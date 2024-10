E-MTB / Produktnews: Ausgestattet mit dem Bosch Performance Line CX Gen.5 Motor und vielen Änderungen versprechen die neuen Trek Rail+ und Powerfly+ jede Menge Fahrspaß. Der neue Performance Line CX-Motor von Bosch verleiht den neuen Modellen das gleiche Drehmoment von 85 Nm wie die bisherigen Modelle, allerdings mit einem sanfteren, feineren Schub und deutlich reduzierter Geräuschkulisse. Mit welchen Neuigkeiten die neuen Rail+ und Powerfly+ E-MTBs genauer aufwarten, verrät Trek.

Das neue Trek Rail+

Mit einem Drehmoment von 85 Nm macht das neue Rail+ lange, technisch anspruchsvolle Anstiege zum Kinderspiel, während 160 mm Federweg vorne und hinten jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Die MX-Laufräder und die verstellbare Geometrie sorgen für ein sicheres Handling und ein individuell abgestimmtes Fahrgefühl für jeden Fahrer. Neben dem aktualisierten Motor erhält das Rail+ auch den neuen Bosch PowerTube-Akku mit der von Trek entwickelten RIB 2.0. Der neue Akku verfügt über satte 800 Wh und ist mit dem PowerMore Range Extender für epische Fahrten von Peak zu Peak kompatibel. Trek hat das Rail+ mit der Mini-Fernbedienung und dem Systemcontroller von Bosch ausgestattet, die einen schnellen Moduswechsel und einen klaren Blick auf die Unterstützungsstufe und die Akkulaufzeit ermöglichen, ohne den wertvollen Platz im Cockpit einzuschränken.

Das Rail+ erhält zudem Aktualisierungen seiner Geometrie mit einem flacheren Winkel von 64,5° am Steuerrohr und neuen verstellbaren Geometriefunktionen. Dank Mino Link kann der Fahrer die Höhe des Innenlagers und den Winkel des Steuerrohrs um ein halbes Grad verstellen und die Hebelwirkung per Knopfdruck anpassen. Rail+ ist auch mit winkelverstellbaren Steuersatzschalen (separat erhältlich) kompatibel, um ein Grad weniger oder steiler zu fahren. Damit das Fahrverhalten auch in Steilhängen ausgewogen bleibt, ist das Rail+ mit einem 29˝ Vorderrad und einem 27,5˝ Hinterrad ausgestattet. Die Rail+ Rider erhalten somit den geringen Rollwiderstand und die Trail-Vorteile eines 29ers in unwegsamem Gelände und die zusätzliche Agilität eines kleineren Hinterrads für besonders enge alpine Kurven und steile Felsrollen. Die Preise für das Rail+ liegen je nach Ausführung zwischen 5.499,00 und 12.999,00 Euro.

Die neuen Powerfly+ e-MTBs Full Suspension und Hardtail Modelle

Die neuen Powerfly+ e-MTB Full Suspension und Hardtail Modelle bieten dank des neuen Performance Line CX-Motors von Bosch , der leiser ist und sich natürlicher anfühlt als sein Vorgänger, jede Menge Unterstützung, während er immer noch volle 85 Nm Drehmoment liefert, so dass steile alpine Trails und lokale Hügel mühelos hinaufgefahren werden können. Das neue Powerfly+ ist außerdem mit dem neuen PowerTube-Akku von Bosch ausgestattet, der mit 600 Wh und 800 Wh für ruppiges Pendeln oder epische Bergabenteuer geeignet ist. Der neue Akku lässt sich dank der neuen RIB 2.0-Technologie (Removable Integrated Battery) von Trek problemlos im Powerfly+ befestigen. Wer noch weiter fahren möchte, kann den PowerMore Range Extender von Bosch hinzufügen, um die Reichweite bei jeder Fahrt zu erhöhen.

Die Powerfly+ erhalten einen Schub an Fähigkeiten und Stil mit einer völlig neuen Geometrie, die den Fahrern auf Singletrails und rauen Pfaden das Gefühl gibt, die Kontrolle zu behalten. Die Full Suspension-Modelle von Powerfly+ strecken ihr Fahrwerk mit 120 mm Federweg hinten und 130 mm vorne, während das aktualisierte Layout der Hinterradaufhängung das Vertrauen in eine niedrigere Überstandshöhe ermöglicht. Das Powerfly+ Hardtail hat die gleiche Gabel mit 120 mm Federweg wie sein Vorgänger, aber mit einer neuen Geometrie. Beide Modelle verfügen über Halterungen für Gepäckträger, Schutzbleche und einen Seitenständer. Ausgestattet ist das Powerfly+ mit 29˝-Laufrädern, die raue Trails und Schlaglöcher glätten, und viel Platz für traktionsstarke Reifen, um auf dem Trail zu bleiben. Die Modelle der Größe S sind mit 27,5˝-Laufrädern ausgestattet. Preislich liegt das Powerfly+ abhängig vom Modell zwischen 3.299,00 EUR an und 6.999,00 EUR.

Web: www.trek.com