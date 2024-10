Lapierre Overvolt AM 2025 mit neuem Bosch Performance Line CX

E-MTB / Produktnews: Ausgestattet mit dem neuen Bosch Performance Line CX Motor, einem komplett überarbeiteten Rahmen und optimiertem Dämpfungssystem verspricht das neue Lapierre Overvolt AM 2025 die perfekte Kombination aus Performance und Fahrspaß zu sein. Welche Neuerungen im Detail ins Bike geflossen sind verraten wir hier.

Seit dem Start des ersten elektrisch unterstützten Lapierre Mountainbikes im Jahr 2013 hat sich die Overvolt Familie stetig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzer angepasst. Lapierre erklärt, dass das neue Overvolt AM 2025 seinen Charakter als verspieltes und spaßorientiertes Mountainbike beibehält. Ein Mountainbike, das besonders leicht zu fahren ist – eben das perfekte All-Mountain-Bike für jedes Gelände. Doch es gibt Neuerungen. Ab sofort mit dem neuen Bosch Performance Line CX Motor ausgestattet, wurde der Rahmen vollständig überarbeitet und unter anderem mit einem neuen, tieferliegenden Dämpfungssystem designt.

Inspiriert vom Overvolt GLP III sorgt die tiefergelegte Positionierung von Dämpfer, Umlenkung und Drehpunkten für einen niedrigeren Schwerpunkt. Dadurch verbessert sich nach Angaben des Herstellers das Handling beim neuen OV AM deutlich. Mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis wie beim GLP III und einem idealen SAG von 30 % sowie speziell für das OV AM optimierten RockShox und Fox Dämpfern sollen die 160 mm Federweg hinten beim neuen Overvolt AM hervorragende Effizienz und Stabilität gewährleisten. Das Ergebnis: Das neue Overvolt AM ist perfekt ausbalanciert und jederzeit verlässlich. Ein E-MTB, das sowohl als sportliches All-Mountain-Bike wie auch als Spaßgerät für die Freizeit genutzt werden kann – egal auf welchem Niveau gefahren wird oder wie technisch anspruchsvoll die Trails sind – so Lapierre.

Neuer Rahmen, entwickelt für den Bosch Performance Line CX Antrieb

Basierend auf dem bewährten Supreme 5 Aluminium, einer 6061er-Legierung, verfügt der neue OV AM Rahmen über hydrogeformte Rohre und eine neu geformte und bearbeitete Motorhalterung. Das Design wurde optimiert, um Zuverlässigkeit, allgemeine Rahmensteifigkeit und eine präzise Verankerung des neuen Bosch Performance Line CX Motors zu gewährleisten. Durch die im Steuerrohr integrierten Kabel und Leitungen bietet das neue Overvolt AM ein hohes Maß an Integration, wobei die HMI-Halterung auf dem Oberrohr platziert ist, um ein einfaches Ablesen während der Fahrt zu ermöglichen. Die kontinuierliche Entwicklungsarbeit im Bereich Performance Optimierung hat Lapierre dazu gebracht, gezielt an der Motorhalterung zu arbeiten und die Belüftung rund um den Motorblock zu perfektionieren.

Die Veränderungen sind auf den ersten Blick nicht immer sichtbar, aber laut Lapierre deutlich spürbar. Leichter, leiser und genauso kraftvoll wie zuvor, ist der neue Performance Line CX Motor der neue Bosch Maßstab in puncto Reaktionsschnelligkeit – und das bereits beim kleinsten Pedaldruck. Die verbesserte Leistungssteuerung sorgt außerdem für eine längere Akkulaufzeit (600 oder 800 Wh). Die Extended-Boost-Funktion für das leichtere Überwinden von Hindernissen und die neue Anfahrhilfe am Berg sind nur einige der neuen Features, die Touren noch spaßiger und angenehmer machen. Ein weiterer großer Vorteil des Bosch Smart Systems ist die Individualisierung der Unterstützungsmodi. Abhängig vom Fahrstil, dem Gelände und der Erfassung von insgesamt vier Parametern in der Bosch eBike Flow App. In Kombination mit den E-MTB- und Extended-Boost-Modi ist somit in jedem Terrain Fahrspaß garantiert.

Lapierre Overvolt AM 2025: Individuell einstellbares Setup und fünf Ausstattungsvarianten

Unverändert ist hingegen die Geometrie des neuen Overvolt AM. Mit dem Flip-Chip in drei Positionen können die Rider zwischen einem vollen 29er-Setup, einem Mullet-Setup (Originalaufbau) oder einer vollständigen Umstellung auf 27,5-Zoll-Räder wählen. Diese dreifache Wahlmöglichkeit ermöglicht es, das Bike perfekt an den jeweiligen Fahrstil anzupassen. Um individuellen Anforderungen zu entsprechen, wird das Overvolt AM zudem in fünf verschiedenen Ausführungen angeboten. Das Gewicht der Modelle liegt abhängig von der Ausstattung zwischen 27,1 und 26,3 Kilogramm beim Modell Overvolt AM 10.8 mit RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 Gabel, RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T Dämpfer, 800 Wh Akku und SRAM GX Eagle AXS T-TYPE 12s Schaltung.

Web: www.lapierrebikes.com