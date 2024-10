Produktnews: Das Centurion No Pogo R ist eine Ikone unter den E-Mountainbikes. Mit der neuesten Version beweist Centurion einmal mehr, warum dieses Modell seit Jahrzehnten als Synonym für Leistungsstärke, Robustheit und Innovation steht. Die aktuellste Version des No Pogo R, besonders das Modell No Pogo R40, hat nicht nur signifikante Verbesserungen in der Technik und dem Design erfahren, sondern setzt mit dem neuen Bosch Performance Line CX Motor Maßstäbe für moderne E-Mountainbikes.

Leistungsfähiger dank neuem Bosch Performance Line CX Motor?!

Der Motor ist das Herzstück eines jeden E-Bikes, und Centurion hat mit der Integration des Bosch Performance Line CX Motors einen echten Coup gelandet. Dieser Motor gehört zu den leistungsstärksten seiner Klasse und ist speziell für den anspruchsvollen Einsatz im Gelände entwickelt. Mit einem maximalen Drehmoment von 85 Nm bietet er nicht nur kraftvolle Unterstützung bei steilen Anstiegen, sondern sorgt auch in technischen Passagen für die nötige Präzision und Kontrolle.

Der Bosch Performance Line CX Motor bietet eine intuitive Tretunterstützung, die sich besonders durch die dynamische Anpassung der Leistung an die Fahrbedingungen auszeichnet. Egal, ob man auf steilen Anstiegen, engen Trails oder schnellen Abfahrten unterwegs ist – der Motor reagiert blitzschnell auf jede Bewegung des Fahrers und liefert genau die Power, die gerade benötigt wird. Besonders hervorzuheben ist die Extended Boost-Funktion, die es erlaubt, technische Abschnitte mit kurzen, kraftvollen Pedaltritten effizient zu meistern. Das ermöglicht es dem Fahrer, Hindernisse wie Felsen oder Wurzeln problemlos zu überwinden.

Zu einem leistungsstarken Motor gehört auch eine adäquate Energiequelle, und das No Pogo R enttäuscht auch hier nicht. Mit einem 800-Wh-Akku gehört das E-MTB zu den Modellen mit der größten Reichweite in seiner Klasse. Das bedeutet, dass ausgedehnte Touren durch abgelegene Gebiete ohne Sorge um die Reichweite bewältigt werden können. Der Akku ist elegant im Unterrohr integriert, was nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch den Schwerpunkt des Bikes optimal ausbalanciert.

Die Kombination aus starkem Motor und großem Akku macht das No Pogo R zu einem echten Arbeitstier. Selbst bei längeren, anspruchsvollen Touren bleibt genügend Energie für den gesamten Tag. Außerdem ist der Akku leicht entnehmbar, was das Laden und den Austausch erleichtert.

Centurion No Pogo R – Robuster Rahmen und durchdachtes Design

Das neue No Pogo R punktet jedoch nicht nur mit seinem Antriebssystem, sondern auch mit einem komplett überarbeiteten Rahmen. Dieser ist jetzt **zwei Kilogramm leichter** als der seines Vorgängers, was die Fahreigenschaften deutlich verbessert. Trotz der Gewichtsersparnis wurde die Stabilität und Haltbarkeit des Rahmens nicht beeinträchtigt. Der Rahmen ist aus einem speziellen Aluminium gefertigt, das für hohe Belastungen ausgelegt ist, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren.

Besonders innovativ ist die integrierte Kabelführung. Alle Leitungen und Kabel verlaufen innerhalb des Rahmens, was nicht nur für einen cleanen Look sorgt, sondern auch das Risiko von Beschädigungen minimiert. Ein weiteres Highlight ist der Kettenschutz, der die Kette leiser macht und gleichzeitig vor Schmutz und Beschädigungen schützt. Gerade bei intensiven Offroad-Einsätzen ist dies ein unschätzbarer Vorteil.

Ein herausragendes Merkmal des No Pogo R ist sein Federweg von 170 mm, der sowohl vorne als auch hinten für eine hervorragende Federung sorgt. Dies macht das Bike zu einer perfekten Wahl für Enduro-Fahrer und all jene, die Wert auf eine starke Federung in anspruchsvollem Gelände legen. Der große Federweg ermöglicht es, selbst bei extremen Abfahrten und technischen Trails stets die Kontrolle zu behalten.

Die verbauten Federelemente stammen von renommierten Herstellern und bieten sowohl in schnellen als auch langsamen Passagen eine exzellente Dämpfung. Das sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für ein deutlich sichereres Fahrgefühl, da das Bike immer optimal am Boden haftet.

Neben der technischen Ausstattung legt Centurion auch großen Wert auf den Fahrkomfort. Das No Pogo R ist ergonomisch durchdacht und bietet eine bequeme Sitzposition, die auch bei langen Fahrten nicht unangenehm wird. Die Geometrie des Rahmens sorgt dafür, dass der Fahrer immer in einer zentralen Position sitzt, was das Handling des Bikes deutlich verbessert. Zudem sind Lenker und Sattel so angepasst, dass sie individuell auf die Bedürfnisse des Fahrers eingestellt werden können.

Das Centurion No Pogo R richtet sich an ambitionierte Mountainbiker, die keine Kompromisse in Sachen Leistung und Handling eingehen wollen. Es ist perfekt für Fahrer, die sich auf technischen Trails zu Hause fühlen und regelmäßig anspruchsvolle Touren in alpinem Gelände oder auf steilen Anstiegen unternehmen. Dank der leistungsstarken Antriebstechnologie und der durchdachten Geometrie eignet sich das Bike sowohl für erfahrene Fahrer als auch für Einsteiger, die nach einem E-MTB suchen, das sie auf lange Sicht begleiten kann.

