Merida erweitert Angebot an unterstützten Bikes

Neues E-Full-Suspension und E-Urban Line-up powered by Bosch:

Produktnews: Für das Modelljahr 2025 erweitert Merida das Angebot an unterstützten Bikes auf dem deutschen Markt um zwei neue Mountainbikes sowie um zwei neue Urban-Bikes. Das Novum dieser Bikes ist, dass sie mit den neuesten Bosch-Motoren, Akkus, Displays und Steuerelementen ausgestattet sind, einschließlich des kürzlich eingeführten Performance Line CX-Antriebs.

Das neue eONE-EIGHTY: Meridas E-Bike mit dem üppigsten Federweg

Das eONE-EIGHTY ist Meridas E-Bike mit dem üppigsten Federweg aller Zeiten. Es kommt mit 180 mm an Front und Heck sowie einem robusten Aluminiumrahmen mit neuer Fahrwerksplattform, die auf der FAST-Kinematik des eONE-SIXTY beruht. Ausgestattet mit dem neuesten Bosch Performance Line CX-Antrieb und einem 800 Wh Akku ist das Merida eONE-EIGHTY für Rider konzipiert, die anspruchsvolle Lines suchen und keine Kompromisse bei der Big-Mountain-Fähigkeit eingehen wollen. Mit der progressiven Geometrie, einem serienmäßigen Mullet-Setup und der größenspezifischen Kinematik, bei der die Progression mit zunehmender Rahmengröße zunimmt, sollte jeder Rider die perfekte Maschine für seine Körpergröße und seinen Fahrstil finden.

Das neue eONE-SIXTY SL: Light-Support-E-MTB

Mit einem leichten Carbonrahmen, fein abgestimmten 160 mm Federweg und einer Ausstattung, die

knallharte Performance mit geringem Gewicht verbindet, soll das Metrida eONE-SIXTY SL die Grenze zwischen konventionellem und unterstütztem Fahren verwischen. Durch die Verwendung einer Enduro-tauglichen, aber leichten Ausstattung und des neuesten, kompakten Bosch Performance Line SX-Antriebs mit 55 Nm und voll integriertem 400 Wh Akku (mit dem 250 Wh PowerMore-Range-Extender erweiterbar) ist es laut Hersteller die perfekte Wahl für Rider mit einem aktiveren Fahrstil, die ein Handling suchen, das nur ein Light-Support-E-MTB bieten kann.

Die neue Merida eFLOAT-Range: SUV-Bike und Cargo-Bike

Egal ob zur Arbeit pendeln, in der Stadt einkaufen oder am Wochenende neue Energie tanken: Hierfür bietet Merida die neue eFLOAT-Range an. Das eFLOAT CC ist ein SUV-Bike, mit dem Radfahrer, dank einer Mountainbike-Bereifung sowie einer 120 mm Federgabel, sowohl im Gelände als auch im Großstadtdschungel unterwegs sein können. Beim Merida eFLOAT HD handelt es sich um ein Cargo-Bike, das die Standard-Transportkapazität des eFLOAT um einen robusten Heck- und Frontgepäckträger erweitert. Konzipiert für Fahrer, die eine Ladekapazität von bis zu 50 kg suchen, aber nicht auf die schlanke Silhouette und leichte Manövrierbarkeit eines „klassischen“ Bikes verzichten wollen.

