Schlanker Trail-Shredder mit neuem Konzept: Santa Cruz Tallboy 2026

Mehr Federweg bei weniger Gewicht – so lässt sich das Update für das Santa Cruz Tallboy zusammenfassen, wenn man sich kurz halten will. Wir wollen uns aber im Detail alle Neuerungen an dem 29″ Trailbike der Kalifornier ansehen. Besonders spannend: Wie schon bei den E-Bike Modellen verzichtet Santa Cruz auf den VPP-Hinterbau zugunsten eines Viergelenker-Designs.

Schneller, leichter, weiter – das Santa Cruz Tallboy in der Übersicht

Die sechste Generation des Santa Cruz Tallboy ist draußen – punktet nicht nur mit etwas mehr Federweg und einem deutlich reduzierten Rahmengewicht, sondern polarisiert auch mit dem neuen Hinterbaukonzept. Anstatt des typischen VPP-Hinterbaus verwaltet ein Viergelenker die 130 mm Federweg am Heck. An der Front sind es 140 mm. Wie es sich für ein modernes Trailbike gehört, rollt das Tallboy auf 29″ Laufrädern und bietet eine progressive Geometrie. Damit bleibt das Bike der bekannte, abfahrtsstarke Low-Travel-Shredder, dürfte aber dank Gesamtgewichten ab 13,2 kg noch flotter bergauf gehen. Neben einem Rahmenset für 3.799 € bietet Santa Cruz vier Ausstattungsvarianten zwischen 5.999 und 9.499 € (UVP) an. Alle kommen im höherwertigen CC-Carbon-Layup.

  • Federweg 140 / 130 mm (vorne / hinten)
  • Laufradgröße 29″
  • Rahmenmaterial Carbon
  • Hinterbau Viergelenker
  • Rahmengewicht (Herstellerangabe) 2.530 g
  • Gesamtgewicht (Herstellerangabe) ab 13,2 kg
  • Besonderheiten FlipChip, Glovebox V2, Toolmount unterm Oberrohr, größenspezifischen Carbon-Layup
  • Größen XS, S, M, L, XL, XXL
  • www.santacruzbicycles.com

Preis Santa Cruz Tallboy 90 (UVP): 5.999 €
Preis Santa Cruz Tallboy GX (UVP): 6.999 €
Preis Santa Cruz Tallboy XT Di2 (UVP): 7.999 €
Preis Santa Cruz Tallboy XO AXS RSV (UVP): 9.499 €
Preis Santa Cruz Tallboy Rahmenset (UVP): 3.799 €

Ein Santa Cruz ohne VPP-Hinterbau?

Eng verknüpft mit dem Markenimage der Kalifornier ist der VPP-Hinterbau, der jeden Santa Cruz Rahmen als solchen auszeichnet – zumindest galt dies bis vor kurzem so. Die neuen Santa Cruz E-Bike Modelle, das Vala (hier geht es zu unserem Test des Vala E-MTB) und das Heckler, beendeten diese Tradition – und das Tallboy ist das erste klassische Mountainbike, das nun mit dem Viergelenker-Hinterbau kommt. Begründet wird dies damit, dass so ein niedriger Anti-Squat-Wert erreicht werden konnte. Bei schnellen, harten Kompressionen bedeutet das weniger Pedalrückschlag, sowie einen aktiven Hinterbau beim Pedalieren in ruppigem Gelände. Traktionsstark und kontrolliert, so soll der neue Hinterbau am Tallboy laut Hersteller funktionieren – ob sich das bewahrheitet, muss erst ein Test zeigen.

Die neue Konstruktion hat auch weitere Vorteile: Mit dem VPP-Design hat Santa Cruz gewichtstechnisch schon beim Tallboy 5 das Maximum ausgereizt – um dem Tallboy 6 einen noch leichteren Rahmen zu bescheren, musste man sich vom VPP verabschieden, heißt es. Zudem bietet das neue Design mehr Einschubtiefe für die Sattelstütze – immer eine gute Sache! Insgesamt hat Santa Cruz mehrere Prototypen mit drei verschiedenen Kinematik-Konzepten ausprobiert und für den Viergelenker 15 Dämpfer-Umlenkhebel getestet.

