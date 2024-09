Produktnews: Der Schweizer E-Bike-Pionier Flyer hat mit der Vorstellung der neuen E-Bike-Modelle Gotour und Goroc X die Messlatte für Komfort und Abenteuerlust im Jahr 2025 deutlich höher gelegt. Mit einem Mix aus neuester Bosch-Technologie und Schweizer Präzision bieten die neuen Modelle, die beim Medienevent in St. Gallen präsentiert wurden, sowohl für den Alltag als auch für anspruchsvolle Touren und Offroad-Strecken optimale Lösungen.

Das Flyer Gotour richtet sich an all jene, die Wert auf Komfort legen. Dieses Touren- und Trekkingbike wurde mit Blick auf alltägliche Fahrten, lange Touren und Familienfreundlichkeit entwickelt. Es bietet eine aufrechte Sitzposition, eine einfache Handhabung des Akkus und einen tiefen Einstieg. Besonders hervorzuheben ist die Ausstattung mit dem brandneuen Bosch Performance Line CX Motor und einem 800 Wh Akku, der über einen Range Extender auf 1.050 Wh erweitert werden kann. Mit komfortablen Features wie ergonomischen Griffen, individuell verstellbarem Cockpit und der Option für Kinderanhänger ist das Gotour ideal für vielseitige Einsätze.

Technische Details: Gotour

Das Gotour besticht durch eine Reihe fortschrittlicher technischer Details, die den Komfort und die Flexibilität im Alltag maximieren. Der Bosch Performance Line CX Motor liefert bis zu 85 Nm Drehmoment, was sanfte, aber kraftvolle Unterstützung bietet. Mit einem 800 Wh Bosch PowerTube Akku sind Reichweiten von bis zu 150 Kilometern möglich, wobei der optionale Range Extender zusätzliche 250 Wh zur Verfügung stellt. Für eine reibungslose Schaltung sorgt entweder ein wartungsarmer Zahnriemenantrieb oder eine klassische Nabenschaltung. Zudem bietet das Gotour drei verschiedene Rahmenvarianten – Comfort, Mixed und Gents – sowie 27.5-Zoll-Reifen mit Pannenschutz, die auch auf längeren Touren für Sicherheit sorgen. Die LED-Lichtanlage und der optional erhältliche Frontgepäckträger bieten zusätzliche Alltagstauglichkeit.

Das neue Flyer Goroc X für mehr Abenteuer

Das Flyer Goroc X hingegen spricht Abenteurer an, die auch abseits befestigter Wege die Freiheit auf zwei Rädern genießen wollen. Der vollgefederte Rahmen, das dynamische Design und die Power des neuen Bosch Smart Systems machen es zum perfekten Begleiter für anspruchsvolle Offroad-Touren. Das Goroc X bietet nicht nur beeindruckende Traktion und Stabilität auf jedem Untergrund, sondern kann auch mit ABS bestellt werden, was zusätzliche Sicherheit bietet. Für den urbanen Alltag überzeugt das Goroc X zudem mit robusten Schutzblechen und dem „MonkeyLoad“-System für Gepäck.

Technische Details: Flyer Goroc X

Auch das Goroc X wartet mit erstklassigen technischen Features auf, die sowohl für Offroad-Abenteuer als auch den Alltag optimiert sind. Ausgestattet mit dem neuen Bosch Performance Line CX Smart System, bietet es ebenfalls bis zu 85 Nm Drehmoment und eine beeindruckende Motorleistung. Der 800 Wh Akku ermöglicht ausgedehnte Touren, während der Range Extender die Reichweite auf bis zu 1.050 Wh erweitert. Das vollgefederte E-Bike hat einen speziell entwickelten E-Bike-Komfortsattel, was in Kombination mit dem winkelverstellbaren Vorbau eine optimale Ergonomie gewährleistet. Das Goroc X kommt in fünf Rahmengrößen von XS bis XL und nutzt je nach Größe entweder 27.5-Zoll- oder 29-Zoll-Laufräder. Dank robuster Schutzbleche und einer starken Beleuchtung ist das Bike bestens für den Alltagsgebrauch gewappnet. Optional sorgt das Bosch-Antiblockiersystem für zusätzliche Sicherheit.

Flyer E-Bike Neuheiten 2025 – Erste Eindrücke vom Medienevent in der Schweiz

Noch vor dem offiziellen Launch hatten wir das Vergnügen, die neuen FLYER-Modelle Gotour und Goroc X in St. Gallen auszuprobieren. Bereits auf den ersten Metern beeindruckte das Gotour durch seinen sanften Fahrkomfort und die intuitive Handhabung. Besonders die ergonomischen Anpassungsmöglichkeiten und die nahtlose Unterstützung des Bosch Motors stachen hervor. Das Goroc X zeigte seine Stärken abseits der Straßen. Der starke Antrieb in Kombination mit der ausgezeichneten Federung sorgte für ein agiles, aber dennoch sicheres Fahrgefühl, selbst auf unwegsamem Gelände. Beide Modelle spiegeln die Qualität und den Innovationsgeist wider, für den Flyer bekannt ist.

Mit diesen Neuheiten positioniert sich FLYER klar an der Spitze der E-Bike-Entwicklung und zeigt einmal mehr, dass sie für jeden Bedarf das passende Rad bieten – sei es für lange Touren, den täglichen Arbeitsweg oder abenteuerliche Offroad-Fahrten.

WEB: flyer-bikes.com