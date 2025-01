Produktnews / E-Bike: Auf Carbon-Basis und ausgestattet mit neuem Bosch Performance Line CX-Motor bringt Haibike mit dem Full Power E-Bike Hybe ein revolutionäres Konzept auf den Markt. Dank der performanceorientierten Ausstattung, 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten sowie dem verspielten Charakter soll das Haibike Hybe sowohl in technisch anspruchsvollem Terrain als auch auf High-Speed-Abfahrten stets ausbalancierte Fahreigenschaften gewährleisten. Neben dem Hybe präsentiert Haibike auch im Allmountain-Bereich eine Neuheit: das AllMtn CF für vielfältige Allmountain-Abenteuer.

Das neue Full Power Haibike Hybe E-Bike verspricht maximale Leistung und geringes Gewicht mit einem verspielten Handling und einem revolutionären Designkonzept. Auf Carbon-Basis kommt es mit neuer Rahmengeometrie und innovativer Motorintegration sowie veränderter Dämpferposition. Bei der komplett neu gedachten Konstruktion wird der Motor von oben mit einem Neigungswinkel von 85 Grad eingesetzt und vom Rahmen umhüllt. Das Konzept ermöglicht nicht nur die Batterieentnahme bei geschlossenem Downtube, sondern punktet auch mit einem cleanen Design sowie einem geringen Gewicht.

Haibike Hybe CF 11

Mit der hochwertigen Ausstattung und dem kraftvollen Bosch Performance CX Motor richtet sich das High-End-Modell an alle sportiven Rider, die das Maximum an Performance und Fahrspaß suchen. Bei steilen und technisch anspruchsvollen Downhill-Passagen verspricht die Sram Maven Ultimate mächtig Bremspower und optimale Dosierbarkeit. Dank des robusten Sram GX Eagle AXS Transmission Schaltwerks sollte präzises Schalten selbst unter Volllast kein Problem sein. Die Rockshox ZEB Ultimate Federgabel spielt besonders in ruppigem Gelände ihre Vorzüge aus.

Haibike Hybe CF 9

Das Hybe CF 9 vereint Power, Geschwindigkeit und Agilität in einem E-Mountainbike, um technische Uphills genauso entspannt zu meistern wie anspruchsvolle Downhills. Ausgestattet mit zuverlässigen und robusten Komponenten wie der Rockshox ZEB Select RC Luftfedergabel, dem S-1000 Eagle Transmission-Schaltwerk und wartungsarmer Sram DB8 Scheibenbremse ist das Hybe CF 9 bereit für anspruchsvollstes Terrain.

Haibike AllMtn CF 9

Das AllMtn CF 9 wurde speziell an den Bereich All-Mountain angepasst und ist in zwei neuen Farben erhältlich. Wie das Hybe basiert es auf dem einzigartigen, innovativen Rahmenkonzept mit neuer Dämpferposition und ist mit einem leichten Carbon-Rahmen sowie dem neuesten Bosch Performance CX Motor ausgestattet. Mit 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten sowie gemischten Laufradgrößen ist das AllMtn CF 9 ein vielfältiges Gesamtpaket für ausgiebige Trail-Abenteuer. Das Sram AXS Transmission S1000 Schaltwerk, die Rockshox Lyrik Base sowie zuverlässige Magura MT5 Scheibenbremsen runden das Paket ab.

Web: www.haibike.com