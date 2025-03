Produktnews / E-MTB: Nach der letztjährigen Vorstellung des JAM² folgen jetzt das Focus THRON² und THRON² EQP mit neuem E-MTB-Konzept im Focus Stil. Focus hat die E-Mountainbikes mit Bosch-Motor überarbeitet, um sie an moderne E-MTB-Anforderungen anzupassen. Beide Bikes prägt ein Grundgedanke, dennoch handelt es sich um zwei Räder für verschiedene Zwecke.

Sie teilen sich Rahmen, Kinematik und vor allem auch den Namen: THRON² und THRON² EQP. Auch der Grundgedanke ist gleich: Maximaler Komfort und ein sicheres Gefühl auf langen, bergigen E-MTB-Touren. Ihre Stärken spielen die beiden Geschwister-Bikes aber jeweils woanders aus. Beim Focus THRON² steht das pure Erlebnis der Tour im Vordergrund. Hauptsache Natur, auf langen Schotter-Anstiegen rauf und auf spaßigen, flowigen Trails runter. Bergauf sollen die lange Kettenstreben sicherstellen, dass das Vorderrad am Boden bleibt. Zusammen mit dem flachen Sitzwinkel und einer hohen Front entsteht so die komfortabelste Sitzposition im Focus E-MTB Portfolio.

Der Zusatz EQP beim THRON² steht für equipped. Die breiten Schutzbleche aus Metall sind vorne extra lang ausgeführt, um die Füße trocken zu halten. Der robuste Ständer ist direkt mit dem Rahmen verschraubt und hält so das Bike selbst mit Kinder- oder Lastenanhänger sicher. Mit dem starken Frontlicht, Fernlicht und der im Schutzblech integrierten Rückleuchte mit Stopp-Funktion wird dem Thema Sicht und Sichtbarkeit viel Bedeutung beigemessen. Das Focus THRON² EQP eröffnet mit seiner durchdachten Ausstattung, die auch einen stabilen Gepäckträger beinhaltet, also zusätzliche Möglichkeiten um das Touren-Erlebnis herum.

Ein weiteres Feature der Bikes sind die geschliffenen und geglätteten Schweißnähte, die das THRON² im schicken Carbon-Look erscheinen lassen. Hinzu kommt der semi-integrierte Dämpfer und der C.I.S. 2.0 Vorbau mit integrierter Kabelführung. Zweifarbige Metallic-Lackierung mit lackiertem Main Link machen den Premium Look der beiden THRON² Modelle komplett. Die Bikes bieten zudem vier mögliche Akkukapazitäten von bis zu 1050 Wh. Bei Focus kann hierfür zwischen dem kompakten 600 Wh Akku oder dem größeren 800 Wh Akku gewählt werden – in Kombination mit dem PowerMore 250 Wh Range Extender ist so maximale Flexibilität gegeben.

Angeboten werden die Focus THRON² und THRON² EQP Modelle in unterschiedlichen Ausstattungen – unter anderem auch mit BOSCH ABS – zu Preisen zwischen 4.699,00 und 6.999,00 Euro.

Web: www.focus-bikes.com