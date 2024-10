Das neue Specialized Turbo Levo SL 2

E-MTB / Produktnews: Das Specialized Turbo Levo SL wird in der Szene für sein Handling, seine Vielseitigkeit und seine kraftvolle und dennoch natürliche Leistungsentfaltung geschätzt. Jetzt legt die Kultschmiede mit dem Specialized Turbo Levo SL 2 nach. Hauptakteur des neuen Modells ist die zweistufige GENIE Luftfedertechnologie – verpackt in einem FOX FLOAT X Dämpfer.

Für Trail-Rider, die sich nach kurvenreichen Singletrails sehnen und gleichzeitig ihre Skills und Fitness verbessern wollen, hält Specialized das Turbo Levo SL bereit. Für das neue Modelljahr kündigt Specialized eine neue Version des Trail-Bikes an. Ausgestattet mit der im FOX FLOAT X Dämpfer verpackten Specialized GENIE Luftfedertechnologie bietet das Bike nach Angaben des Herstellers noch mehr Fahrspaß. Durch den Einsatz von zwei separaten, aber verbundenen positiven Luftkammern wird das Gesamtluftvolumen erhöht, was zu einer flacheren Federkurve für die ersten 70 % des Stoßdämpferhubs führt. Diese „weichere“ Feder sorgt für eine schraubenlinienartige Stoßkraftsteuerung im gesamten Stoßbereich. In den letzten 30 % des Federwegs schließt GENIE die Öffnungen zur äußeren Luftkammer, wodurch das Gesamtvolumen reduziert wird. Dies führt zu einer progressiveren Federkurve, was wiederum die Gefahr eines Durchschlags reduziert.

Specialized Turbo Levo SL 2: Individuell einstellbarer Lenkwinkel und SL 1.2 Motor

Auch in der neuen Version bleibt das Specialized Turbo Levo SL 2 schlank. Es ist laut Specialized robust genug, um starker Beanspruchung standzuhalten, aber leicht genug, um große Manöver zu meistern. Seine Geometrie, Kinematik und Stoßdämpferabstimmung sollen diesbezüglich keine Wünsche offen lassen. Das niedrige Tretlager, der flache Lenkwinkel und der reduzierte Gabelversatz sorgen für Fahrstabilität im Gelände. Der Lenkwinkel kann zudem den Anforderungen entsprechend individuell auf 63°, 64.25° oder 65,5° eingestellt werden. Das 29″ Vorderrad gewährleistet Laufruhe, während das 27,5″ Hinterrad in Kombination mit der kurzen Kettenstrebe ein reaktionsschnelles Verhalten ermöglicht. Wer hingegen die Roll- und Traktionsvorteile eines 29″ Hinterrades bevorzugt, kann dies mit dem Umlegen des Pivot-Link-Chips und der Montage eines größeren Laufrades realisieren. Vortrieb in jedem Terrain stellt der Specialized SL 1.2 Motor mit 50 Nm Drehmoment sicher.

Angeboten wird das Specialized Turbo Levo SL 2 mit Levo SL Carbon-Frame und FOX FLOAT Factory Dämpfer mit Specialized GENIE Shock Tech für 14.000 Euro. Die Ausstattung ist dem Preis entsprechend vom Feinsten. Eine Fox 36 Factory Gabel gehört ebenso zum Paket wie SRAM Maven Ultimate Bremsen, ein SRAM XX Eagle Transmission Schaltwerk mit SRAM AXS POD Ultimate Controller Schalthebel und eine RockShox Reverb AXS Sattelstütze. Der Specialized 1.2 SL Custom Rx Trail Tuned Motor wird durch die Specialized MasterMind TCU sowie einen 320 Wh Specialized SL1-320 Akku ergänzt. Für einen individuellen Aufbau bietet Specialized zudem ein Frameset für 7.000 Euro an. Das Gewicht des Komplettbikes liegt nach Angaben des Herstellers bei 18,15 kg.

Web: www.specialized.com