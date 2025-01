Maxx präsentiert Produktneuheiten 2025

Produktnews: Mit frischem Elan und Schwung startet die Maxx Bikes & Components GmbH in die Saison 2025. Gleich zu Beginn des neuen Jahres präsentiert das aus Rosenheim stammende Unternehmen spannende Bike-Produktneuheiten im Bereich Trail, Tour und Adventure – und beweist nebenbei, dass auch das Thema Fatbike noch lange nicht passé ist.

Raxemaxx ELF Tour: E-Bike für SUV-Touren sowie Bergabenteuer

Das Racemaxx ELF Tour soll die perfekte Balance zwischen Leichtigkeit und Leistung bieten. Mit seiner sportlichen Geometrie ist es konzipiert für SUV-Touren sowie Bergabenteuer. Der Fazua Ride 60 Antrieb liefert bis zu 60 Nm Drehmoment. Für langanhaltende Power auf allen Strecken sorgt der integrierte 430 Wh Akku. Damit richtet sich das Racemaxx ELF Tour an Fahrer und Fahrerinnen, die auf mächtigere und deutlich schwerere Antriebssysteme verzichten möchten.

Maxx Jinxx ELF Tour: Komfortables Explorer E-Bike

Das Jinxx ELF Tour E-Bike kommt wie das Racemaxx ELF Tour mit einem äußerst stabilen Seitenständer, Gepäckträger, Schutzblechen sowie einer hochwertigen Lichtanlage. Dank der individuell konfigurierbaren Ausstattung lässt sich das vollgefederte E-Tourenbike optimal an die Bedürfnisse des Fahrers anpassen. Mit seinem großzügigen Federweg verspricht das Jinxx ELF Tour hohen Komfort sowohl auf langen Touren als auch auf verschiedensten Untergründen.

Jinxx: Für Rider, die keine Kompromisse eingehen wollen

Das Maxx Jinxx definiert nach Angaben des Herstellers das Trail-Erlebnis neu und soll sich durch eine perfekte Balance aus Performance und Vielseitigkeit auszeichnen. Die Geometrie des Jinxx wurde vollständig neu entwickelt – direkt am Firmen-Standort in Rosenheim. Darüber hinaus wurde auch die Kinematik deutlich verbessert und orientiert sich stark am Enduro-Bike Fab.4. Vorteil: noch mehr Traktion auf steinigen und ruppigen Abfahrten.

Huraxdax: Das unaufhaltsame Fatbike von Maxx

Das Fatbikes noch lange nicht passé sind beweist Maxx mit dem Huraxdax. Mit 120 mm breiten Reifen und einer Enduro-Geometrie verlangt das Huraxdax Fatbike regelrecht nach Schnee, Matsch und Sand. Der progressive Hinterbau und die 150 mm Federweg sollen hierbei beeindruckende Stabilität und Kontrolle sicherstellen. Farbe und Ausstattung können individuell angepasst werden, damit jeder Rider die unaufhaltsame Freiheit auf jedem Trail erleben kann.

Web: www.maxx.de