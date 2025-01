Neue Bosch eBike Flow App Version 1.25

Produktnews / E-Bike: Bosch eBike Systems bietet ein neues Update für die eBike Flow App an. Die neue Version 1.25 beinhaltet unter anderem optimierte Funktionen für die Nutzung von Komoot. So können E-Biker ihre Route in Komoot noch einfacher in der eBike Flow App starten und diese im Ride Screen besser im Blick behalten. Außerdem lässt sich für die eShift-Lösung Rohloff E-14 der Gang für das Anfahren vordefinieren.

Wer seine eBike-Routen in der Navigations-App Komoot plant, kann sich mit dem Update 1.25 auf die neue Funktion „Live Sync“ freuen. Diese ist ab Anfang Februar in der eBike Flow App integriert und ermöglicht es E-Bikern, ihre Routen schneller und einfacher mit der eBike Flow App zu starten. Spontane Planänderungen und eine einfache Anpassung der Route lassen sich dank des Updates ebenfalls schnell in Komoot vornehmen. Einfach Zwischenziele hinzufügen oder die Route neu planen – und schon ist die neue bzw. angepasste Route in der eBike Flow App verfügbar.

Zukünftig finden E-Biker auch Inspirationen für ihre Routen in der eBike Flow App. In der Planungsansicht und unter „Meine Routen“ wird ein Banner mit interessanten Routen in der Nähe angezeigt. Mit dem neuen Update können sich die Nutzer zudem schneller einen Überblick über ihre Route verschaffen. Ein Klick genügt, um zwischen der aktuellen, zentrierten Position mit der gewohnten Navigation und neu einer Gesamtübersicht über die Strecke zu wechseln. Die Karte wird hierbei automatisch heraus- bzw. herangezoomt.

Für die eShift-Lösung Rohloff E-14 bietet Bosch eBike Systems jetzt eine clevere Funktion: E-Biker können neu über die eBike Flow App einstellen, dass der Gang beim Anfahren automatisch heruntergeschaltet wird – sehr nützlich zum Beispiel beim Halt an einer Ampel. Die neue Funktion ist in den Einstellungen der eBike Flow App unter „Mein eBike“ > „eShift“ zu finden. Um das automatische Herunterschalten mit Rohloff E-14 nutzen zu können, muss außerdem das Firmware-Update von Rohloff durchgeführt werden. Dieses wird in den nächsten Wochen verfügbar sein.

Web: www.bosch-ebike.com