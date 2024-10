Die neuen Lapierre Overvolt-Modelle 2025

E-Bike / Produktnews: Seit dem Launch des ersten E-Mountainbikes im Jahr 2013 bietet Lapierre mit der Overvolt-Serie eine breite Auswahl an elektrifizierten Mountainbikes sowie Trekking- und Citybikes. Für das Modelljahr 2025 präsentiert der aus Frankreich stammende Fahrradhersteller die neuen Overvolt-Modelle. Ausgestattet mit dem Bosch Performance Line CX Motor der neuesten Generation sollen die Bikes sowohl ein neues Fahrgefühl als auch mehr Reichweite bieten.

Verbesserungen sind auf den ersten Blick nicht immer sichtbar. Aber sie sind spürbar und machen die täglichen Fahrten zu einzigartigen Erlebnissen. Leiser, mehr Leistung, mehr Reichweite, leichter, stärker, verspielter und in manchen Situationen auch praktischer – der neue Performance Line CX Motor ist DIE neue Bosch Referenz. Doch der neue Motor kann noch mehr: Er reagiert schneller auf jeden Pedaltritt, bietet eine Extended-Boost-Funktion für das leichtere Überwinden von Hindernissen und eine neue Anfahrhilfe am Berg. So wird jede Fahrt noch spaßiger und angenehmer.

Lapierre Overvolt E-MTB Line-up

Ein neuer Suprême5 Aluminiumrahmen in drei Varianten für drei verschiedene Einsatzbereiche:

Overvolt AM : Fünf Modelle in der All-Mountain-Version (AM) mit 170/160 mm Federweg vorn/hinten. Mit einer neuen Kinematik und einem neuen Rahmendesign – um jede Abfahrt zu meistern.

Overvolt TR: Zwei Modelle in der Trail-Version (TR) mit 140 mm Federweg und einer neuen Kinematik. Ideal für verwinkelte Trails und Waldwege.

Overvolt HT: Eine Hardtail-Version (HT) mit 600 oder 800 Wh Akku. Perfekt für lockere E-MTB-Ausflüge.

Trekking und City Overvolt E-Explorer Modelle 2025

Das E-Explorer fühlt sich auf Asphalt, Radwegen, Schotterstraßen und Waldpfaden gleichermaßen wohl. Voll ausgestattet, um ein echter Allwetter-Globetrotter zu sein. Die E-Explorer-Serie ist als High-Rahmenvariante oder als Low-Version mit tiefem Einstieg sowie als vollgefedertes Modell für noch mehr Komfort auf langen Reisen erhältlich. Das Line-up umfasst sechs Modelle Overvolt E-Explorer ab 7.6 (High/Low) mit 600 oder 800 Wh Akku sowie vier Modelle Overvolt E-Explorer FS (High/Low), ebenfalls mit 600 oder 800 Wh Akku.

