Der Giro d’Italia steht in den Startlöchern! Die 109. Ausgabe des Grand Tour Rennens nimmt ihren Anfang in Nessebar, Bulgarien, einer der ältesten Städte Europas direkt am Schwarzen Meer. In 21 Etappen geht es dann 3.468 km weit quer durch Bulgarien und Italien, wobei die 184 Fahrer knapp 49.000 hm zu überwinden haben. Das Starterfeld ist jung, stark und zu höchsten Leistungen motiviert. Wir haben alle Infos zum Giro d’Italia 2026!

Der Wettkampf um das Maglia Rosa beginnt – alles zum Giro d’Italia 2026

Heute, am 8. Mai, startet der Giro d’Italia um 13:40 Uhr zu seiner 109. Ausgabe. Erstmals findet der Auftakt für die Italienrundfahrt in Bulgarien statt – direkt am Schwarzen Meer. Insgesamt warten auf die 23 Teams ganze 21 Etappen, die bis zum 31. Mai absolviert werden. Das finale Rennen wird wieder im Umland von Rom stattfinden. Die extrem anspruchsvolle Rundfahrt ist für alle Athleten eine Herausforderung, auf der sich gerade die jungen Fahrer beweisen können – sie haben das Leistungsniveau in den letzten Jahren noch einmal ein gutes Stück angehoben. Wir sind gespannt, wie viele Freiheiten die jungen Talente erhalten werden – eine Bedrohung für die alten Hasen sind sie allemal. Insgesamt könnte uns eine der spannendsten Ausgaben des Giro d’Italia bevorstehen!

Der Giro d’Italia zählt zu den drei großen Grand Tours des jährlichen Radsportzirkels

Start ist am 8. Mai in Nessebar, Bulgarien

21 Rennen warten auf die Fans

Das finale Rennen rund um Rom findet am 31. Mai statt

Ausführliche Analysen gibts auf Radsport radikal

Weitere Infos unter www.giroditalia.it







Wer könnte die erste Etappe für sich entscheiden?

Als Favorit für die erste Etappe am Freitag wird Jonathan Milan des Lidl-Trek-Teams gewertet. Der Italiener konnte in der Vergangenheit bereits die Punktewertung beim Giro d’Italia anführen und sich damit das Maglia Ciclamino sichern – nun soll auch das begehrte Maglia Rosa, das rosafarbene Trikot des Gesamtführenden, dazukommen. Die erste Etappe von Nessebar nach Burgas in Bulgarien bietet auf ihren 147 km nur etwa 500 hm auf und ist damit perfekt geeignet für Sprinter wie Milan.

Wo finde ich die besten Analysen zum Giro d’Italia?

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben wir uns dazu entschieden, unsere Giro d’Italia Berichterstattung ein Stück weit zurückzufahren. Wer auf der Suche nach exzellenten Analysen und prägnanten Rennberichten ist, findet diese bei unseren Kollegen von Radsport radikal. Federführend ist dort unser ehemaliger Redakteur Michael Behringer, der zu den schlausten Köpfen in Sachen Radsport in Deutschland gehört. Auf Radsport radikal wird sich die nächsten Wochen alles um den Giro d’Italia drehen – auf euch wartet ein täglicher Nachschub an Prognosen, Berichten und Analysen!

Wo kann ich den Giro d’Italia live verfolgen?

Übertragen wird das Rennen auf verschiedensten Kanälen, unter anderem auf Eurosport, Discovery+ und HBO Max. Eine genaue Übersicht gibt es hier: Alle Übertragungen auf einen Blick







Infos und Bilder: Website des Veranstalters / Titelbild: Dario Belingheri / Getty Images