakter

Zwischen der Mullet- sowie der 29″-Geometrie des Altitude Powerplay 3 fallen die Unterschiede nicht sonderlich groß aus. Einzige Abweichung ist die geänderte Tretlagerabsenkung – beim 29″ Bike liegt das Tretlager naturgemäß etwas tiefer. Der Reach kann durch verstellbare Steuersatzschalen jeweils um 5 mm gegenüber der neutralen Position verändert werden. Auch das Ride4-System ist an Bord und erlaubt vielfältige Anpassungen. In der neutralen Konfiguration verspricht das Altitude, ein ebenso abfahrtsstarkes wie tourentaugliches Bikes zu sein. Zwei Werte stechen hervor: Der Stack ist, gemessen am Federweg, vergleichsweise niedrig – und die Kettenstreben sind mit 437 mm in allen Größen für ein E-Bike extrem kurz gehalten. Damit stellt sich Rocky Mountain gegen den Trend nach längeren Kettenstrebenlängen und höheren Stack-Werten.







S (nur 27,5") M (MX / 29") L (MX / 29") XL (MX / 29") Oberrohrlänge 586 611 638 671 Lenkwinkel 64° 64° 64° 64° Steuerrohrlänge 100 100 110 125 Sitzwinkel 76° 76° 76° 76° Sitzrohrlänge 380 420 445 480 Kettenstrebenlänge 437 437 437 437 Tretlagerabsenkung 13 13 (27 bei 29" HR) 13 (27 bei 29" HR) 13 (27 bei 29" HR) Reach 430 455 480 510 Stack 625 625 634 647 Überstandshöhe 836 835 835 835 Radstand 1208 1233 1262 1299 FC-2-RC 1,76 1,82 1,89 1,97

Ausstattung

Altitude PP3 C70 Altitude PP3 A50 Altitude PP3 Alloy 30



Federgabel Fox 38 Grip X2 Factory

Dämpfer Fox X2 Factory

Schaltung SRAM Eagle 90

Bremsen SRAM Maven Silver 220 / 200 mm

Laufräder DT Swiss HF1900

Reifen Maxxis Assegai / DHR II DD

bikes.com

Preis (UVP) 9.499 €







Federgabel Fox 38 Grip Performance

Dämpfer Fox X Performance

Schaltung SRAM Eagle 90 / 70

Bremsen SRAM Maven 200 / 200 mm

Laufräder Novatec / WTB ST i30 Tough

Reifen Maxxis Assegai / DHR II DD

bikes.com

Preis (UVP) 6.999 €



Federgabel RockShox Domain Gold RC

Dämpfer Marzocchi Bomber Air

Schaltung Shimano Deore

Bremsen Tektro HD-M353

Laufräder Shimano / Rocky Mountain TR30

Reifen Maxxis DHF / DHR II Exo

bikes.com

Preis (UVP) 5.499 €







Infos und Bilder: Pressemitteilung Rocky Mountain