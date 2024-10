Winora präsentiert das neue Yakun mit neuestem Bosch Performance CX Antrieb

E-Bike / Produktnews: Anspruchsvolle Pendler und Outdoor-Enthusiasten sollten beim neuen Winora Yakun E-Bike hellhörig werden. Das leistungsstarke E-SUV-Trekkingrad ist sowohl für die tägliche Fahrt zur Arbeit als auch für Ausflüge und neue Abenteuer ausgelegt. Basierend auf einer optimierten Rahmengeometrie, hochwertigen Komponenten sowie dem neuesten Bosch Performance CX Motor ist es je nach Modell bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 150 Kilogramm ausgelegt.

Mit dem neuen Yakun möchte der Fahrrad- und E-Bike-Hersteller Winora nicht weniger als einen Meilenstein im Bereich urbaner Mobilität und Outdoor-Erlebnis setzen. Zum Einsatz kommt der neue Bosch Performance CX Motor, der mit maximal 85 Nm Drehmoment selbst an steilen Anstiegen eine kraftvolle Unterstützung gewährleistet. Der Motor reagiert präzise auf jede Pedalbewegung und sorgt so für eine natürliche und dynamische Fahrweise ohne störende Motorengeräusche. Dies macht das Yakun nach Angaben des Herstellers besonders vielseitig – egal ob im dichten Stadtverkehr oder freier Fahrt und längeren Strecken. Die Akkus aller Modelle sind leistungsstark und effizient, sodass auch längere Strecken ohne Ladepausen bewältigt werden können. Dank der entnehmbaren Batterie ist das Aufladen unkompliziert und flexibel möglich.

Neben der beeindruckenden Leistung möchte das Yakun natürlich auch mit hohem Fahrkomfort punkten. Die ergonomische Geometrie des optimierten Rahmens soll eine angenehme Sitzposition gewährleisten, die auch bei längeren Fahrten Rückenschmerzen vorbeugt. Zudem ist das moderne E-SUV-Trekkingrad mit einer hochwertigen Federgabel ausgestattet, die Unebenheiten souverän abfedert und ein geschmeidiges Fahrgefühl ermöglicht. Die breiten Reifen bieten zusätzliche Stabilität, insbesondere auf unbefestigten Wegen oder bei schlechter Witterung. Beim Top-Modell Yakun R5 Pro ABS sorgt das Bosch ABS für ein Plus an Sicherheit beim Bremsen. Das Rücklicht aller Yakun-Modelle ist mit einer integrierten Bremsfunktion ausgestattet.

Das neue Yakun gibt es in zwei Rahmenformen und vier Größen. Alle Modellvarianten sind als High-Step- und Low-Step-Variante erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen und Vorlieben gerecht zu werden. Das Systemgewicht der X10E und X10 Modelle, die mit Kettenschaltung ausgestattet sind, beträgt 130 kg, das aller anderen 150 kg. Alle Riemenmodelle sind neben dem hinteren Systemgepäckträger zudem serienmäßig mit einem Klick-Fix-Frontgepäckträger ausgestattet. Ein verstellbarer Vorbau ermöglicht die individuelle Justierung der Lenkerposition. Die integrierte Kabelführung sorgt für eine saubere Optik und mehr Platz für Gepäck im Frontbereich. Dank der durchdachten Features wird das Yakun zu einem wandelbaren Begleiter im Alltag und auf Reisen.

Die absenkbare Sattelstütze vereint Komfort und Sicherheit für jede Fahranforderung und ermöglicht es per Knopfdruck sicher mit beiden Füßen am Boden zu stehen. Für gute Sicht nach vorn sorgt die Litemove Beleuchtung, die zum Teil mit Fernlichtfunktion versehen ist. Das Yakun verfügt außerdem über das Modular Rail System (MRS), mit dem viele nützliche Accessoires an einer frei wählbaren Position montiert werden können. Dies gilt auch für den optionalen Bosch Range Extender, der zusätzliche Power liefern und so die Reichweite nochmals erhöhen kann. Preislich bewegt sich das Winora Yakun abhängig vom Modell zwischen 3.699,00 und 5.299,00 Euro für das Top-Modell Yakun R5 Pro ABS.

Web: www.winora.com