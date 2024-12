Produktnews / E-Bike: Das neue Scott Patron eRide verkörpert die perfekte Balance aus Design, Kraft und Innovation. Ausgestattet mit dem neuen Bosch Performance Line CX Antrieb, einem 800 Wh Akku und einstellbarem Lenkwinkel verheißt das Bike auf den ersten Blick jede Menge Fahrspaß. Dessen scheint sich der Hersteller ziemlich sicher und verspricht dem Rider nicht weniger als ein ultimatives eMTB-Erlebnis.

Scott Patron eRide: Drei Rahmenoptionen und einstellbarer Lenkwinkel

Angeboten wird das Scott Patron eRide in drei Rahmenoptionen: Carbon, Aluminium oder eine Mischung aus beidem. Allen Modellen gemein ist das schlanke Design, die verbesserte integrierte Stoßdämpferplatzierung, die innovative Abdeckung des Motors bzw. der Batterie sowie die anpassbare Geometrie. Durch Umpositionierung des Steuersatzes lässt sich der Lenkwinkel um 0,6 Grad ändern, wodurch zwischen einer steileren oder flacheren Geometrie gewählt werden kann. Somit lässt sich das Bike mit wenig Aufwand an individuelle Anforderungen anpassen.

Das Patron verfügt über die neue Bosch Performance Line CX-Antriebseinheit, die dynamischer, agiler und leiser ist als je zuvor. Ausgestattet ist das Bike zudem mit einem 800 Wh Akku, der sich nahtlos in die Silhouette des Fahrrades einfügt. Die Unterrohrabdeckung gestattet hierbei eine einfache Entnahme des Akkus. Mit einem Range Extender von Bosch kann die Kapazität um zusätzliche 250 Wh gesteigert werden. Das Patron weist somit die größte kombinierte Batteriekapazität auf, die jemals bei einem SCOTT eMTB vorhanden war – damit ist es für die längsten und anspruchsvollsten Fahrten in den Bergen bereit.

Vom Motocross inspirierte Motorabdeckung

Die MX-inspirierte Motorabdeckung ist das stoßfesteste Bauteil, das Scott nach eigenen Angaben je entwickelt hat. Sie lässt sich leicht entfernen und stellt so einen bequemen Zugang zur Antriebseinheit sicher. Darüber hinaus schützt die Abdeckung nicht nur den Motor, sondern dämpft auch die Motorgeräusche. Der Rahmen ist zudem mit einer magnetgeführten, werkzeuglosen Batterieabdeckung ausgestattet, die mit einem Verriegelungsmechanismus zuverlässig gesichert ist.

Scott Patron eRide: YouTube Tech Video

Wie bei der gesamten Scott-Mountainbike-Reihe findet sich beim Patron die bewährte Stoßdämpferintegration. Das Design hält den Stoßdämpfer verborgen und geschützt, während die große Öffnung eine einfache Anpassung erlaubt. Erhältlich ist das Bike in zwei unterschiedlichen Konfigurationen für unterschiedliche Fahrstile. Die 900er-Serie ist das Allroundtalent für Spaß in jedem Terrain und gibt es in sieben Modellen. Für aggressive technische Trails ist die ST-Serie mit drei verschiedenen Optionen konzipiert.

Web: www.scott-sports.com