Die Geometrie des Santa Cruz Tallboy im Detail

Ganz seinem Ruf als Short-Travel-Bike für DH-orientierte Fahrer entsprechend ist die Geometrie des Trailbikes progressiv gezeichnet. Der Lenkwinkel pendelt sich je nach FlipChip-Einstellung um die 65° ein, die Stackhöhe ist angemessen hoch, und die Reachwerte von 410 bis 520 mm spannen sechs Rahmengrößen auf. Die Kettenstreben sind dabei relativ kurz gehalten mit 435 mm und wachsen erst in L, XL und XXL mit der Rahmengröße auf letztendlich 444 mm. Der Sitzwinkel liegt bei 76,5° und dürfte damit eine ausgewogene Sitzposition bergauf und in der Ebene unterstützen.

XSSMMDLGXLXXL
REACH (mm)410435455475495520
STACK (mm)601610624633646660
HT ANGLE (hi/lo)65.1/64.865.1/64.865.1/64.865.1/64.865.1/64.865.1/64.8
ST ANGLE (deg)76.576.576.576.576.576.5
ST LENGTH (mm)360380400420450500
REAR CENTER (mm)435435435438440444
BB HEIGHT (hi/lo)338/335338/335338/335338/335338/335338/335
STANDOVER (mm)699703718729743758

Tallboy-Action ab knapp 6.000 Euro

Vorerst bietet Santa Cruz neben einem Rahmenset vier Ausstattungsvarianten an. Den Einstieg markiert die Version mit SRAM Eagle 90 Transmission, RockShox Select Fahrwerk und Reserve 30|TR Aluminium-Laufräder. Weitere Komponenten von OneUp runden das Paket ab. Für 1.000 € mehr gibt es dann eine GX Transmission, leichtere Alu-Räder von Reserve, ein Select+ Fahrwerk von RockShox und SRAM Motive Bronze Bremsen statt der DB8 am Einsteigermodell. Das Modell mit der elektronischen Shimano Deore XT Di2 erhält zudem das Upgrade auf RockShox Ultimate Federelemente – genauso wie das Topmodell mit Reserve Carbon-Laufräder und SRAM X0 Transmission. Alle Varianten setzen zudem auf die sinnigen Maxxis Forekaster Reifen – perfekt für den propagierten Einsatzbereich!

Tallboy CC 90Tallboy CC GXTallboy CC XT Di2Tallboy CC X0 RSVTallboy CC Rahmenset
DämpferRockShox Deluxe Select+, 185x50RockShox Deluxe Select+, 185x50RockShox Deluxe Ultimate, 185x50RockShox Deluxe Ultimate, 185x50
FedergabelRockShox Pike Select, 140mmRockShox Pike Select+, 140mmRockShox Pike Ultimate, 140mmRockShox Pike Ultimate, 140mm
SchaltgruppeSRAM 90 Eagle T-Type, 12spdSRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spdShimano XT M8250 Di2, SGS, 12spdSRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
KettenführungOneUp ChainguideOneUp ChainguideOneUp ChainguideOneUp Chainguide
SteuersatzCane Creek 40 IS Integrated HeadsetCane Creek 40 IS Integrated HeadsetCane Creek 40 IS Integrated HeadsetCane Creek 50 IS Integrated Headset
HinterreifenMaxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXOMaxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXOMaxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXOMaxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO
VorderreifenMaxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXOMaxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXOMaxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXOMaxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO
FelgenReserve 30|TR ALReserve 30|SL AL 6069Reserve 30|SL AL 6069Reserve 30|SL Carbon
BremsenSRAM DB8 200 / 180 mmSRAM Motive Bronze 200 / 180 mmSRAM Motive Silver 200 / 180 mmSRAM Motive Silver 200 / 180 mm
KurbelgarniturSRAM S0 Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165mm, M-XXL: 170mmSRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165mm, M-XXL: 170mmShimano XT M8200, 32t - XS-S: 165mm, M-XXL: 170mmSRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm
LenkerOneUp Aluminum Bar, 35mm - XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm RiseOneUp Carbon Bar, 35mm - XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm RiseOneUp Carbon Bar, 35mm - XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm RiseOneUp Carbon Bar, 35mm - XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise
VorbauOneUp Enduro Stem - All Sizes: 42mmOneUp Enduro Stem - All Sizes: 42mmSanta Cruz CNC - All Sizes: 40mmRaceFace Turbine SL - All Sizes: 40mm
SattelSDG Bel-Air V3 Lux-AlloySDG Bel-Air V3 Lux-Alloy AtmosSDG Bel-Air V3 Lux-Alloy AtmosWTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
SattelstützeOneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mmOneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mmOneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mmOneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm
Gewicht (Herstellerangabe)n/an/an/a13,2 kg2.530 g
Preis (UVP)5.999 €6.999 €7.999 €9.499 €3.799 €

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.