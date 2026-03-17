Umfangreiches FOX X-Serie Dämpfer-Update

Produktnews: FOX hat vier Modelle der X-Serie von Trail- und All-Mountain-Dämpfern intern überarbeitet. Ziel war es, so viel Performance wie möglich vom X2-Niveau in die kleineren, leichteren und benutzerfreundlicheren Trail-Plattformen zu integrieren.

Die Trail-Kategorie entwickelt sich rasanter denn je. Und die Fahrer sind vielfältiger denn je. Manche setzen auf Effizienz, andere auf Flow, wieder andere reizen ihre Bikes bis zum Äußersten aus. Genau deshalb bietet FOX ein komplettes Ökosystem an Trail-Fahrwerken. Leichte Optionen, Stahlfederoptionen, intelligente Fahrwerkslösungen. Alle entwickelt für kompromisslose Performance. Um so viel Performance wie möglich vom X2-Niveau in die kleineren, leichteren und benutzerfreundlicheren Trail-Plattformen zu integrieren, hat FOX vier Modelle der X-Familie von Trail- und All-Mountain-Dämpfern intern überarbeitet.







FLOAT X, DHX und ihre Live Valve Neo-Varianten erhalten komplett neue Basisventile und Hauptkolbenbaugruppen. Das optimierte High-Flow-Kolbendesign nähert sich der Performance des FLOAT X2 und DHX2 an und soll Ridern mehr Sensibilität, verbesserte Unterstützung und besseren Grip am Hinterreifen bieten. Der Hochleistungs-Luftdämpfer FLOAT X bleibt hierbei der Meister der Trail- und All-Mountain-Federung. Für viele ambitionierte Trail-Fahrer ist hingegen die Stahlfederung die erste Wahl. Der DHX – mit neuen Innenteile nochmals verbessert – verspricht unübertroffene Traktion und Bodenhaftung.

Die aktualisierten FLOAT X- und DHX-Dämpfer sind für Fahrer, die noch mehr Performance wünschen, mit Live Valve Neo erhältlich.

FOX X-Serie Dämpferpreise

Dämpfer Preis FLOAT X Factory Series Shocks 719,00 € FLOAT X Performance Elite Series DHX Shocks* 679,00 € FLOAT X Live Valve Neo Shocks 1.199,00 € DHX Live Valve Neo Shocks* 1.066,39 € Live Valve Neo Sensor and Battery Kit 479,00 €

* SL and Steel Coil separat käuflich







Web: www.ridefox.com